Путин и Ким Чен Ын обменялись поздравлениями

Путин и Ким Чен Ын поздравили друг друга с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя странами

Tекст: Антон Антонов

Как указал Путин, отношения между двумя странами «продолжают активно развиваться на всех направлениях», что полностью подтвердила его встреча с Ким Чен Ыном «на космодроме Восточный», передает ТАСС.

Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых договоренностей поможет развитию «конструктивного двустороннего взаимодействия на благо наших народов», а также укреплению стабильности на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии в целом. Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам КНДР – мира и благополучия.

Ким Чен Ын заявил, что в ходе визита в Россию «провел вместе с товарищем Путиным чистосердечный и всеобъемлющий обмен мнениями относительно многостороннего развития корейско-российских отношений дружбы».

Он выразил надежду, что «российский народ, поднявшийся на построение сильного государства, всегда будет завоевывать победу и славу в борьбе за срыв непрекращающейся политики гегемонии и антироссийских происков изоляции, удушения со стороны империалистов». Ким Чен Ын также пожелал «товарищу Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной работе». Лидер Северной Кореи отметил, что СССР стал первой страной, с которой у КНДР были установлены дипотношения.

12 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию, на следующий день он провел переговоры с Путиным. Путин с благодарностью принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею.

