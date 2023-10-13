В сервисе Flightradar произошел новый сбой с сигналами от российских бортов

Экс-премьера Израиля возмутил вопрос о палестинских детях

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о палестинских «малышах в инкубаторах» в секторе Газа

Tекст: Антон Антонов

В ходе интервью в прямом эфире на телеканале Sky News Беннету был задан вопрос о том, что же «будет с малышами в инкубаторах, которые лишились систем жизнеобеспечения после того, как израильтяне отключили подачу электроэнергии в сектор Газа». «Вы сейчас всерьез задаете мне вопрос о палестинских мирных жителях? Что с вами не так?» – приводит его слова РИА «Новости».

Он сказал, что Израиль не наносит удары по мирным жителям. Кроме того, Беннет заявил, что не собирается «подавать воду и электричество врагу», хотя, «если кто-то в мире хочет обеспечить их электричеством – пожалуйста». Ведущий призвал Беннета не повышать голос, возникла небольшая словесная перепалка, в ходе которой Беннет сказал «позор вам» в адрес ведущего.

Как сообщил накануне представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус со ссылкой на данные судмедэксперта, боевики ХАМАС обезглавливали детей во время нападения на Израиль. ХАМАС ранее отрицал обвинения в массовом убийстве детей, но, как сообщил Конрикус газете The Guardian, это произошло в кибуце Беэри. По его словам, «было трудно поверить, что даже ХАМАС может совершить такой варварский акт», пишет РБК.

После этого в официальном аккаунте канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) были опубликованы фотографии, как утверждается, убитых и сожженных боевиками ХАМАС младенцев. Сообщается, что эти снимки Нетаньяху показал госсекретарю США Энтони Блинкену, передает Ura.ru.

Кроме того, ранее СМИ сообщили, что в кибуце Кфар-Аза на юге Израиля, который подвергся нападению боевиков ХАМАС, обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.