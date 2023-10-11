Начал работу третий творческий конкурс, посвященный Лановому

Конкурс уже дважды проводился «Бессмертным полком» и показал высокую востребованность в обществе: всего было прислано более 22 тыс. заявок со всей России и 20 стран мира, сообщается на сайте организации.

В январе 2024 года Василию Лановому могло бы исполниться 90 лет. В честь юбилейной даты организаторы расширили конкурс до более масштабного проекта «Наш Лановой: гражданин и патриот», который предполагает также встречи в регионах с показами патриотического кино и обсуждениями.

«О времени и дате проведения встреч можно будет узнать на сайте «Бессмертного полка» polkrf.ru. Уверена, эти встречи станут замечательным дополнением к конкурсной программе, на них пройдут показы художественных и документальных фильмов, а также общение со знаменитыми людьми – это будут актеры, журналисты, историки», – сказала сопредседатель Центрального штаба «Бессмертного полка» и депутат Госдумы Елена Цунаева.

Важной частью нового проекта станет творческий конкурс «Пробуждая сердца». Его главная цель – простимулировать общественный интерес к изучению произведений классической литературы, повысить культурный уровень, развить творческий потенциал молодежи, выявить и поощрить таланты из народа.

Народная артистка России Ирина Купченко снова возглавила экспертную комиссию конкурса, в состав которой также вошли народные артисты РФ Михаил Ножкин, Александр Михайлов, Светлана Крючкова, Сергей Маковецкий, Андрей Ильин, заслуженные артисты РФ Наталья Варлей, Вячеслав Манучаров, Дмитрий Дюжев, Ольга Кабо, Сергей Куприк, актер театра и кино, лауреат Госпремии России Игорь Петренко. И это далеко не полный список экспертов – состав жюри продолжит формироваться до конца ноября.

«Работ хороших очень много и, главное, искренних. Но больше всего меня впечатляет география конкурса. У нас есть конкурсанты из самых отдаленных уголков России. Получая премию, этот молодой или взрослый человек или целая семья приезжает в Москву и понимает, что, даже живя в отдаленном уголке страны, они нужны этой стране», – поделилась своими впечатлениями Ирина Купченко.