Наши отношения с Финляндией являются прекрасным камертоном наших отношений с европейскими странами в принципе. Финляндия всегда ощущала себя неким центром финно-угорского мира – и при благоприятных внешних обстоятельствах вполне могла бы им стать.4 комментария
Песков назвал приоритет России в ситуации вокруг Израиля
Песков назвал судьбу россиян приоритетом для России в ситуации вокруг Израиля
Россия в контексте обострения конфликта между Израилем и Палестиной уделяет максимум внимания судьбе своих граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что Москва продолжает контакты с обеими сторонами, поскольку российские граждане есть в обеих странах. «Для нас судьба российских граждан является приоритетом номер один», – приводит его слова ТАСС.
В ответ на вопрос о том, нет ли у России планов признать ХАМАС террористической организацией по примеру других стран, Песков повторил, что Москва сохраняет контакты со сторонами конфликта, а также продолжает тщательно анализировать ситуацию.
Ранее Песков заявил, что Россия придерживается сбалансированного подхода в отношении палестино-израильского конфликта и сохраняет равную дистанцию к двум сторонам.