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На форуме IGF обсудили вклад молодежи в управление интернетом
На сессии «Всемирная паутина молодежи: сотрудничество во имя просвещения» прошла в рамках XVIII форума ООН по управлению интернетом (IGF 2023) обсудили развитие цифровой грамотности и вовлечение молодёжи в область информационных технологий.
Основная цель встречи – укрепление существующих национальных институтов и содействие в формировании международной структуры, обеспечивающей доступ к правовой защите в интернете.
Председатель Молодежного совета Координационного центра доменов .ru/.рф Павел Поздняков рассказал о задачах и успехах организации. Различные проекты помогают молодым людям ознакомиться с особенностями управления интернетом и обеспечивают цифровую грамотность.
«Основная задача – это предоставить участникам возможность внедрять свои идеи и получить опыт в проведении мероприятий, включая те, которые касаются управления интернетом. Мы регулярно обсуждаем с экспертами наиболее актуальные проблемы и ищем их решения», – подчеркнул Поздняков.
Также были представлены некоторые инициативы, в частности российская Летняя школа по управлению интернетом, которая является частью глобального движения Schools on Internet Governance и дочерний проект школы – дискуссионный клуб «Цифровая реальность».
После этого выступили спикеры из Македонии и Индии. Они заявили о важности молодежных сообществ, которые включают в себя активистов со всего мира, их деятельность должна быть нацелена на международное сотрудничество.
Эксперты отметили, что некоторые инициативы молодых людей могут быть представлены на международных форумах, в том числе на IGF, что может послужить хорошей мотивацией. Организаторы ИТ-коопераций предоставляют участникам актуальные сведения по теме безопасного соединения, вредоносных программ и рисков во время работы в сети. Для желающих расширить кругозор предлагается посещать открытые мероприятия и присоединяться к онлайн-сессиям.
Также в рамках IGF прошла сессия «Международно-правовое измерение ИКТ», посвященная регулированию информационно-коммуникационных технологий: документов, организаций и существующих проблем.
Спикерами стали Нанбаан Пваспо – специалист по кибербезопасности из Нигерии и молодежный посол ISOC 2023 года, Аревик Мартиросян – автор и руководитель Школы международной информационной безопасности, Джеймс Аматти – выпускник Западноафриканской школы по управлению интернетом, эксперт в области технологий с более чем десятилетним опытом и Лаура Перейра – научный сотрудник Школы коммуникаций Фонда Гетулио Варгаса, выпускница Бразильской и Южной школ по управлению интернетом.
Участники сессии пришли к выводу, что в наибольшей степени на правовое регулирование ИКТ влияют цифровые платформы и контент, а также регулирование искусственного интеллекта. Спикеры сошлись во мнении – существующие национальные и межправительственные инициативы, в основном, придерживаются защитного подхода.