Нам предстоит и дальше наблюдать процесс, как «паразит» – Украина, присосавшийся к «хозяину», тянет из него ресурсы, ослабляя и подталкивая к гибели.6 комментариев
Российские войска поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила
Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России за минувшие сутки нанесено поражение живой силе и военной технике в 129 районах, сообщили в Минобороны.
В районе города Измаила Одесской области, по данным военного ведомства, поражен склад военной техники ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Также в ведомстве сообщили, что средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 39 БПЛА.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 528 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 115 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.
Ранее в четверг сообщалось, что в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура в Измаильском районе.