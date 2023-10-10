Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.4 комментария
Путин и Эрдоган призвали Израиль и Палестину прекратить огонь
Путин и Эрдоган выразили готовность содействовать мирным переговорам Израиля и Палестины
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и призвали обе стороны немедленно возобновить переговоры, следует из сообщения Кремля.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре подчеркнули, что Израиль и Палестина должны незамедлительно прекратить огонь. Кроме того, Россия и Турция готова содействовать возобновлению мирных переговоров сторон конфликта, следует из сообщения на сайте Кремля.
Кроме того, Путин и Эрдоган отметили, что долгосрочное мирное урегулирование кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Совбеза ООН «двугосударственной» формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме.
Напомним, Анкара через дипломатические каналы сообщила Израилю и Палестине о готовности стать посредником в решении конфликта, сообщил турецкий дипломатический источник.