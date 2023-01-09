Россияне рассказали об ожиданиях от 2023 года

ВЦИОМ: 65% россиян ожидают, что 2023 год будет для них удачным

Больше половины российских граждан смотрят в 2023 год с оптимизмом. 65% граждан ожидают, что он станет для них удачным или хорошим. Кроме того, почти половина россиян (45%) считают, что год будет хорошим для страны в целом, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, 32% россиян готовятся к личным трудностям в новом году. Индекс личных ожиданий от 2023 года составил 33 пункта, что ниже показателей 2020-2021 гг. на 12 и 11 пунктов (45 п. и 44 п. соответственно), но за период измерений с 2003 года это значение находится на уровне «среднего», не в группе минимальных, отметили социологи.

32% россиян готовятся к личным трудностям в новом году, а 51% настроены на трудные для страны времена. В этом году индекс ожиданий от 2023 года в масштабах страны впервые с 2003 года принял отрицательное значение (–6 п.), это ниже на 19 пунктов в сравнении с 2021 года, сообщает ВЦИОМ.

При этом провожали 2022 год россияне с хорошим настроением (38%) или с ровным, без негативных эмоций (40%). Индекс по этому вопросу составил 56 пунктов – на 4 пункта ниже в сравнении с 2021 годом, но за период измерений с 2003 года показатель остается в рамках привычных значений (размах 51-63 пункта). «То есть год не стал переломным для россиян», – делают вывод социологи.

Настроение перед Новым годом в большей степени обусловлено уровнем благосостояния. Пик оптимистичных настроений приходится на граждан, характеризующих свое материальное положение как хорошее (61%), а пик пессимизма – на тех, кто характеризует свое материальное положение как плохое (38%).

Каждый второй россиянин отметил, что прошедший год для него лично и его семьи оказался в целом хорошим (52%), а 45% признались, что год был в целом трудным. Индекс личных итогов 2022 г. составил 7 пунктов, это на 40 пунктов выше в сравнении с 2020 г. (–33 п.) и на 15 пунктов выше в сравнении с 2021 г. (–8 п.). «То есть 2022 г. год стал периодом нормализации после пандемии и достиг значений 2019 г. (9 п.)», – объяснили социологи.

Социологический опрос проводился методом телефонного интервью среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Газета ВЗГЛЯД писала, что 2023-й год Россия встречает с уверенностью в своих силах.