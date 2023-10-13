В ЕК призвали Турцию выбрать между НАТО и Россией

Замглавы ЕК Схинас призвал Турцию выбрать сторону Евросоюза и НАТО или «Москвы, Тегерана, ХАМАС»

Tекст: Антон Антонов

Схинас заявил, что после эскалации палестино-израильского конфликта страны ЕС «единогласно признали право Израиля на самооборону», а также «осудили террористическую атаку», передает ТАСС со ссылкой на Naftemporiki.

«Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами – с Европейским союзом, НАТО, нашими ценностями, моралью Запада – или с Москвой, Тегераном, ХАМАС и «Хезболлой», – заявил Схинас.

По его словам, «ответ должен быть совершенно ясным». Он также подверг Турцию критике за отказ ввести санкции против России. При этом он подчеркнул, что Турция остается ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе Восточного Средиземноморья в сферах иммиграции и торговли.

Напомним, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали Израиль и Палестину незамедлительно прекратить огонь. Эрдоган считает, что против сектора Газа идет непропорциональное применение силы, на Ближнем Востоке происходит не война, а массовое убийство.