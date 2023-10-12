Путин и Жапаров приняли участие в мероприятии в честь юбилея российской базы «Кант»

Tекст: Вера Басилая

Церемония по случаю 20-летия российской авиационной базы «Кант» прошла в государственной резиденции «Ала-Арча» в Бишкеке, где присутствовали российские и киргизские военнослужащие. С докладами выступили командир авиабазы «Кант» Александр Кукса и военный комендант бишкекского гарнизона Данияр Исаков, передает ТАСС.

Также лидерам доложили о проходящих с 9 по 13 октября на территории Киргизии совместных учениях ОДКБ «Нерушимое братство – 2023» и показали эпизод проводимых маневров.

Авиабаза была открыта в октябре 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ в Центральной Азии. Ее основная задача – контроль воздушного пространства Средней Азии.

Напомним, президент Владимир Путин утром четверга прилетел с двухдневным визитом в Киргизию. В Бишкеке состоялись переговоры лидеров и церемония подписания двусторонних документов.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам переговоров с главой Киргизии Садыром Жапаровым заявил, что российская авиабаза Кант способствует обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе.