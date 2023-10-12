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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Российские деньги потянулись на Родину

    Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Финляндия как пример пересборки отношений с Европой

    Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.

    15 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян продолжает сдавать Армению

    Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.

    27 комментариев
    12 октября 2023, 03:59

    Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями

    Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравлениями по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между странами.

    Как указал Путин, отношения между двумя странами «продолжают активно развиваться на всех направлениях», что полностью подтвердила его встреча с Ким Чен Ыном «на космодроме Восточный», передает ТАСС.

    Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей поможет развитию «конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов», а также укреплению стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.

    Ким Чен Ын заявил, что в ходе визита в Россию «провел вместе с товарищем Путиным чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями относительно многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы».

    Он выразил надежду, что «российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срыв непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов». Ким Чен Ын также пожелал «товарищу Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной работе». Лидер Северной Кореи отметил, что СССР стал первой страной, с которой у КНДР были установлены дипотношения.

    12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, на следующий день он провел переговоры с Путиным. Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.

    11 октября 2023, 16:18
    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле

    Путин напомнил о решении создать палестинское государство при создании Израиля

    Путин назвал одну из причин эскалации конфликта в Израиле
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    При создании Израиля было принято решение о создании суверенной Палестины, однако это так и не было сделано, заявил президент России Владимир Путин.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели российский лидер указал, что при создании Израиля было параллельно принято решение о создании второго государства – Палестины, однако это так и не было сделано, передает ТАСС.

    «Израиль, как известно, создан, а Палестина как самостоятельное и суверенное государство так и не создана», – подчеркнул президент.

    Одной из проблем обострения конфликта между Израилем и Палестиной Путин назвал поселенческую политику Израиля. «Поселенческая политика, кроме этого еще ряд составляющих, привели вот в конечном итоге к такому взрыву насилия», – сказал президент.

    Комментируя эскалацию палестино-израильского конфликта, Путин заявил, что США пренебрегли механизмами ближневосточного урегулирования.

    «В чем проблема на сегодняшний день? Созданы механизмы урегулирования, но США пренебрегли за последние несколько лет этими механизмами и решили отрегулировать все самостоятельно, не использовали эти механизмы», – сказал российский лидер.

    Американские власти «в последние годы сделали ставку на то, чтобы удовлетворить материальные потребности населения, проживающего на палестинских территориях», считает Путин. «По сути, попытались подменить решение фундаментальных политических проблем какими-то материальными подачками», – отметил глава государства.

    Ранее посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что президент Палестины Махмуд Аббас запланировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (13)
    11 октября 2023, 22:39
    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров

    Путин подписал указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами

    Путин подписал указ об обязательной продаже валюты рядом экспортеров
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин подписал указ, который предписывает отдельным экспортерам в обязательном порядке продавать иностранную валюту, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «утверждается перечень экспортеров», которые, начиная с установленной кабмином даты, должны будут «зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять обязательную продажу на внутреннем рынке этой иностранной валюты», передает ТАСС.

    Кабмин также определит, какую долю валюты должны будут в обязательном порядке продавать экспортеры. За выполнением предписаний проследит Росфинмониторинг, который назначит в компании из перечня экспортеров своих представителей. Песков подчеркнул, что «указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании». Кабмин должен в течение недели принять акты для реализации указа, а также проинформировать экспортеров.

    Указ подписан в соответствии с Федеральным законом 4 июня 2018 года N127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».

    Кабмин сообщил, что продажа валютной выручки «для стабилизации валютного курса» вводится сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний «топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства», объемы определят в течение ближайших суток. Представители Росфинмониторинга будут введены в отдельные российские компании для обеспечения соблюдения правил валютного регулирования.

    Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что подобные меры на валютном рынке позволят снизить возможность для валютных спекуляций, а обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка, передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты полагают, что без поддержки со стороны финансовых властей рубль не сможет оставаться на отметке ниже 100 рублей, выше которой поднялся неделю назад.

    Коментарии (12)
    11 октября 2023, 20:27
    Путин: Россия может помочь в решении конфликта Палестины и Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    «У нас очень устойчивые деловые отношения с Израилем. У нас дружеские отношения с Палестиной на протяжении десятилетий. Наши друзья знают об этом. На мой взгляд, Россия тоже могла бы внести свою лепту, свой вклад в процесс урегулирования», – сказал глава Российского государства, отвечая на вопросы ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Президент также отметил беспрецедентную остроту палестино-израильского конфликта. «Острота такая, что мы ничего подобного, по-моему, нигде (больше) не видим», – указал он.

    Ранее премьер Ирака попросил Путина инициировать прекращение огня между Палестиной и Израилем.

    Коментарии (19)
    11 октября 2023, 16:23
    Путин объяснил переориентацию энергокомпаний России на Азию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Как заявил президент России Владимир Путин, переориентация российских энергокомпаний на рынки Азии связана с рыночным тенденциями, а не с геополитикой.

    «Российские газовые и угольные компании также переключают поставки с атлантического рынка на азиатский, и это не какие-то конъюнктурные решения, а естественный процесс, который определяется не геополитическими интригами, а долгосрочными рыночными тенденциями», – указал президент.

