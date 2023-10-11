Квартиру Зеленского в Крыму выставили на продажу

Национализированная квартира Зеленского в Крыму выставлена на продажу

Tекст: Вера Басилая

Лот размещен на официальном портале «ГИС Торги», на котором выставляется на реализацию государственное и муниципальное имущество. Аукцион пройдет в электронной форме. Общая площадь квартиры – 119,5 квадратных метров, начальная минимальная стоимость – 24 642 490, передает РИА «Новости».

По данным портала, заявки на участие в аукционе принимаются до 26 октября, а сами торги пройдут 30-го.

По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников СВО и их семей, и развитие городов Крыма.

Ранее сообщалось, что рыночная стоимость квартиры составляет около 24 млн рублей, она была оформлена на жену Зеленского Елену.

В феврале крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов. Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.