Живущему так или иначе в проекции Фатимских откровений о России епископату Католической церкви очень трудно желать ее распада или признавать «ошибкой» ее историю и культуру.0 комментариев
Россию не избрали в Совет по правам человека ООН
Россия не прошла в СПЧ ООН на выборах в Генассамблее
Россию не избрали на выборах в Генеральной Ассамблее в состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека на 2024-2026 годы.
На два места от восточноевропейских стран претендовали Албания, Болгария и Россия, за Албанию отдали 123 голоса, за Болгарию – 160, за Россию – 83, передает РИА «Новости».
Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.
Постпредство России при ООН указывало, что Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на этих выборах.
Российская сторона не желает допускать нарастания тенденции превращения СПЧ в организацию, выполняющую задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств.