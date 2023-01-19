Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки?

Сбербанк объявил о знаковом возвращении на рынок Крыма. На полуострове уже установили первые банкоматы и сформировали команду. Первые офисы банка в крупных городах заработают уже в первом полугодии. В течение года жители региона получат доступ ко всем услугам и сервисам российского банка.

На полуострове долгое время ключевым банком был РНКБ, который недавно стал частью группы ВТБ. В 2022 в Крым пришел также Промсвязьбанк. Наконец, пришла очередь Сбербанка – крупнейшего российского госбанка.

После 2014 года, когда Крым стал частью России на основании народного референдума, многие банки, в том числе Сбербанк, ушли с полуострова. Это была вынужденная мера, так как была угроза попасть под жесткие санкции. Тогда это был бы серьезный удар не только по бизнесу Сбербанка и ВТБ, но и по всей финансовой системе России. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – «это вопрос всей финансовой системы страны», а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.

Поэтому вплоть до 2022 года в регионе работали лишь несколько банков – банк «Россия», РНКБ, Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции.

Это создавало определенные трудности как для жителей полуострова, так и для его многомиллионных гостей. «Не секрет, что раньше для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку, приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани – первом населенном пункте за Крымским мостом. Знаю, что севастопольцы давно ждали приход Сбербанка, это позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Это благоприятно отразится и на финансовой отрасли и экономике региона, заявил глава республики Сергей Аксенов. «За прошедшие годы было немало сделано для развития банковского сектора в условиях санкций.

Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы»,

– написал он в Telegram.

Напомним, что весной 2022 года Сбербанк попал под блокирующие санкции США, куда ранее попали также ВТБ, банк «Открытие», ПСБ и Совкомбанк. Банк не только потерял американских клиентов как частных, так и корпоративных. Обычные клиенты лишились возможности переводить доллары, а также пользоваться своими картами за границей и проводить оплату на зарубежных сайтах. Приложение банка удалили из Google Play и App Store. Клиенты брокера «СберИнвестиции» лишились возможности торговать иностранными ценными бумагами.

После того, как Сбербанк и ВТБ попали под западные санкции после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине, их возвращение в Крым стало более чем логичным.

Жесткие санкции не только создали проблемы, но с другой стороны, открыли новые возможности. В марте 2022 года Владимир Путин прямо заявил о том, что теперь крупным бизнес-структурам, в том числе банкам нечего бояться, и они спокойно могут приходить на полуостров и активно здесь работать и зарабатывать.

Открытие офисов Сбербанка в Крыму – это политический сигнал для стран Запада, что Россия здесь надолго, так как множество платежей «по умолчанию» уже и так шло через этот банк, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, передают РИА «Новости». При этом, по его мнению, не стоит ожидать, что другие кредитные организации будут массово выходить на рынок региона, «так как это очевидно будет препятствием для снятия санкций или основанием для наложения новых».

Однако заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко считает, что другие банки вполне могут последовать примеру Сбербанка и ВТБ.

«Полуостров является лакомым регионом для бизнеса, так как сюда весной, летом и осенью приезжают туристы отдохнуть и потратить деньги на себя и на родных. Так почему бы не предоставить людям современный сервис и услуги? За эти рынки будет определенная конкуренция. Это касается не только Сбера и ВТБ, но и других банков, которые в Крыму пока еще не работают. Но они будут присматриваться и оценивать свои шансы»,

– говорит Пушко.

По его мнению, выход Сбербанка в Крым и Севастополь – это скорее не политический демарш, а освобождение банков от тех страхов, которые у них были. «Не стоит переоценивать значимость этих санкций, ведь банки в итоге сумели адаптироваться, наладить цепочки новых партнерств, минуя крупнейшие американские и европейские банки. Они так или иначе продолжают обслуживать в том числе внешнеторговые операции и так далее. Это является сигналом для западных кругов, что санкции по сути дела не работают. По крайней мере в той части, на которую они были рассчитаны», – заключает Александр Пушко.

На эту тему

В целом это создаст более комфортную среду для жителей региона и для бизнеса, которые получат такого же уровня финансовые услуги, как и на территории остальной части России. «Крымские банки адаптируются к условиям конкуренции. Банки будут трансформироваться. В любом случае, клиент будет в выигрыше. Крымские банки продолжат свое функционирование, но изменят условия и качество работы», – сообщил «Крым 24» экономист Андрей Вершицкий.