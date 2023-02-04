Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение?

В пятницу Госсовет Крыма принял постановление о национализации имущества украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского, а также других недружественных России иностранцев и государств. Всего в перечне около 500 объектов – предприятия, банки и недвижимость, относящаяся к туристической и спортивной инфраструктуре.

«Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения», – написал председатель крымского парламента Владимир Константинов в своем Telegram-канале.

Среди прочего, национализации подлежит имущество на территории полуострова, которое формально числится за ахметовским предприятиям Новокраматорский машиностроительный завод, Центральный горно-обогатительный комбинат, Харьковский машиностроительный завод «Свет шахтера», а также принадлежащее Игорю Коломойскому предприятие «Транспорт логистик».

Кроме того, в списке значится кинотеатр «Сатурн IMAX» Арсения Яценюка, Альминский завод строительных материалов Сергея Таруты, а также Камыш-Бурунский железорудный комбинат, судостроительный завод «Залив», гипермаркет «Новацентр», и два земельных участка футбольного клуба «Динамо» Киев площадью 28 и 30 тыс. кв. м. в поселке Орджоникидзе у Феодосии.

Также в перечне имущество 12 банков, среди которых: «Финансы и кредит», Имэксбанк, «Акционерный проминвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «Государственный экспортно-импортный банк Украины».

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«Процесс не означает закрытия предприятий – они продолжают работать с новым руководством. Затем они будут приватизированы. Прибыль от продажи предприятий и их работы власти намерены «оставлять в России и направлять на поддержку участников спецоперации, на благо нашего народа», – подчеркнул Константинов.

«Имущество украинских олигархов продадут на торгах, а поступившие средства будут направлены на поддержку участников спецоперации, их оснащение и снабжение, закупку необходимого снаряжения и оборудования», – пояснил газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по международным делам, представитель Крыма и Севастополя Дмитрий Белик.

«Что касается перспективы обжалования украинскими олигархами этого решения в международных судах, то могу сказать – это заведомо неблагодарное дело.

Суды в таком случае должны или признать Крым российским, или отказать в принятии этих жалоб»,

– заметил парламентарий.

«Само решение абсолютно правильное, закономерное и справедливое. Собственники этих предприятий поддерживают киевский режим, поэтому недопустимо, чтобы прибыль, получаемая в Крыму, шла на нужды неонацистов», – заключил депутат.

«Кроме того, на ряде предприятий можно наладить производство необходимых для бойцов вещей, амуниции, и даже инженерных оборонительных конструкций. Это будет очень символично», – добавил крымский политолог Владимир Джаралла.

«И я бы хотел напомнить этим олигархам, что в 2013 году именно они стали причиной кризиса, который перерос в Евромайдан и переворот в 2014 году. Они думали, что борются с Януковичем, но теперь они пожинают плоды своей деятельности», – отметил аналитик.

«Полагаю, ни Ахметову, ни Коломойскому нет смысла жаловаться в международные инстанции. Им куда важнее побеспокоиться о личной безопасности и о том имуществе, которое у них сохранилось внутри Украины и на Западе. Недаром ведь к Коломойскому недавно с обысками приходили. Судя по всему, их ждет нелегкое время. А в Крыму все будет хорошо. И у участников СВО тоже», – заключил эксперт.

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