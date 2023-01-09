На снос памятника Брежневу на Украине не хватило денег

В Совфеде оценили идею Киссинджера по завершению конфликта на Украине

Пушков: Администрация Байдена неспособна реализовать идеи Киссинджера по Украине

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметив, что в администрации Джо Байдена нет людей, способных сделать предложения авторитетного дипломата частью внешней политики США.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что Генри Киссинджер, несмотря на его несомненный авторитет, не слишком популярен в правящих кругах США, одержимых идеей «победы над Россией». И здесь, по его словам, надо учесть, что за 50 лет, со времен, когда Киссинджер был госсекретарем, произошла деградация американской элиты.

По его словам, «зацикленная на безумной идее «конца истории», испорченная миражом неоспоримой американской гегемонии, эта элита стала исповедовать черно-белый подход ко всем мировым событиям и не способна мыслить иначе, кроме как через навязывание миру воли США». Он также напомнил, что «покойный сенатор Крэнстон называл это «высокомерием силы». Поражение в Афганистане, отступление в Сирии, провал попыток «смены режима» в Иране и Венесуэле эту элиту ничему не научили, подчеркнул Пушков.

«Вероятно, среди сенаторов и в администрации Байдены есть люди, способные понять предложения Киссинджера по Украине, но сделать их частью внешней политики США – нет», – резюмировал Пушков.

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что нейтральный статус Украины позволит остановить конфликт с Россией. По его мнению, если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.

В связи с этим он напомнил известное высказывание российской императрицы Екатерины Великой: «У меня нет другого способа защитить свои границы, кроме как расширить их». Он добавил, что Россия всегда будет играть ведущую роль в мире, а «ее история и обширность будут оправдывать заботу о своей безопасности».

В июле Киссинджер предлагал три варианта завершения спецоперации на Украине. В Кремле тогда пообещали ознакомиться «с большим интересом» с идеями экс-госсекретаря США. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал Киссинджера опытным экспертом, а также подтвердил, что его опыт и талант всегда востребованы, особенно в острых ситуациях.

Напомним, чуть больше года назад Москва направила в Вашингтон и Брюссель проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. Россия предлагала следующее: Запад обязуется исключить дальнейшее расширение альянса в восточном направлении, а также исключить присоединение Украины к НАТО; США обязуются не создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в состав СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Также НАТО должно было отказаться от любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии; НАТО и Россия не размещают свои вооруженные силы и вооружения на территории всех других государств Европы в дополнение к силам, размещенным на этой территории по состоянию на 27 мая 1997 года.

Кроме того, Москва предложила Вашингтону закрепить принципы невозможности развязывания ядерной войны и сократить ядерную инфраструктуру вне своих национальных территорий. При этом Россия на взаимной основе соглашалась не размещать свои войска и вооружения на территории союзников в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой стороной как угроза своей национальной безопасности.

Это же касалось полетов тяжелых бомбардировщиков и нахождения надводных боевых кораблей всех классов в соответствующих районах. Также подразумевалось согласование предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолетов. Отдельное внимание было уделено отказу от развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в тех районах, из которых такие вооружения способны поражать цели на территории другой договаривающейся стороны.

Однако в НАТО предложения проигнорировали. А Вашингтон выразил готовность обсуждать взаимные обязательства о неразмещении на территории Украины вооруженных сил и согласились на двусторонние переговоры с Россией в рамках Совета Россия – НАТО. Однако по ключевому требованию о нерасширении НАТО в США ответили отказом.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, почему США сделали спецоперацию на Украине неизбежной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД