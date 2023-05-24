Госсовет Крыма решил национализировать квартиру Зеленского в Ливадии

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24 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:03  |  vz.ru
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Польские дальнобойщики ответят за действия своих властей

Россия готовит жесткий ответ Польше Arne Dedert/dpa/Global Look Press
Отношения Польши с Россией оказались под угрозой еще более жесткого охлаждения. Терпение российских парламентариев лопнуло: они хотят дать зеркальный ответ Варшаве. Речь идет о запрете проезда по российской территории польским дальнобойщикам. Российские грузовики уже давно лишились возможности ездить в ЕС. Какой ущерб это принесет обеим сторонам? Подробности...
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За атакой на Белгородскую область стоит тройная «зрада» в Киеве

Украинские диверсанты должны быть уничтожены не только в военном смысле, но и в медийном
В Сети продолжается активное обсуждение мотивов украинских диверсантов, атаковавших Белгородскую область. Власти и экспертное сообщество солидарны в том, что вылазка террористов призвана «перебить» тему успеха российских военных в Артемовске – Киев преподносит украинской аудитории такие вылазки ДРГ, как существенные военные успехи. Как Россия должна противостоять этим военным и информационным атакам Украины? Подробности...
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Украина попыталась скрыть потерю Артемовска диверсией

Киев еще долго не признает взятие Артемовска российскими подразделениями Пресс-служба Конкорд/ТАСС
Еще в марте Владимир Зеленский рассказал в интервью о негативных последствиях потери Артемовска для Киева. После освобождения города российские отрядами, Украина упорно делает вид, что ничего не произошло. Для отвлечения внимания от темы Киев устроил даже рейд группы диверсантов в Белгородскую область. Подробности...
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Где Украина спрячет от России истребители F-16

Украина готовит инфраструктуру к получению истребителей F-16 REUTERS
США настаивают на том, что переданные Украине истребители F-16 должны располагаться на территории самой страны. В экспертной среде отмечают, что местная инфраструктура справится с приемом самолетов, а проблема с техническим обслуживанием хоть и затратная, но тоже может быть преодолена. Поэтому уже сейчас встает вопрос, что нужно предпринять России, чтобы противостоять новой угрозе.  Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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Почему Запад недоволен папой Римским

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада. Подробности...

В день Кирилла и Мефодия мы мечтаем о славянском единстве

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире. Подробности...

Тайные и явные стороны зерновой сделки

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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Джордж Сорос хуже суперзлодея

«Арарат» уходит из России

План США на случай провала ВСУ

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В школах России начались последние звонки и выпускные вечера

По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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На железной дороге в Крыму совершена диверсия

В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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На Мьянму после изнуряющей жары обрушился ураган «Мокко»

В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова должна быть продолжительность рабочей недели?
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Получит ли Украина истребители НАТО?
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Икона Андрея Рублева «Троица», возвращенная РПЦ, для вас является в большей степени:
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  • И тем, и другим в равной степени

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    Видео

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    Госсовет Крыма решил национализировать квартиру Зеленского в Ливадии

    Крымский парламент национализирует недвижимость семьи Зеленского в Ливадии

    24 мая 2023, 11:52

    Текст: Алина Власенко

    Крымский парламент (Госсовет) в среду примет решение о национализации имущества украинских олигархов, в том числе квартиры семьи украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Глава региона в видеообращении в Telegram сообщил, что в среду крымский парламент рассмотрит вопрос национализации крупных винодельческих предприятий, банковских структур, а также «квартиры наркомана Зеленского и прочего имущества всех способствующих террористическому режиму на Украине». Таким образом, подчеркнул он, «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут».

    В феврале крымский парламент принял решение о национализации имущества ряда украинских олигархов. Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей.

    Супруга Зеленского Елена приобрела квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на Южном берегу Крыма в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России, передает РИА «Новости».

