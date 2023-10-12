Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.7 комментариев
В Wildberries назвали законным введение комиссий при оплате товаров
Wildberries заявил о соблюдении закона в вопросе оплаты покупок
Маркетплейс Wildberries соблюдает требования законодательства в части оплаты покупок, заявили в компании.
Компания получила приглашение на рабочее совещание в Генпрокуратуре, посвященное вопросам оплаты покупок на торговой площадке, передает ТАСС. На нем маркетплейс планирует представить свою позицию касаемо платежей картами Visa и Mastercard.
«Wildberries работает в соответствии с требованиями законодательства и неукоснительно его соблюдает, на сегодняшней встрече мы представим свою позицию», – сообщили в компании.
Ранее Wildberries ввел комиссию в 3% от стоимости покупки за оплату товаров с карт международных платежных систем Visa и Mastercard. Законностью комиссий заинтересовалась Генпрокуратура.