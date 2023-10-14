  • Новость часаНебензя: Ответственность за ситуацию на Востоке в большой степени лежит на США
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    Почему Россия сохраняет нейтралитет в конфликте на Ближнем Востоке
    Эксперт: Советы евреям не носить иудейские символы в Мюнхене – это очень страшный звоночек
    В США рассказали о двух новых котлах для ВСУ в Запорожской и Харьковской областях
    ВСУ пожаловались на отсутствие снарядов к британским гаубицам
    Путин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Небензя: Украинское контрнаступление можно считать законченным
    Захарова и Эрдоган осудили Блинкена за национальную предвзятость к ситуации в Израиле
    Угрозы от Катара устроить дефицит газа распространял фейковый аккаунт
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    14 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    9 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    11 комментариев
    14 октября 2023, 02:06

    Блинкен заявил об угрозе «вторжения Азербайджана в Армению»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил нескольким американским конгрессменам о якобы существующей опасности вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время, пишет Politico со ссылкой на источники.

    По данным СМИ, все это может произойти в ближайшие недели, поэтому госдеп может пересмотреть свой подход к предоставлению военной помощи Баку, передает РИА «Новости».

    В публикации указывается, что законодатели оказывали давление Блинкена по поводу мер в отношении Азербайджана.

    13 октября 2023, 03:30
    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем

    Комиссия при Конгрессе США призвала к расширению модернизации ядерных сил из-за потенциального конфликта с Россией

    Вашингтон призвали готовиться к ядерному конфликту сразу с Россией и Китаем
    @ Federal government of the United States/<br>Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Американские ядерные силы недостаточно подготовлены к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, требуются количественные и структурные изменения, говорится в докладе межпартийной комиссии Конгресса США.

    В комиссию, занимающуюся вопросами американской стратегической концепции, вошли бывшие должностные лица Госдепа, Пентагона и национального управления ядерной безопасности при минэнерго США высокого ранга, передает ТАСС.

    В докладе комиссии при Конгрессе США подчеркивается, что равными с США атомными арсеналами в будущем могут обладать сразу две державы – Россия и Китай. В таком случае запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна», требуется «корректировка потенциала ядерных возможностей США – как количественных, так и структурных». При этом в докладе ядерный конфликт с Россией и Китаем рассматривается как все более вероятный. В докладе содержится призыв быть готовыми дать ответ на «экзистенциальные» вызовы, которые возникнут в 2027–2035 годах, передает РИА «Новости».

    «Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и нанесение поражения одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия», – сказано в докладе.

    Подчеркивается, что США и союзникам нужно быть готовыми «к сдерживанию и нанесению поражения обоим противникам одновременно».

    Американская неправительственная Ассоциация по контролю над вооружениями подвергла критике доклад, поскольку «в нынешней ситуации любое решение об увеличении числа имеющихся у США стратегических ядерных боеголовок сверх уровней, предусмотренных ДСНВ, может повлечь опасный цикл действий и противодействий».

    Напомним, стратегическое командование ВВС США сообщало, что две трети американских стратегических ядерных сил находятся в постоянной боевой готовности к применению.

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    13 октября 2023, 08:54
    В США назвали уникальные возможности российского Су-57

    Military Watch: Истребитель Су-57 превосходит зарубежные аналоги по мощи

    В США назвали уникальные возможности российского Су-57
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский истребитель пятого поколения Су-57 выделяется в своем поколении, обладая не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях в реальных боях, но также высокой дальностью стрельбы наряду с широким арсеналом дальнобойных ракет, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что одно из важнейших преимуществ российского истребителя заключается в возможности использовать ракету Р-37М, которая показала высокую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Благодаря ей Су-57, по данным издания, способен поражать воздушные цели на дистанции в два раза большей, чем его аналоги из США или Китая, передает РИА «Новости».

    Еще одним выдающимся качеством российского истребителя журнал называет высокое разнообразие и дальность применяемых им ракет класса «воздух–земля». Кроме того, самолеты смогут применять и уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал», говорится в публикации.