    Ветеран «Альфы» рассказал о сложностях зачистки Белгородской области от ДРГ
    Ветеран «Альфы» Филатов: КТО в Белгородской области осложняет ландшафт местности
    		   
    23 мая 2023, 12:14
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дарья Волкова

    Сейчас силовым структурам необходимо тщательно и методично зачищать территорию Белгородской области от ДРГ. Учитывая ландшафт местности и стоящие перед нами задачи, сделать это быстро невозможно, сказал газете ВЗГЛЯД подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов. Ранее СК возбудил уголовное дело факту нападения украинской ДРГ на Белгородскую область.

    «Ситуацию в Белгородской области осложняет ландшафт местности. Леса позволяют противнику прятаться, поэтому и искать их приходится долго. Помимо этого, перед нами стоит задача не только уничтожить диверсантов, но и сохранить личный состав», – рассказал президент Союза «Офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов.

    «Для реализации последнего существует ряд общепринятых мер. В частности, большую роль тут играют технические средства для разведки местности. Очевидно, что мы не можем взять и перекинуть в Белгородскую область все свои силы, чтобы максимально быстро зачистить территорию. Это оголит другие места на нашей границе и даст противнику возможность для прорыва. Возможно, именно на это и был их расчет. В целом у этой диверсии не столько политические и военные цели, сколько морально-психологические. Они пытаются воздействовать на мирное население», – полагает собеседник.

    Оценивая уровень подготовки диверсантов, Филатов отметил, что они, судя по всему, хорошо обучены. «Учитывая то, на какую задачу их отправили, они, скорее всего, имеют боевой опыт, проходили специальную подготовку, знают технику, умеют убивать. Нужно быть морально заряженным для того, чтобы пойти на такое дело», – добавил он.

    «Наша основная задача – нейтрализовать угрозу, защитить свою территорию. Никакой цели сохранять жизни противнику, который вторгся на наши земли, у нас нет. Кого-то получится ликвидировать, других взять в плен или вытеснить за государственную границу», – заключил эксперт.

    Следственный комитет по факту нападения украинских боевиков на населенные пункты Белгородской области возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.

    Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа украинских вооруженных сил. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.

    Позднее Гладков объявил, что в Белгородской области введен режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Он уточнил, что в регионе вводится проверка у физлиц документов, удостоверяющих личность, приостанавливается работа опасных производств и предприятий, где используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

    Гладков также информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.

    Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

    Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

    Коментарии (94)
    Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
    Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
    		   
    23 мая 2023, 17:02
    Фото: US Navy/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

    В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.

    Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.

    Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.

    Коментарии (50)
    Появились фото генерала Лапина рядом с подбитой бронетехникой украинской ДРГ в Белгородской области

    23 мая 2023, 21:45

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заместитель командующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин лично принимал участие в операции против украинских боевиков в Белгородской области. В Сети опубликовали ночное фото генерала в полевой форме рядом с трофейной техникой.

    Как утверждает военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале Colonelcassad, генерал-полковник Лапин лично командовал уничтожением украинских террористов в Белгородской области.

    В подтверждение своим словам он опубликовал фотографию генерала в полевой форме, бронежилете и каске, стоящего рядом подбитым бронированным военным автомобилем украинской ДРГ.

    Лапин лично руководил операцией по зачистке Грайворонского округа и окрестностей от украинских диверсантов, сообщил и Telegram-канал «Старше Эдды». Автор публикации предположил, что для нейтрализации ДРГ использовались воинские части Западного военного округа.

    Напомним, в понедельник в Белгородскую область прошла украинская ДРГ, вводился режим КТО, его отменили уже на следующий день. По данным Минобороны, в результате операции было уничтожено до 70 украинских боевиков.

    Коментарии (53)
    Путин: До создания УССР никакой Украины не было
    		   
    23 мая 2023, 19:12
    Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    Не было Украины в истории человечества, пока не появилась УССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Конституционного суда России Валерием Зорькиным.

    Зорькин принес президенту составленную во Франции в XVII веке карту, где были указаны земли, входившие в состав Российского царства, Казакии и Речи Посполитой, отметив, что Украины там нет, передает ТАСС.

    «Советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества», – сказал глава государства.

    Зорькин объяснил, что на отсутствие на карте Украины он решил указать «ради истины».

