Российские войска поразили склад военной техники ВСУ в районе Измаила

Tекст: Ольга Никитина

В районе города Измаила Одесской области, по данным военного ведомства, поражен склад военной техники ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Солончаки Николаевской области поражен ангар с десантными катерами ВСУ. На аэродромах Миргород в Полтавской области и Днепр в Днепропетровской области уничтожены склады авиационных средств поражения воздушных сил Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве сообщили, что средства ПВО перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства. В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уничтожены 39 БПЛА.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 488 самолетов, 250 вертолетов, 7 тыс. 748 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 тыс. 528 танков и других боевых бронированных машин, 1 тыс. 163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6 тыс. 738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 тыс. 115 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении.

Ранее в четверг сообщалось, что в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура в Измаильском районе.