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Эрдоган усомнился в союзничестве с США после сбитого турецкого дрона
Эрдоган высказался о ситуации со сбитым США турецким беспилотником в Сирии
Уничтожение турецкого беспилотника американскими военными над сирийской территорией не соответствует «духу союзничества», заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
США сбили турецкий дрон, и на территории Сирии находятся более 20 американских баз, напомнил Эрдоган, передает РИА «Новости».
Он задал риторический вопрос о том, является ли Вашингтон союзником Анкары, и как следует оценивать действия американской стороны в этом случае.
«Называть партнером, когда (США) выгодно, с другой – вооружать и обучать террористические организации, превращать Сирию и Ближний Восток в кровавое озеро?» – сказал турецкий лидер.
Напомним, беспилотник Bayraktar TB2 турецких ВВС сбили в Сирии над военной базой США и западной коалиции в Телль-Бейдаре. Дрон, готовившийся нанести удар по позициям курдских формирований, был поражен истребителем.