    «Это один из документов, конечно», – кивнул ему Путин. Продолжая изучать старинную карту, глава государства заметил: «Ну да, [земли Украины] входили в Речь Посполитую. <…> Естественно, не все территории Советской Украины [входили в нее], только северо-западная часть».

    Зорькин в свою очередь обратил внимание на то, что карту сделали французы.

    «Ну так как, [французы] отмечали то, что было. На карте отмечали то, что было в жизни, на земле», – заключил президент.

    Ранее историки отметили параллели вхождения Крыма в состав России при Екатерине II и современной истории России.

    Коментарии (159)
    Российский ЗРК С-350 впервые сбил самолеты ВСУ без участия оператора
    Российский ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в зоне СВО в автоматическом режиме без участия оператора
    		   
    24 мая 2023, 04:59
    Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    Российский мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации в полностью автоматическом режиме без участия оператора, сообщил информированный источник.

    Как отметил источник, российский зенитный ракетный комплекс «Витязь» в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение воздушных целей, в результате ракеты системы сбили несколько боевых самолетов и беспилотников ВСУ, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что боевой расчет лишь только контролировал решения, принятые заложенным в комплекс искусственным интеллектом в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, при этом оператор не вмешивался в работу ЗРК.

    По словам источника, в целях повышения помехозащищенности комплекса в условиях обнаружения и классификации целей «Витязь» одновременно работал как в активном, так и в пассивном режимах радиолокации.

    Напомним, в мае 2021 года в Минобороны сообщали, что первый зенитный ракетный комплекс (ЗРС) С-350 «Витязь» поступил на вооружение Южного военного округа.

    Коментарии (37)
    Минобороны показало видео ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 15:37
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Алексей Дегтярев

    Уничтожение колонны проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов сняли на видео с высоты птичьего полета, ролик опубликовало российское Минобороны.

    В ходе операции по уничтожению проникнувших на российскую территорию украинских диверсантов ликвидировано порядка 70 боевиков, сообщило Минобороны, передает RT.

    В ролике запечатлены удары по украинским диверсантам. Ведомство сообщило, что в ходе операции их заблокировали и разгромили. Остатки группы были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжали наносить удары до полной ликвидации.

    Также были уничтожены четыре бронированные боевые машины и пять пикапов.

    Напомним, в понедельник на территорию Белгородской области пробралась украинская ДРГ, в регионе ввели режим КТО.

    Коментарии (20)
    Захарова назвала оговоркой по Фрейду заявление Борреля об атаке на Белгородскую область
    Захарова прокомментировала заявление Борреля, перепутавшего Белгород и Белград
    		   
    24 мая 2023, 09:19
    Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
    Текст: Алина Власенко

    Заявление главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об атаке украинской ДРГ на Белгородскую область – это оговорка по Фрейду, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У него что Белгородская область, что Белград – все смешалось», – сказала Захарова в эфире радио Sputnik. Она также предположила, что это оговорка по Фрейду, поскольку это отражает отношение Евросоюза ко всему, что выпадает из его вассальной системы, в том числе к Белграду.

    Захарова также заявила, что Боррель «перестал быть приличным человеком» и «заврался настолько, что противоречит сам себе».

    Ранее Боррель на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны ЕС не смог ответить на вопрос о событиях в Белгородской области, перепутав Белгород и Белград.

    Коментарии (24)
    Появились кадры с места уничтожения диверсантов ВСУ в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 19:59
    Текст: Кристина Цыцура

    Опубликованы первые кадры с места уничтожения диверсионной группы в Белгородской области.

    На опубликованном видео видны сожженные броневики Hummer, военные грузовики и пикапы, сообщает Telegram-канал «Звезда».

    На машинах белой краской виднеется надпись: «За Бахмут» (украинские название города Артемовска).

    Всего, по данным Минобороны, во время разгрома диверсантов было уничтожено четыре боевые бронированные машины, пять пикапов и около 70 боевиков.

    Напомним, что Артемовск (Бахмут) был полностью освобожден в субботу, о чем сообщил основатель «Вагнера» Евгений Пригожин.

    А накануне на территорию Белгородской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, был введен режим КТО, который во вторник отменили.

    Коментарии (13)
    Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
    		   
    23 мая 2023, 17:19
    Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.

