Россию не избрали в Совет по правам человека ООН

Россия не прошла в СПЧ ООН на выборах в Генассамблее

Tекст: Алексей Дегтярев

На два места от восточноевропейских стран претендовали Албания, Болгария и Россия, за Албанию отдали 123 голоса, за Болгарию – 160, за Россию – 83, передает РИА «Новости».

Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и проработала в нем до апреля 2022 года. По инициативе США решением Генассамблеи ООН членство России приостановили. Из-за этого страна лишилась права голоса в Совете и права выступать там. В ответ Россия прекратила свои полномочия в СПЧ.

Постпредство России при ООН указывало, что Москва решила претендовать на возвращение в состав СПЧ на этих выборах.

Российская сторона не желает допускать нарастания тенденции превращения СПЧ в организацию, выполняющую задачи одной группы стран по наказанию неугодных правительств.