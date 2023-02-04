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4 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Освобождение Артемовска приведет к перелому в боях за Донбасс

Российские штурмовые группы продолжают наступление на Артемовск REUTERS/Anna Kudriavtseva
Украинское командование оказалось перед ужасным выбором – нести тяжелейшие потери при обороне Артемовска (Бахмута) или же сдать город наступающим российским частям. В Киеве полагают, что последний вариант позволит им сохранить войска для «решающего наступления». Почему взятие Артемовска может иметь ключевое значение для создания перелома в военных действиях в Донбассе?  Подробности...
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США оказались бессильны перед китайским воздушным шаром

С виду невинный метеорологический аэростат мог собирать ценную информацию о США EYEPRESS/Reuters
Над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. Военные говорят, что это китайский аэростат-шпион. Но команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле». Почему американцы в реальности не могут сбить этот шар, для чего он был запущен Китаем и какие выводы из этого должна сделать Россия?  Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
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Перспективы России на нефтяном рынке внушают оптимизм

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе. Подробности...

О нейтралитете Австрии и Швейцарии пора забыть

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счет. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

За Коломойским и Аваковым пришли

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

    В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины
    		   4 февраля 2023, 09:00
    Фото: Константин Сазончик/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение?

    В пятницу Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других недружественных России иностранцев и государств. Всего в перечне около 500 объектов – предприятия, банки и недвижимость, относящаяся к туристической и спортивной инфраструктуре.

    «Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», – написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

    Среди прочего, национализации подлежит имущество на территории полуострова, которое формально числится за ахметовским предприятиям Новокраматорский машиностроительный завод, Центральный горно-обогатительный комбинат, Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», а также принадлежащее Игорю Коломойскому предприятие «Транспорт логистик».

    Кроме того, в списке значится кинотеатр «Сатурн IMAX» Арсения Яценюка, Альминский завод строительных материалов Сергея Таруты, а также Камыш-Бурунский железорудный комбинат, судостроительный завод «Залив», гипермаркет «Новацентр», и два земельных участка футбольного клуба «Динамо» Киев площадью 28 и 30 тыс. кв. м. в поселке Орджоникидзе у Феодосии.

    Также в перечне имущество 12 банков, среди которых: «Финансы и кредит», Имэксбанк, «Акционерный проминвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

    «Процесс не означает закрытия предприятий – они продолжают работать с новым руководством. Затем они будут приватизированы. Прибыль от продажи предприятий и их работы власти намерены «оставлять в России и направлять на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа», – подчеркнул Константинов.

    «Имущество украинских олигархов продадут на торгах, а поступившие средства будут направлены на поддержку участников спецоперации, их оснащение и снабжение, закупку необходимого снаряжения и оборудования», – пояснил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по международным делам, представитель Крыма и Севастополя Дмитрий Белик.

    «Что касается перспективы обжалования украинскими олигархами этого решения в международных судах, то могу сказать – это заведомо неблагодарное дело.

    Суды в таком случае должны или признать Крым российским, или отказать в принятии этих жалоб»,

    – заметил парламентарий.

    «Само решение абсолютно правильное, закономерное и справедливое. Собственники этих предприятий поддерживают киевский режим, поэтому недопустимо, чтобы прибыль, получаемая в Крыму, шла на нужды неонацистов», – заключил депутат.

    «Кроме того, на ряде предприятий можно наладить производство необходимых для бойцов вещей, амуниции, и даже инженерных оборонительных конструкций. Это будет очень символично», – добавил крымский политолог Владимир Джаралла.

    «И я бы хотел напомнить этим олигархам, что в 2013 году именно они стали причиной кризиса, который перерос в Евромайдан и переворот в 2014 году. Они думали, что борются с Януковичем, но теперь они пожинают плоды своей деятельности», – отметил аналитик.

    «Полагаю, ни Ахметову, ни Коломойскому нет смысла жаловаться в международные инстанции. Им куда важнее побеспокоиться о личной безопасности и о том имуществе, которое у них сохранилось внутри Украины и на Западе. Недаром ведь к Коломойскому недавно с обысками приходили. Судя по всему, их ждет нелегкое время. А в Крыму все будет хорошо. И у участников СВО тоже», – заключил эксперт.

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