    На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.

    В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.

    Коментарии (22)
    Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
    		   
    23 мая 2023, 18:07
    Фото: Иван Родионов/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.

    Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».

    По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.

    Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.

    Коментарии (23)
    Режим КТО в Белгородской области отменен
    Губернатор Гладков заявил об отмене режима КТО в Белгородской области
    		   
    23 мая 2023, 17:52
    Фото: Антон Вергун/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    В Белгородской области отменили правовой режим контртеррористической операции (КТО), об этом во вторник заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Принято решение об отмене режима КТО в регионе, соответствующий документ опубликован, сообщил глава Белгородской области в своем Telegram-канале.

    По последним данным, в результате нападения боевиков ранены 12 мирных жителей, во время эвакуации умерла пожилая женщина.

    Напомним, на территорию Белгородской области вторглась украинская диверсионно-разведывательная группа, там вводили режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов, их выдавили на украинскую территорию и добили.

    Коментарии (11)
    В Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ в Белгородской области
    Сенатор Долгов: Диверсия в Белгородской области подтвердила спонсирование США терактов в России
    		   
    23 мая 2023, 12:52
    Фото: president.gov.ua
    Текст: Евгений Поздняков

    В США заявляли, что оказывают давление на Украину, чтобы ВСУ не использовали западную технику для ударов по территории РФ. Ситуация в Белгородской области подтвердила, что Вашингтон спонсирует террористические атаки на Россию, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Константин Долгов. Ранее в Сети появилось видео американской бронетехники перед прорывом украинской ДРГ в Белгородскую область.

    «США давно являются спонсорами террористических атак, которые ВСУ пытаются организовывать на территории нашей страны. При этом Вашингтон начал вести эту политику не вчера. Более того, совершенно очевидно, что ситуация в Белгородской области полностью подпадает под статью о терроризме», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.

    «Целью боевиков стали не военные склады, а объекты гражданской инфраструктуры. Все помнят, как представители США говорили, что подают сигналы Украине о недопустимости нанесения ударов по территории РФ в границах до 2022 года. И что мы видим теперь? Террористы, использующие американскую экипировку, американскую технику, проникают в мирный российский город и действуют прямо противоположно заявлениям Штатам», – замечает сенатор.

    «В связи с этим наш ответ должен быть жестким, ясным и четким», – подчеркивает сенатор. Террористы будут ликвидированы. Вашингтон же, как пособник, обязательно ощутит последствия на собственной шкуре. Конечно, сейчас каналов связи с США практически не осталось, но, думаю, наши дипломаты найдут способ донести до американцев, что именно мы думаем о подобных вылазках», – акцентирует Долгов.

    «На мой взгляд, если учитывать весь объем поставок Вашингтона Украине, то использование диверсантами американской техники и экипировки кажется каплей в море. ВСУ регулярно получает HIMARS, танки, ракеты и другие боеприпасы. То есть США не просто поддерживают какие-то местные террористические акты, но в целом содержат всю военную кампанию против России», – добавил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

    «Удары по границам нашей страны не только не запрещаются со стороны Белого дома, но и всячески поощряются американской верхушкой. Далеко ходить не нужно – неоднократно мы слышали выступления, в которых поддерживались потенциальные удары ВСУ по Крыму. Это крайне опасная ситуация, требующая ответных мер», – резюмирует Джабаров.

    Ранее военкоры опубликовали видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область. Преимущественно представлены американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. Рядом с колонной можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.

    Примечательно, но на фоне проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», цитирует ТАСС.

    По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. «Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них», – добавил Миллер.

    Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.

    Позже Гладков информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.

    Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

    В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.

    Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.

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    Франция выразила готовность предоставить Украине гарантии безопасности
    В МИД Франции выразили готовность обсудить с Украиной долгосрочные гарантии безопасности

    23 мая 2023, 15:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Франция готова обсудить с Украиной вопросы будущих гарантий безопасности для Киева на долгосрочную перспективу, заявили во французском МИД.

    В ведомстве добавили, что Париж готов согласовать с властями Украины договоренности о предоставлении гарантий безопасности, которые помогут стране защитить себя в будущем, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

    Ранее лидеры страны после встречи в Париже в марте обсудили ряд вопросов, среди которых была и безопасность Украины.

    Ранее СМИ сообщали, что США готовы выступить основным гарантом безопасности для Киева при участии партнеров из Европы.

    Коментарии (25)
    Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ под Запорожьем
    Военкоры рассказали о ликвидации подполковника ВСУ Гулевского под Запорожьем
    		   
    24 мая 2023, 09:00
    Текст: Алина Власенко

    Российские военные уничтожили подполковника Вооруженных сил Украины Сергея Гулевского на Запорожском направлении, сообщают военкоры «Русской весны».

    Как сообщает Telegram «Военкоры Русской весны», Гулевский был ликвидирован российскими силами на Запорожском направлении в конце мая. Смерть наступила в результате попадания осколка в грудь.

    Ранее сообщалось, что офицерскому составу вооруженных сил Украины с целью сохранения командного состава запретили посещать зону активных боевых действий.

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    В России оценили перепалку Берлина и Будапешта из-за Украины
    Политолог Ткаченко: Перепалка Бербок и Сийярто – пример политизации экономических отношений в ЕС
    		   
    23 мая 2023, 14:44
    Фото: IMAGO/Florian Gaertner/Global Look Press,
    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Перепалка между главой МИД Германии Анналеной Бербок и ее венгерским коллегой Петером Сийярто наглядно продемонстрировала полярность позиций этих стран относительно украинского конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Александр Асафов, комментируя инцидент, произошедший между дипломатами.

    «Германия и Венгрия находятся на разных полюсах дискуссии об украинском конфликте. Берлин не предлагает своей стратегии, а активно поддерживает США. В свою очередь Будапешт не только отстаивает свои национальные интересы, но отчасти вовлечен в сам кризис», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Венгры, проживающие в Закарпатье, страдают от военных действий. Часть из них Украина мобилизует на фронт. Формально же причиной перепалки Бербок и Сийярто стали безосновательные обвинения главы МИД ФРГ в адрес венгерского банка, который на самом-то деле выполняет исключительно свои функции. Этот инцидент – яркий пример политизации экономической деятельности ЕС. Сам процесс последний год удивляет весь мир», – отметил собеседник.

    Рассуждая о последствиях перепалки, Ткаченко отметил, что «Венгрия может затянуть обсуждение очередного пакета санкций». «Кроме того, его могут сделать менее радикальным, чтобы Будапешт все-таки согласился его поддержать», – сказал он.

    Схожего мнения придерживается и Александр Асафов, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты России. «Инцидент между Бербок и Сийярто достаточно понятен. Венгрия продолжает отстаивать собственный суверенитет, тогда как Германия поддерживает США больше, чем сами американцы», – отметил он.

    «Вместе с тем я не ожидаю каких-то серьезных последствий от этой перепалки. Да, Венгрия, как обычно, заплатит за свою позицию отказом в субсидиях со стороны ЕС. Но это уже стандартная практика. Кроме того, я допускаю, что в самом крайнем случае Евросоюз может в 11-й пакет антироссийских санкций внести и отдельные венгерские компании», – рассуждает политолог.

    «Что касается голосования по новым санкционным мерам, Вашингтон и Брюссель могут продавить Будапешт на нужное решение. Однако что именно будет внутри него и какие условия себе выторгует Венгрия, пока непонятно», – заключил он.

    Ранее стало известно, что встреча главы внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Брюсселе закончилась перепалкой из-за блокировки Будапештом помощи Киеву и обвинений в адрес венгерского банка OTP.

    Отмечается, что Бербок упрекнула Сийярто за отказ одобрить выделение дополнительной военной помощи ЕС Киеву. Она также бездоказательно обвинила венгерский банк ОТР в нарушении международного права в связи с конфликтом на Украине. В свою очередь Будапешт отверг обвинения и назвал данные неверными.

    Накануне глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что ЕС не согласовал предоставление нового транша военной помощи Украине из-за рестрикции против банка ОТР. Будапешт также раскритиковал проект новых санкций Евросоюза против России.

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