    Особо отмечается, что Су-57 – это единственный в мире истребитель пятого поколения, участвовавший в реальных воздушных боях.

    В конце сентября ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С, которые произвел Комсомольский-на-Амуре авиационный завод.

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    11 октября 2023, 21:46
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    Белый дом подтвердил переброску в Средиземное море второго авианосца
    @ U.S. Navy Photo/Mass Communication Specialist 3rd Class Ryan D. McLearnon

    Tекст: Кристина Цыцура

    Второй американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» перебрасывается в Средиземное море, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби.

    По его словам, переброска была давно запланирована, сейчас авианосец и его ударная группа направляются в зону ответственности Европейского командования, передает ТАСС.

    Сначала им предстоит пройти через Атлантический океан и в Средиземное море, «где они будут в готовности при необходимости», рассказал он.

    В США о планах отправить авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» к израильскому побережью говорили еще во вторник.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, зачем США подтягивают авианосные группы к Израилю. Так, в Средиземном море уже находится ударная группа с авианосцем ВМС США «Джеральд Форд».

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    12 октября 2023, 18:27
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    Путин предложил Алиеву обсудить ситуацию вокруг Карабаха
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым предложил обсудить ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

    «Вопрос номер один – это ситуация вокруг Карабаха, но у нас есть и другая повестка, она достаточно обширная. Предлагаю нашу беседу построить следующим образом: мы тогда, может быть, со второй части начнем, чтобы иметь возможность с коллегами высказаться, поговорить. А потом еще и с глазу на глаз останемся и пообщаемся, поговорим по всему комплексу, в том числе и так называемых чувствительных вопросов», – предложил Путин, передает ТАСС.

    Ранее президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев начали переговоры в Бишкеке, в государственной резиденции «Ала-Арча».

    До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

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    13 октября 2023, 12:48
    Путин предложил Еревану и Баку подписать мирный договор в Москве

    Путин заявил о готовности содействовать подписанию мирного договора между Ереваном и Баку

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова оказать содействие в подписании мирного договора между Арменией и Азербайджаном, встречу можно провести в Москве в любом формате, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

    «На повестке дня стоит подготовка мирного договора (Баку и Еревана), чтобы поставить точку в застарелом конфликте. Российская сторона, безусловно, готова оказать нашим партнерам в этом всемерное содействие», – сказал глава российского государства, передает ТАСС.

    Путин добавил, что Россия согласна организовать переговоры в Москве, в каком угодно формате.

    Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

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    13 октября 2023, 16:56
    Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Армения «никуда не уходит» из СНГ, премьер-министр Никол Пашинян отсутствует на саммите в Бишкеке по «вполне понятным обстоятельствам», заявил президент России Владимир Путин.

    «Что касается Армении, премьер-министр Пашинян мне звонил, мы с ним созванивались, говорили в том числе по поводу сегодняшнего саммита. Там есть обстоятельства, которые я считаю вполне понятными. Не буду об этом говорить, лучше спросить у премьер-министра Армении. Но насколько я понимаю, никуда Армения из СНГ не уходит», – приводит ТАСС слова Путина.

    Напомним, на днях глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил Жапарову, что из-за ряда обстоятельств не сможет принять участие в предстоящей встрече глав СНГ в Бишкеке.

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    11 октября 2023, 08:21
    Володин: США готовятся развязать очередную выгодную для себя войну

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является главным выгодоприобретателем вооруженных конфликтов, и сейчас Соединенные Штаты готовятся развязать очередную выгодную для себя войну, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале Володин сообщил, что акции крупнейших американских оружейных компаний взлетели в цене после резкого обострения палестино-израильского конфликта. «Вашингтон всегда использовал трагедии миллионов людей для удовлетворения своих экономических интересов», – написал он.

