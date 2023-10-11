Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
ФСБ задержала главу отдела полиции в ХМАО
В ХМАО задержали главу отдела полиции за передачу 70 тонн труб
Руководителя одного из отделов полиции в Нижневартовском районе ХМАО задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщили в управлении ФСБ по Тюменской области.
На подозреваемого завели дело о превышении должностных полномочий, согласно версии следствия, он передал для продажи одному из граждан свыше 70 тонн труб, принадлежавших одной из компаний, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Ущерб собственнику составил более 1 млн рублей.
В марте начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова задержали по делу о поставке неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам, ущерб оценивался в 400 млн рублей.