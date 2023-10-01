В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно, и во веки веков будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. Рассуждения в духе «Блюдите, сколь опасно ходите» уступили место полной самонадеянности. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.30 комментариев
В Ереване анонсировали завершение переезда людей из Карабаха в Армению
Пресс-секретарь правительства Армении Багдасарян: Процесс переезда беженцев из Карабаха в республику подходит к концу
Процесс переезда беженцев из Нагорного Карабаха в Армению подходит к концу, сообщила пресс-секретарь правительства страны Назели Багдасарян.
По словам пресс-секретаря правительства Армении, интенсивность потока значительно снизилась, передает РИА «Новости».
«Можно сказать, что последние люди, которые желали переехать в Армению, это сделали и процесс подходит к своему логическому завершению», – сказала Багдасарян.
Она заверила, что Армения будет и в дальнейшем обеспечивать транспортом желающих выехать из Карабаха. По ее словам, в воскресенье из Гориса в Степанакерт выехал автобус.
Багдасарян сообщила, что с 24 сентября в Армению прибыли 100 514 человек, временное жилье представлено 48 649 переселенцам.
Напомним, 28 сентября президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о последнем «оружии», которое применил Карабах.