    Володин напомнил, что по итогам Первой мировой войны американский ВВП увеличился вдвое, причем в первую очередь за счет крупных заказов в военно-промышленном комплексе. «В то время даже появилось понятие «военный миллионер», – отметил председатель Госдумы. США, по его словам, превратились из должника в кредитора, а доллар впоследствии вытеснил британский фунт и стал мировой валютой.

    Также Володин рассказал, что Вашингтон смог использовать и Вторую мировую войну в собственных интересах. США оказывали военную помощь союзникам в кредит, причем основными получателями поставок по ленд-лизу стали Великобритания и СССР. Он напомнил, что Россия погасила советский долг за ленд-лиз только в 2006 году.

    Десятилетия прошли, однако методы США не изменились, констатировал председатель Госдумы. «Мы это видели в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Наблюдаем сегодня на Украине. Как говорится, кому война, а кому мать родна», – отметил он.

    Вашингтон в целях собственного обогащения разжигает вооруженные конфликты, указал Володин, добавив, что и сейчас американские авианосцы идут к берегам Палестины и Израиля с целью не обеспечить мир, а развязать очередную выгодную для Штатов войну.

    Поздним вечером вторника сообщалось, что авианосная ударная группа авианосца ВМС США «Джеральд Форд» прибыла в восточную часть Средиземного моря.

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    11 октября 2023, 20:59
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    Путин заявил о провале политики США на Ближнем Востоке
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин назвал очевидным фактом, что политика США на Ближнем Востоке потерпела провал.

    «То, что это провал, – это очевидная вещь», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    По словам Путина, США «практически отошли от прежних международных инструментов по урегулированию этой проблемы». Он напомнил, что «в эти инструменты были включены несколько стран, в том числе Россия».

    «Практически они [США] монополизировали процесс урегулирования», – сказал он.

    Ранее Путин назвал обострение в Израиле провалом политики США.

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    11 октября 2023, 13:14
    В российской Службе внешней разведки прокомментировали отставку Маккарти

    Глава СВР России Нарышкин заявил, что отставка Маккарти иллюстрирует пагубность курса США на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Недавняя отставка спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Кевина Маккарти хорошо иллюстрирует пагубность курса Белого дома на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, Маккарти пострадал за то, что за спинами своих однопартийцев-республиканцев вошел в сговор с администрацией Белого дома, дабы «протолкнуть» очередной пакет военной помощи Украине объемом в 24 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Нарышкин заметил, что отставка спикера является хорошей иллюстрацией в целом пагубности курса политики США на украинском направлении.

    Напомним, в США заморозили контрактные проекты по оказанию помощи украинским войскам из-за отсутствия долгосрочного финансирования. Американские СМИ указывают, что смещение Кевина Маккарти с поста спикера Палаты представителей поставило под угрозу оказание в дальнейшем военной помощи Украине.

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    12 октября 2023, 09:38
    В Белом доме заявили, что почти исчерпали средства для Киева

    Спикер Белого дома Кирби: У США почти закончились ресурсы для финансирования Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    У Соединенных Штатов заканчиваются ресурсы для выделения военной помощи Украине, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

    Администрация США, по словам Кирби, после выделения недавнего транша помощи киевскому режиму приближается к моменту, когда ресурсы на финансирование Украины будут исчерпаны, передает «Газета.Ru».

    При этом спикер Белого дома заверил, что у американских властей есть необходимые фонды для поддержки в ближайшее время как Израиля, так и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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    11 октября 2023, 09:22
    Пашинян опроверг заявления о закрытии рынка России для товаров из Армении

    Премьер Армении Пашинян опроверг заявления о закрытии рынка России для товаров из страны

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления о том, что Россия закрывает свой рынок для армянских товаров, не соответствуют реальности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

    По его словам, Армения является членом Евразийского экономического союза, поэтому экономические отношения с Россией регулируются, передает ТАСС.

    «Откуда взялось предположение, что Россия закрывает или закрыла, или закроет для нас свой рынок?» – заметил он.

    Кроме того, премьер Армении опроверг данные о проблемах с поставками армянского коньяка в Россию.

    Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия находятся на сложном этапе отношений, но Ереван не меняет внешнеполитического вектора.

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    12 октября 2023, 12:55
    На американском фестивале победил российский сериал «Суперпозиция»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На фестивале Minnesota WebFest в Соединенных Штатах победил российский сериал «Суперпозиция», главные роли в нем сыграли Павел Табаков и Константин Лавроненко, сообщили в пресс-службе проекта.

    Проект победил в номинации «Лучший сериал» (Best Overall Series), сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В сериале главный герой (роль исполняет Павел Табаков) пытается отыскать собственного отца, профессора квантовой физики. В ходе поисков выясняется, что пропавший нашел доказательства существования мультивселенной, где живут разные версии каждого человека. Но вмешательство может привести к разрушительным последствиям.

    Главные роли также исполнили Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Проект вышел в ноябре прошлого года.

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    11 октября 2023, 10:40
    США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных

    США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных после атаки ХАМАС

    Tекст: Александра Юдина

    Военно-воздушные силы Соединенных Штатов эвакуировали американских военных, которые в момент обострения конфликта находились на территории Израиля, сообщает американский портал Defense One.

    По данным представителя ВВС США, для эвакуации небольшого количества американских военных был направлен самолет C-17, военнослужащие покинули территорию Израиля после отмены двусторонних учений из-за начала военных действий, передает ТАСС.

    Также информатор отметил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а после вылета из страны на его борту находились «только американские военные».

    Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему США придется выбирать между Израилем и Украиной.

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    12 октября 2023, 15:51
    Медведчук посоветовал США избавиться от мышления эпохи колониального владычества

    Медведчук: США придется избавиться от спеси и мышления эпохи колониального владычества

    Tекст: Ольга Никитина

    С обострением конфликта на Ближнем Востоке мир сделал еще один шаг к большой мировой войне, заявил лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

    «При этом хорошо видно, кто больше всего в этой войне пострадает, – мирные граждане, которых западные политики, несмотря на претензии на гегемонию, совершенно не берут в расчет. Сегодня война обрушится на головы тех, кто менее всех причастен к ее началу, и дает выгоды тем, кто более всех сделал для того, чтобы насилие стало основным инструментом политики», – говорится в статье Медведчука.

    По его словам, при возникновении конфликта Вашингтон назначает «правильную» сторону и начинает ей помогать. «В такой ситуации причины конфликта не то что не устраняются, они даже не исследуются и не оглашаются. Политика США скатилась до того, что делит на «своих» и «чужих» по национальному признаку», – отметил он.

    При этом Медведчук напомнил, что действие вызывает противодействие. «Объявляя «крестовые походы» против «неправильных» стран, США теряют свою гегемонию, поскольку это обнажает жадность, двуличие и двойные стандарты американской элиты. И уважение к ней в мире падает, остается навязывать свою волю оружием. Но и тут оказывается, что натовское оружие не панацея, рано или поздно придется считаться с чужими интересами», – указал он.

    Как считает лидер движения «Другая Украина», не так долго осталось ждать, когда президент Украины Владимир Зеленский «снимет погоны фельдмаршала и признается, что его предали те, указания которых он слепо и преступно выполнял вопреки интересам украинского народа».

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    11 октября 2023, 13:12
    Песков ответил на вопрос о судьбе российских миротворцев в Карабахе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия будет обсуждать дальнейшую судьбу своих миротворцев в Нагорном Карабахе с Азербайджаном, но также продолжит контакты с Ереваном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он пояснил, что российские миротворцы сейчас де-факто и де-юре находятся на территории Азербайджана, и премьер-министр Армении Никол Пашинян признает это, передает ТАСС.

    Дальнейшее пребывание миротворцев будет обсуждаться в первую очередь с Баку, но также Россия продолжит контакты с Ереваном.

    Песков добавил, что вопрос о передислокации российского миротворческого контингента не обсуждался в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина с Пашиняном.

    Ранее Пашинян заявил, что если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

    Коментарии (3)
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