    На пленарном заседании Российской энергетической недели Путин отметил, что доля Азии на природный газ в мировом спросе будет расти, передает ТАСС.

    «Я только что сказал «тенденция роста в различных регионах мира», мы на это и ориентируемся. Мы вынуждены реагировать на геополитические вызовы, но прежде всего на эти объективные тенденции. По оценкам экспертов, на горизонте до 2050 года спрос на природный газ вырастет во всех регионах мира, кроме Северной Америки и Европы. При этом доля Европы в мировом спросе снизится более чем вдвое, до 5%. Доля Азии, напротив, вырастет в полтора раза, с 21% до 30%», – говорится в заявлении главы государства.

    Коментарии (9)
    11 октября 2023, 18:17
    Путин фразой «Да бог с ними!» прокомментировал действия ФРГ по закупкам газа

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании Российской энергетической недели прокомментировал нелогичные действия Берлина по поставкам газа фразой «Да бог с ними!»

    «Непонятно, почему по одному маршруту можно получать газ, они же получают по маршруту через Украину, а здесь нельзя. Через «Турецкий поток» получают, он же уходит в Европу. <…> Почему там можно, а вот по «Северному потоку – 2», который недовзорвали какие-то негодяи и который в рабочем состоянии находится, – почему-то нельзя кнопочку включить. Я не понимаю, да бог с ними!» – передает ТАСС слова президента России.

    Ранее президент России взрывы на «Северных потоках» назвал актами международного терроризма.

    Коментарии (4)
    11 октября 2023, 17:22
    Путин объяснил, почему Россия начала СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия начала спецоперацию на Украине, потому что не осталось других средств для решения ситуации и обеспечения безопасности, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «[Страны коллективного Запада] взялись за Украину, начали Украину тащить. И плюс еще там госпереворот совершили. Для нас стало ясно, что никакие цивилизованные способы обеспечения нашей безопасности невозможны. Плюс еще войну там раскачали, как я уже сказал, с 2014 года. <…> Приходится отвечать тем, чем мы отвечаем, потому что других средств не остается», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он напомнил, что Киев начал войну в Донбассе в 2014 году, но восемь лет никто не обращал внимания на это. «Война была начата на Украине в 2014 году, после госпереворота, поддержанного Соединенными Штатами и Европой», – сказал глава российского государства. Он подчеркнул, все обратили на это внимание, только когда РФ начала действия, направленные на прекращение этой войны.

    При этом Украина продолжает получать ежемесячно от Европы и США по 4-5 млрд долларов. «Вот [в Европе] отказываются от нашего газа. Вопрос: зачем? Мы имеем две трубопроводные системы через территорию Украины. Одна работает. Транзит идет. Наш газ в Европе получают. Украина взяла – закрыла второй маршрут», – отметил Путин.


    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:42
    Путин: Польша выступила инициатором закрытия газопровода Ямал – Европа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава инициировала закрытие газопровода Ямал – Европа, заявил президент России Владимир Путин на заседании Российской энергетической недели.

    «Поляки взяли и закрыли [газопровод] Ямал – Европа. Огромный маршрут мощный. Взяли и закрыли», – цитирует Путина ТАСС.

    Берлин, по мнению российского лидера, как самый большой донор в европейские фонды, мог бы повлиять на это решение.

    «Могли бы сказать: слушайте, вы, если клюете с этой руки, не кусайте ее, [газовый] маршрут откройте нам, газ-то пустите», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:48
    Путин усомнился в нравственности ЕС из-за закупок российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что европейские страны перестали бы закупать российский газ по любым маршрутам, если бы это было вопросом морали.

    Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели усомнился, что Европа заявила об остановке «Северных потоков» и перешла к закупкам топлива в США из-за нравственного вопроса, передает ТАСС.

    «Если б было нравственное, надо было сказать: «Не будем брать через «Турецкий поток», не будем брать через территорию Украины. Ну тогда можно предположить – что все, отрезали – и нет, не будем брать из России ничего. Будем траву жевать – но не дадим России заработать ни одного евро. Но они же берут по другим-то маршрутам – почему здесь-то не берут?» – сказал глава государства.

    Президент предположил, что европейские политики, выступившие с громкими заявлениями, «один раз, наверное, ляпнули, потом осознали, что это плохо, но уже назад как бы не отвинтить».

    Почему было принято такое решение, российский лидер рекомендовал спрашивать у самих европейских политиков. «Не знаю, спросите у канцлера, министра экономики, министра иностранных дел – крупные политические деятели современности, они найдут ответ», – иронически заключил президент России.

    Ранее Путин предположил, что рост спроса на сжиженный природный газ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн, а конкуренция в этом сегменте будет возрастать.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 18:25
    Путин: Запад понимает, что Россия уже не рухнет

    Tекст: Ольга Иванова

    Западные страны понимают, что Россия уже не рухнет, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Зачем нужно создавать себе проблемы в надежде на то, что мы рухнем? Но мы уже не рухнем, уже все понятно, и им всем понятно. Нет, забрались в эту колею и по этой колее дальше шуруем. Уже без всякого анализа происходящих событий», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также подчеркнул, что Россия в данный момент практически нашла альтернативу газовому рынку Европы.

    «Мы практически уже нашли. Объемы (поставок) пока меньше, чем на Европейский континент, но они будут возрастать по мере роста экономики этих стран, здесь я не вижу никаких проблем», – рассказал он.

    Ранее Путин заявил, что элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 18:02
    Путин: Для поставок газа из России в Германию достаточно «нажать кнопку»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия могла бы поставлять в ФРГ до 27,5 млрд кубометров газа в год по оставшейся ветке «Северного потока – 2», для этого достаточно «нажать кнопку», заявил глава Российского государства.

    Он пояснил, что по «Северному потоку – 2» поставки возможны напрямую в Германию, поскольку одна нитка газопровода не пострадала, передает ТАСС.

    «Это 27,5 млрд кубических метров по году – достаточно только нажать кнопку. Для этого нужно решение правительства Федеративной Республики Германия. Они предпочитают покупать все на 30% больше (по цене – прим. ВЗГЛЯД) и не пользоваться нашими энергоресурсами. Ну, это их выбор – значит, на 30% покупают дороже в Соединенных Штатах, там только радуются», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что рост спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн тонн.

    Коментарии (4)
    11 октября 2023, 16:54
    Путин обвинил западные элиты во внесении хаоса в мировой энергорынок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Элиты западных стран своими действиями внесли хаос в мировой энергетический рынок, а сейчас ответственные его участники, в том числе Россия, вынуждены исправлять положение, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    Он обратил внимание на беспорядок на глобальном энергетическом рынке, включая рынок нефти. «Негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства подчеркнул, что Россия продолжит и дальше вносить весомый вклад в балансировку глобального энергетического рынка. Также страна будет развивать партнерские отношения с теми странами, которые хотят этого и заинтересованы в этом.

    Путин также поставил задачу обеспечения стабильности цен на топливо и электроэнергию.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 21:23
    Путин допустил восстановление ближневосточного «квартета»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин не исключает, что формат ближневосточного «квартета» (ООН, Россия, США и ЕС) для урегулирования палестино-израильского конфликта может быть возобновлен.

    «Ну, почему нет», – ответил он на соответствующий вопрос ведущего межарабского канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида, передает ТАСС.

    Ранее Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта минимизировать жертвы среди мирного населения и оставить в покое женщин и детей, а также заявил, что Москва могла бы внести лепту в решение палестино-израильского конфликта.

    Коментарии (0)
    11 октября 2023, 17:09
    Путин призвал Палестину и Израиль оставить в покое женщин и детей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал стороны палестино-израильского конфликта свести к минимуму гибель гражданского населения и оставить в покое женщин и детей.

    В ходе пленарного заседания Российской энергетической недели глава государства назвал ужасными события в зоне конфликта Палестины и Израиля и призвал минимизировать потери среди гражданского населения, несмотря на уровень ожесточения с обеих сторон, передает ТАСС.

    «То, что происходит, – ужасно. Мы понимаем, что ожесточение с обеих сторон очень большое, но какой бы уровень ожесточения с обеих сторон ни был, все-таки нужно стремиться к тому, чтобы минимизировать или свести к нулю, минимуму потери среди гражданского населения, среди женщин, детей, стариков», – сказал Путин.

    «Если уж мужчины решили между собой бороться, то пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон», – добавил он.

    Ранее в кибуце Кфар-Аза после нападения ХАМАС обнаружили тела 200 израильтян, в том числе около 40 детей.

    Коментарии (2)
    11 октября 2023, 17:30
    Путин заявил, что не понимает решения Запада отказаться от энергоресурсов России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Страны Евросоюза нанесли сами себе ущерб, отказавшись от российских энергоресурсов, «надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», заявил президент России Владимир Путин.

    «Но есть определенный объем добычи в мире, и есть определенный объем потребления в мире. Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам российского президента, уровень производства и жизни населения в Европе упал. «У всех ведущих промышленно развитых стран Европы их промышленное производство уходит в минус, и рост ВВП в минус. Упал жизненный уровень населения», – сказал президент.

    Ранее Владимир Путин назвал подрыв «Северных потоков» актом терроризма.

    Коментарии (3)
    11 октября 2023, 15:21
    Путин: Экономика Евросоюза сейчас находится у нулевой отметки

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейцы переплачивают за поставки нефти и газа, в результате экономика ЕС находится у «нулевой отметки», заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Они (европейцы – прим. ВЗГЛЯД) сейчас переплачивают за поставки нефти, нефтепродуктов, газа, а в результате экономика Евросоюза находится около нулевой отметки, а промышленное производство с марта текущего года и вовсе оказалось в отрицательной зоне», – приводит его слова ТАСС.

    Российские энергоносители, как отметил глава государства, долгие годы были серьезным элементом социального и экономического благополучия Европы, а сейчас от них пытаются отказаться.

    Также глава государства заявил, что мировая экономика постепенно переходит к многополярной модели, где действуют несколько центров роста.

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