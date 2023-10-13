Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.0 комментариев
Участники СЭЗ решили обеспечить работой 35 тыс. человек в новых регионах
Глава ФРТ Шагиахметов: Участники СЭЗ создадут более 2 тыс. новых рабочих мест в новых регионах
Компании и предприятия, получившие статус участников свободной экономической зоны в новых регионах, планируют обеспечить работой около 35 тыс. человек и создадут более 2 тыс. рабочих мест, сообщил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.
Глава ФРТ заявил, что на сегодняшний день 24 компании и предприятия уже стали участниками СЭЗ в новых регионах, и согласно поданным инвестиционным декларациям они планируют обеспечить работой порядка 32 тыс. человек, в том числе создать более 2 тыс. новых рабочих мест.
Шагиахметов добавил, что пока крупнейшим участником СЭЗ является «Южный горно-металлургический комплекс», который восстанавливает производственные мощности в ЛНР и ДНР, планирует инвестировать 25 млрд рублей и обеспечить работой более 23,3 тыс. человек.
Гендиректор Фонда также отметил, что на информационном портале зарегистрированы порядка 280 юридических лиц, рассматриваются шесть инвестиционных деклараций потенциальных участников СЭЗ.
Кроме того, в дополнительных офисах, открытых ФРТ в новых регионах, консультационно-методическую поддержку получили руководители более 100 компаний и предприятий, желающих войти в реестр участников свободной экономической зоны.