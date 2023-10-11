В школах предложили провести неделю документального кино об СВО

Сформирован перечень документальных фильмов по тематике СВО, которые могут быть продемонстрированы для старшеклассников, сказал Кастюкевич.

«Сегодня особенно важно рассказывать молодежи о героях СВО, которые стоят на защите интересов Родины, о совершаемых ими подвигах. Такие предложения регулярно поступают в рабочую группу по СВО от учителей и родительского сообщества. Учитывая, что особый интерес у подростков всегда вызывает просмотр документальных кинофильмов, ярко и достоверно отражающих исторические факты нашего времени, мы на площадке рабочей группы совместно с Ириной Валерьевной Рукавишниковой предложили провести для школьников неделю документального кино о героях СВО. Наша инициатива уже поддержана Минпросвещения и Минкультуры», – сказал Кастюкевич.

Партнером проекта выступит российское общество «Знание», которое имеет большой опыт просветительской работы в регионах. Перечень документальных фильмов по тематике СВО для трансляции старшеклассникам уже сформирован.

В Херсонской области неделя документального кино пройдет с 16 октября.