Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.3 комментария
Wildberries начал возвращать комиссию за оплату картами Visa и Mastercard
Маркетплейс Wildberries стал возвращать деньги покупателям, которые оплатили трехпроцентную комиссию при покупке картами Visa и Mastercard, пишут СМИ.
Так, на скриншоте Telegram-канала Shot видно, как одному из пользователей Wildberries вернул на карту 57 «комиссионных» рублей, сообщает «Лента.ру».
Накануне Wildberries, несмотря на критику в свой адрес из-за решения ввести комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard, настаивал на том, что соблюдает требования законодательства в части оплаты покупок. Между тем Генеральная прокуратура России собралась проверить законность действий маркетплейса.