2023 год Россия встречает с уверенностью в своих силах

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31 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 18:00  |  vz.ru
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Как Россия пошатнула могущество доллара

Россия заменяет доллары на юани и золото Алексей Сухоруков/РИА Новости
Россия полностью отказалась от вложений в доллар в своих резервах. Приняты новые правила сохранения денег в Фонде национального благосостояния. Теперь свои сбережения Россия будет хранить в юанях и золоте – и это стало важнейшим сигналом для многих других государств, а также повлияло на сам статус американской валюты. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на две категории

Далеко не каждый уехавший является врагом Российского государства
В политических кругах вновь поднялась дискуссия о том, как относиться к тем, кто покинул Россию в 2022 году. Стоит ли подвергать их санкциям? Эксперты приходят к выводу, что главная задача России по отношению к этим людям вовсе не в том, чтобы их всех наказать или ограничить в правах. Хотя бы потому, что уехавшие делятся как минимум на две категории. Подробности...
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ПВО Белоруссии доказала готовность противостоять угрозам с Украины

Обломки украиской ракеты на полях Белоруссии БелТА/ТАСС
Украинские ракетчики допустили очередной промах международного масштаба. Ранее им удавалось поразить гражданские объекты и территории России, Молдавии и Польши, теперь настал черед Белоруссии. Как белорусские военные смогли минимизировать ущерб от падения украинской ракеты системы ЗРК С-300 и какими последствиями грозит этот инцидент? Подробности...
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Новую войну за Косово отменили только на время

Еще накануне все силовики Сербии и Косово находились в режиме полной боевой готовности REUTERS
Вооруженные силы Сербии выведены из режима полной боевой готовности, на севере Косова разбирают баррикады, кризис как будто бы разрешен. Но это только отсрочка новой войны, если не будет обезврежена мина замедленного действия, заложенная США под Балканы, а американских солдат не изгонят из «порохового погреба Европы».  Подробности...
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Почему «Доброе дело» закончилось трагедией

Когда пожарные прибыли на место трагедии, приют почти выгорел дотла Данил Айкин/ТАСС
При пожаре в нелегальном приюте «Доброе дело» в Кемерово погибли более 20 человек. Выжившие доставлены в местную больницу. Арендатором сгоревшего приюта оказался пастор Андрей Смирнов. Заведение, которое некоторые его критики называли «сектой», работало на протяжении трех лет, а в последнее время пыталось помешать проверке МЧС. Предварительная причина пожара уже названа. Подробности...
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Радость тоже импортозамещается

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Раньше Новый год сопровождался приятными праздничными хлопотами, живым интересом и радостным настроением. За эти тридцать лет их вытеснили программируемые и формированные эмоции, нагнетаемые правильно подобранными техническими средствами. Подробности...

Как красные и белые сражались за Донбасс в 1919 году

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
31 декабря 1919 года завершилась Донбасская операция еще молодой Красной армии. Войска сражались за богатый углем русский регион. В сводках пестрели знакомые современному потребителю новостей топонимы – Сватово, Горловка, Дебальцево. В России шла Гражданская война. Подробности...

Россия выстояла без уехавших

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Отъезд части соотечественников не отразился заметным образом на стране. А ведь в их числе было немало высококвалифицированных специалистов, которые, вероятно, много о себе думали: мол, без нас здесь всё рухнет. Как бы не так. Даже пробки в Москве не рассосались. Подробности...
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В 2023 году будет интересно

Сто лет назад родился СССР

Войны не будет, сербы расходятся

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Новый 2023 год встречают флешмобами и благотворительными акциями

Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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Состав ВМФ России пополнился новыми кораблями

29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Начаты летные испытания авиадвигателя нового поколения ПД-8

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    2023 год Россия встречает с уверенностью в своих силах

    Россия встречает Новый год с уверенностью и оптимизмом
    		   31 декабря 2022, 18:00
    Фото: Александр Патрин/РИА Новости
    Текст: Ирина Алкснис

    Прошедший год для всей нашей страны выглядел временем испытаний, конфликтов и вызовов, причем самого высокого накала. Однако эта картина оказалась только одним из уровней куда более сложной и оптимистичной реальности. А главным достижением граждан России в 2022-м стала сплоченность и уверенность в том, что любые поставленные цели нам по плечу.

    Нынешний Новый год – наверное, самый необычный за многие даже не годы, а десятилетия. Это ведь праздник надежды. Мы проводим черту, оставляя за спиной год предыдущий и все плохое, что в нем было – и верим, желаем, надеемся, что наступающий будет лучше. Но мы понимаем, что каким бы сложным ни был для России 2022-й, следующий – 2023-й – также будет непростым.

    Стране придется справляться с множащимися вызовами и угрозами, поскольку Россия находится на самом острие глобального противостояния.

    Однако несмотря на это, страна смотрит в будущее с оптимизмом и уверенностью – и это не субъективная оценка, а социологические выкладки. Более того, проявился любопытный парадокс: в то время как для России 2022 год был очень тяжелым (так его оценили 83% опрошенных ВЦИОМ), для ее народа он оказался весьма неплохим. 52% респондентов заявили, что для них лично год стал удачным.

    Впрочем, этот странноватый, на первый взгляд, оптимизм – учитывая тревожный антураж и немало пережитых потрясений – стоит на простых и внятных основаниях: народ удовлетворен тем, как развиваются события внутри страны, доволен работой власти и ее результатами, которые он ощущает по собственной жизни и на своем кошельке.

    С одобрением государственной внешней политики у нас всегда было неплохо, но 2022 год продемонстрировал беспрецедентный рост поддержки внутренней политики.

    Если в начале года экономическая политика государства устраивала чуть больше 20% респондентов, то к концу 2022 года этот показатель взлетел под 40%.

    У социальной политики подъем не столь масштабный, но тоже весьма впечатляющий – с 30% в феврале до более 40%. И это самые «больные», извечно и повсеместно критикуемые сферы, в которых угодить не то, что всем, а хотя бы большинству просто невозможно – всегда будут недовольные.

    А еще к концу года инфляция перестала быть больной темой: если в январе как очень высокую ее оценивало 65% респондентов, то в декабре так ее определили 32%, а две трети опрошенных назвали незначительной либо умеренной. Безработица так и не стала значимым фактором социальной жизни, несмотря на очень серьезные опасения в этой связи весной-летом из-за ухода иностранных компаний с российского рынка и, как следствие, закрытия предприятий.

    В 2022 году Россия осознала масштабы нависшей над ней опасности – угрозы самому ее существованию, и переключилась в режим сплоченности и единения.

    Неотъемлемой частью нашей жизни стали фронтовые сводки, переживания за наших бойцов и деятельная помощь им со стороны общества, стремительная перестройка экономики и быстрая адаптация людей к новым реалиям.

    Россия быстро перестраивается для продолжительной борьбы за свои интересы и одновременно прилагает максимум усилий, чтобы большинство ее граждан продолжали жить привычной мирной жизнью. Причем делает это в режиме сосредоточенной и последовательной работы. Успехи и достижения становятся ступеньками для движения вперед, а неудачи и ошибки – такие тоже, конечно, случаются – основанием для выводов и поиска новых подходов к решению стоящих задач.

    Прошедший, такой непростой и часто трагический год заложил в нас уверенность, что какие бы трудности и испытания ни принес нам следующий – мы справимся.

    Россия ранее преодолевала самые опасные для себя кризисы через сверхусилие и большие жертвы. Но чтобы вот так, день за днем спокойно делая свое дело и стараясь по максимуму сберечь жизни людей, которые защищают ее на фронте – это нечто новое, чему учится страна. И каждый ее гражданин является частью этого процесса.

    Мы знаем, что 2023 год будет непростым для России – и для нас, ее народа. А еще мы точно знаем, что для нас нет ничего невозможного.

    С Новым годом!

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