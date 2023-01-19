Взгляд
19 января, четверг  |  Последнее обновление — 09:23  |  vz.ru
Разделы

Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным Наталья Селиверстова/РИА Новости
Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки? Подробности...
Перейти в раздел…

Новые военные округа станут ответом России на расширение НАТО

Близ финской границы будет развернут новый армейский корпус в рамках ЛенВО Павел Герасимов/РИА Новости
Россия приняла решение воссоздать Московский и Ленинградский военные округа. Два округа, существовавшие со времен Российской империи и до 2010 года, прикрывали не только обе столицы, но и почти весь запад и северо-запад страны. Какие задачи будут стоять перед МВО и ЛенВО в свете вступления Финляндии в НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

Французы остановят Францию назло Макрону

Факельное шествие, собранное в знак протеста против пенсионной реформы Jc Milhet/Hans Lucas/Reuters
Четверг станет для Франции «адским днем», предупреждают власти. По сути, почти все государство – от транспорта и школ до полиции и дипломатов – перестанет функционировать в знак протеста против реформы, затеянной президентом Макроном. Сам он предпочел от народа сбежать и теперь рискует вернуться в другую страну – сильно изменившуюся из-за общенациональной стачки. Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему на Западе зло превратилось в добро

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Негативный пример соседей по континенту столь нагляден, столь контрастен, что способен выполнять мощную воспитательную роль внутри страны. Важно выстроить надежные барьеры. А они пусть догнивают. Подробности...

Политические разногласия добрались до космоса

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Все тренды прошедшего года говорят об одном: кроме нас самих, никто нашей космонавтике не поможет. Подробности...

Стратегическая обреченность Японии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Внешнеполитическая культура США предполагает использование против их противника «тарана» – державы, которая в силу собственных обстоятельств готова на самопожертвование. В Азии такая роль отведена Японии. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Новая эмиграция хуже «старой»

Арестович всё

Перейти в раздел…

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...

Актриса Джина Лоллобриджида умерла в Риме

Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: На Западе рассказали об убийстве СБУ переговорщика Киреева
    В США оценили последствия для Запада при поражении Киева Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД Подросток в Москве умер от бессонницы
    Захарова назвала «врожденным уродством» слова Шольца о проигрыше России Посольство РФ в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства Политолог Лукьянов назвал главное препятствие для переговоров Москвы и Киева В РПЦ назвали примером крепости духа отказ хоккеиста Проворова носить ЛГБТ-символику
    Немецкие СМИ: Шольц поставил США условие для начала поставок танков Украине Цена лицензий операторов связи увеличена в 133 раза для борьбы с мошенниками Арестович внесен в базу «Миротворца» Телефонные мошенники обманули фигуристку Тарасову на 780 тыс. рублей

    «дружественный огонь»


    Украинские артиллеристы по ошибке ударили по своим и убили 50 человек

    выдающийся полководец


    Историк рассказал, за что сослуживцы прозвали маршала Говорова «аптекарем»

    народная артистка России


    Друг Удовиченко рассказал о ее состоянии после операции на позвоночнике

    Видео

    катастрофа в Броварах


    Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    обеспеченность боеприпасами


    Россия заставила НАТО испытать «снарядный голод»

    покупки через посредника


    Как происходит тотальная перестройка торговли нефтью

    эпоха матриархата


    Новому шефу бундесвера придется исправлять женские ошибки

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


    Тимофей Бордачёв: Стратегическая обреченность Японии

    констатация неизбежности


    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

    Жесткие санкции Запада сделали Сбербанк бесстрашным
    		   19 января 2023, 08:50
    Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Сбербанк возвращается в Крым и Севастополь. Здесь появятся не только банкоматы, но и офисы крупнейшего банка страны. Это сигнал Западу, что их санкции не работают, как он того хочет. Почему Сбербанк так долго ждал этого знакового выхода на полуостров и последуют ли за ним другие банки?

    Сбербанк объявил о знаковом возвращении на рынок Крыма. На полуострове уже установили первые банкоматы и сформировали команду. Первые офисы банка в крупных городах заработают уже в первом полугодии. В течение года жители региона получат доступ ко всем услугам и сервисам российского банка.

    На полуострове долгое время ключевым банком был РНКБ, который недавно стал частью группы ВТБ. В 2022 в Крым пришел также Промсвязьбанк. Наконец, пришла очередь Сбербанка – крупнейшего российского госбанка.

    После 2014 года, когда Крым стал частью России на основании народного референдума, многие банки, в том числе Сбербанк, ушли с полуострова. Это была вынужденная мера, так как была угроза попасть под жесткие санкции. Тогда это был бы серьезный удар не только по бизнесу Сбербанка и ВТБ, но и по всей финансовой системе России. В 2017 году глава банка Герман Греф заявлял, что открытие офиса в Крыму – «это вопрос всей финансовой системы страны», а возможности работать в регионе, не попав под санкции, нет.

    Поэтому вплоть до 2022 года в регионе работали лишь несколько банков – банк «Россия», РНКБ, Генбанк и Черноморский банк развития и реконструкции.

    Это создавало определенные трудности как для жителей полуострова, так и для его многомиллионных гостей. «Не секрет, что раньше для того, чтобы оформить ту же банковскую карточку, приходилось ехать в ближайший офис, который находится в Тамани – первом населенном пункте за Крымским мостом. Знаю, что севастопольцы давно ждали приход Сбербанка, это позволит полноценно пользоваться всеми возможностями банка», – написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

    Это благоприятно отразится и на финансовой отрасли и экономике региона, заявил глава республики Сергей Аксенов. «За прошедшие годы было немало сделано для развития банковского сектора в условиях санкций.

    Приход такого крупного игрока, как Сбербанк, позволит и дальше повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы»,

    – написал он в Telegram.

    Напомним, что весной 2022 года Сбербанк попал под блокирующие санкции США, куда ранее попали также ВТБ, банк «Открытие», ПСБ и Совкомбанк. Банк не только потерял американских клиентов как частных, так и корпоративных. Обычные клиенты лишились возможности переводить доллары, а также пользоваться своими картами за границей и проводить оплату на зарубежных сайтах. Приложение банка удалили из Google Play и App Store. Клиенты брокера «СберИнвестиции» лишились возможности торговать иностранными ценными бумагами.

    После того, как Сбербанк и ВТБ попали под западные санкции после признания независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации на Украине, их возвращение в Крым стало более чем логичным.

    Жесткие санкции не только создали проблемы, но с другой стороны, открыли новые возможности. В марте 2022 года Владимир Путин прямо заявил о том, что теперь крупным бизнес-структурам, в том числе банкам нечего бояться, и они спокойно могут приходить на полуостров и активно здесь работать и зарабатывать.

    Открытие офисов Сбербанка в Крыму – это политический сигнал для стран Запада, что Россия здесь надолго, так как множество платежей «по умолчанию» уже и так шло через этот банк, считает заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков, передают РИА «Новости». При этом, по его мнению, не стоит ожидать, что другие кредитные организации будут массово выходить на рынок региона, «так как это очевидно будет препятствием для снятия санкций или основанием для наложения новых».

    Однако заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко считает, что другие банки вполне могут последовать примеру Сбербанка и ВТБ.

    «Полуостров является лакомым регионом для бизнеса, так как сюда весной, летом и осенью приезжают туристы отдохнуть и потратить деньги на себя и на родных. Так почему бы не предоставить людям современный сервис и услуги? За эти рынки будет определенная конкуренция. Это касается не только Сбера и ВТБ, но и других банков, которые в Крыму пока еще не работают. Но они будут присматриваться и оценивать свои шансы»,

    – говорит Пушко.

    По его мнению, выход Сбербанка в Крым и Севастополь – это скорее не политический демарш, а освобождение банков от тех страхов, которые у них были. «Не стоит переоценивать значимость этих санкций, ведь банки в итоге сумели адаптироваться, наладить цепочки новых партнерств, минуя крупнейшие американские и европейские банки. Они так или иначе продолжают обслуживать в том числе внешнеторговые операции и так далее. Это является сигналом для западных кругов, что санкции по сути дела не работают. По крайней мере в той части, на которую они были рассчитаны», – заключает Александр Пушко.

    В целом это создаст более комфортную среду для жителей региона и для бизнеса, которые получат такого же уровня финансовые услуги, как и на территории остальной части России. «Крымские банки адаптируются к условиям конкуренции. Банки будут трансформироваться. В любом случае, клиент будет в выигрыше. Крымские банки продолжат свое функционирование, но изменят условия и качество работы», – сообщил «Крым 24» экономист Андрей Вершицкий.
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •