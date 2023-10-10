Эрдоган усомнился в союзничестве с США после сбитого турецкого дрона

Захарова назвала тайну в США «покруче убийства Кеннеди»

Tекст: Ольга Никитина

Так в своем Telegram-канале Захарова отреагировала на отказ госсекретаря США Энтони Блинкена комментировать просчеты разведслужб США, не сумевших спрогнозировать эскалацию на Ближнем Востоке.

«Как так-то?» – выразила удивление Захарова, напомнив, как США стали рассказывать миру про «вторжение» России на Украину еще в конце 2021 года.

Она отметила, что за четыре месяца до начала российской СВО англосаксы создавали информационный фон для прикрытия своих провокаций и дали президенту Украины Владимиру Зеленскому приказ усилить кратно обстрел Донбасса.

«Как же получилось, что никто в США ни слова не сказал хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке? Еще одна тайна, и она покруче убийства Джона Кеннеди», – написала Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила, что у американцев «везде есть спутники, военные базы», в том числе в этом регионе. Кроме того, американский Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, а спецслужбы занимаются прослушкой и отслеживанием данных американских IT-компаний.

«А главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», – добавила Захарова.

Как писало ранее Bloomberg, атака ХАМАС на Израиль стала одним из свидетельств окончания так называемого Pax Americana – гегемонии США и их союзников.