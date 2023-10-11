Песков назвал приоритет России в ситуации вокруг Израиля

Песков назвал судьбу россиян приоритетом для России в ситуации вокруг Израиля

Tекст: Ольга Никитина

Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты с обеими сторонами, поскольку российские граждане есть в обеих странах. «Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», – приводит его слова ТАСС.

В ответ на вопрос о том, нет ли у России планов признать ХАМАС террористической организацией по примеру других стран, Песков повторил, что Москва сохраняет контакты со сторонами конфликта, а также продолжает тщательно анализировать ситуацию.

Ранее Песков заявил, что Россия придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам.