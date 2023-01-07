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Юмористы отреагировали на решение Зеленского ввести против них санкции
Петросян заявил о нормальной реакции на введение Зеленским против него санкции
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Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом рассказал сам юморист.
По словам Петросяна, реакция у него на эту новость была обычная, пишет Lenta.Ru.
В то же время юморист и народный артист России Владимир Винокур бурно отреагировал на новость и не поверил решению своего бывшего коллеги ввести против него санкции. «Вы что, серьезно со мной разговариваете? Я как раз после концерта и еще не готов к таким жутким, плоским шуткам. Даже обсуждать это не хочу», – заявил народный артист, передает ФАН.
На известие о санкциях также отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман. «Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в «Миротворце». По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», – сказал он.
Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список. Сухоруков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский завидует его славе, таланту, его счастливой жизни, и его стране. «Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», – отметил артист.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева, Григория Лепса, Пелагеи, Стаса Пьехи, Аниты Цой, Михаила Шуфутинского и еще 111 человек. Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший капитан футбольной Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
В Китае объяснили отказ Зеленского прекратить огонь на Рождество
Отказ президента Украины от предложения российского лидера Владимира Путина о Рождественском перемирии показал, что украинский конфликт заходит в тупик, пишет Global Times.
Китайские эксперты уверены, что мирные переговоры отодвигаются поставками военной помощи, предоставляемыми странами Запада Киеву, передает РИА «Новости».
«Новый пакет военной помощи показывает, что Запад по-прежнему использует любую возможность, чтобы сбить Россию с ног, вместо того, чтобы разрядить ситуацию», – считают эксперты.
Они уверены, что патовая ситуация на поле боя сохранится до тех пор, пока участвующие в противостоянии силы, в том числе США и НАТО, не сядут за стол переговоров.
В пятницу США объявили о новом пакете военной помощи Украину на 3 млрд долларов. Сообщалось, что большая часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
Макрона обвинили в нарушении военного табу по Украине
Telegraph: Президент Франции Макрон своим решением передать Украине БМП AMX-10 RC нарушил негласное военное табу
Президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC нарушил негласное военное табу, сообщила британская The Telegraph.
Как отметили обозреватели издания Джо Барнс и Ник Гаттеридж, Франция первой отправила в Киев боевые машины западного производства, неожиданно первой нарушив негласное военное табу, перейдя красную черту. Они также добавили, что своей инициативой Макрон превзошел США, Германию и Британию, которая находилась в числе лидеров по военному обеспечению Украины, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Танковая дуэль в Донбассе попала на видео
Уникальные кадры танковой дуэли, произошедшей в Донбассе, попали в распоряжении российского информационного агентства.
На кадрах видно, как три танка ЗВО ВС России выступили против двух украинских танков. Два танка были использованы как «приманка», а третий незаметно приблизился с фланга на расстояние менее 500 метров и открыл огонь по противнику, передает РИА «Новости».
В итоге, армия Украины потеряла один танк.
Ранее Минобороны России опубликовало видеозапись того, как мобилизованные минометчики Западного военного округа «бодрят врага точными ударами».
Глава Минобороны Украины назвал конфликт с РФ выполнением миссии НАТО
Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ в конфликте с Россией выполняют миссию НАТО
Украинские солдаты, участвуя в конфликте с Россией, выполняют миссию НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам главы украинского военного ведомства, западные политики постоянно напоминают Киеву, что он якобы прикрывает весь «цивилизованный мир», весь Запад в качестве щита. Резников заявил в интервью телеканалу «1+1», что Украина сегодня выполняет миссию НАТО. Он выступил с утверждением, что народы входящих в блок стран не проливают свою кровь, так как украинцы проливают свою, поэтому от НАТО требуется поставлять оружие, передает РИА «Новости».
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В администрации Байдена сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
Посол Украины в Лондоне: Мы несем непостижимые потери направо и налево
Посол Украины Пристайко: Мы несем людские потери направо и налево
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Потери ВСУ в ходе специальной военной операции «огромны» и «непостижимы», включая полное разрушение некоторых городов, но именно это предоставляет Западу уникальный шанс в борьбе с Россией, заявил Newsweek посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
«Мы воюем уже почти год. Мы теряем людей направо и налево. Мы не афишируем, сколько из погибших военные, а сколько гражданские лица, но вы можете себе представить, что цифры огромны и непостижимы», – передает его слова РБК со ссылкой на издание Newsweek.
По его словам, если сейчас говорить о мирных переговорах, то Москва сохранит освобожденные ею ранее территории, которые важны для украинского правительства.
Также Пристайко сказал, что Запад имеет «уникальный шанс» при помощи Украины окончательно разобраться с Россией.
«У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом», – подчеркивает Пристайко. Он также отметил, что понимает угрозу со стороны ядерного арсенала, который есть у России.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов назвал заявление Пристайко о значении Украины для Запад «инструментализацией самопожертвования».
В свою очередь программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев счел комментарий посла «крестьянской непосредственностью, которая лишь подтверждает гипотезу, что государственность на территории этой страны невозможна».
В то же время автор Telegram-канала «Киев на проводе» иронично порадовался тому, что граждане Украины не читают западную прессу.
«А то бы они узнали, что их не только сенатор Линдси Грэм в расход определил, но и свой же посол. Еще раз: это открыто говорит официальный представитель страны в интервью. Не боясь услышать в ответ: «Мистер Пристайко, а ю крейзи?», – говорится в публикации.
Ранее посол России Анатолий Антонов заявил, что США ведут «войну по доверенности» против России «до последнего украинца». Так он прокомментировал идею Вашингтона поставить Украине БМП Bradley.
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В Польше напомнили, как Украина «вонзила нож в спину» Венгрии
В Польше указали Украине на ее недружественную политику в отношении Венгрии
Обозреватель издания MySl Polska Питер Фехер указал, что украинские власти проводят крайне недружественную политику в отношении Венгрии, которая в числе первых признала независимость Украины в 1991 году.
Автор указал, что после «оранжевой революции» 2004 года на Украине вернулись фашисты, поддерживавшие немецкую армию во время Второй мировой войны, и их потомки. Это изменило внешнюю политику Киева, а те самые нацисты «с тихой американской помощью» пришли к власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
«Результата не пришлось долго ждать, так как уже в 2017 году был готов новый украинский закон об образовании, который явно был призван «вытолкнуть» венгерский язык из Закарпатья», – заявил он.
Также Фехер указал, что Зеленский пообещал изменить закон, но новое законодательство предоставило еще больше проблем.
Министр иностранных дел и торговли Петер Сийярто заявил в 2017 году: «Украина ударила Венгрию ножом в спину», – заключил журналист.
Напомним, напряжение в отношении между странами возникло на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который сокращал возможность обучения на языках нацменьшинств.
Эксперт: Маккарти вынудит Байдена сократить объемы помощи Украине
Американист Дудаков: Конгресс США может сократить объемы помощи Украине
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Республиканцы в Конгрессе переживают внутренний раскол. Кевину Маккарти придется все время искать компромиссы. А президент Байден теперь не сможет свободно выделять миллионы долларов Украине. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал американист Малек Дудаков, комментируя назначение республиканца Кевина Маккарти на пост спикера Палаты представителей США c 15-й попытки.
«Кевину Маккарти уже пришлось пойти на серьезные уступки в пользу внутренней оппозиции. В частности, он гарантировал им возможность проведения процедуры вотума недоверия, если крайне правому крылу республиканцев не понравится то, что он делает», – рассказал американист Малек Дудаков.
«Кроме того, крайне правые теперь могут получить посты руководителей комитетов, в том числе оборонного. Как мы знаем, Маккарти также пришлось гарантировать ограничение роста бюджетных расходов США. Именно этого добивалась оппозиция, которая хочет избежать дефицита бюджета», – продолжил эксперт.
Он также выразил уверенность в том, что в сентябре, когда будет принимать новый бюджет США, серьезно сократятся объемы помощи Украине. «Байдену будет очень непросто проводить какие-то свои идеи в Конгрессе», – сказал политолог.
«Особенно остро будет стоять вопрос бюджета. Альтернатива компромиссу – непринятие плана. И несмотря на то, что подобные действия создадут проблемы, не исключаю, что республиканцы пойдут на такой шаг. Очевидно, что Белый дом будет находиться не в самом лучшем состоянии из-за того, что с Конгрессом будет очень сложно работать», – считает собеседник.
«Вся политическая деятельность Кевина Маккарти в Конгрессе будет сопряжена с компромиссами, в том числе в пользу внутренней оппозиции», – заключил Дудаков.
Ранее после 15-й попытки Палата представителей США смогла избрать нового спикера. Им стал республиканец Кевин Маккарти. Согласно результатам голосования, которое транслировали все ведущие американские телеканалы, Маккарти получил 216 голосов. Демократ Хаким Джефрис – заручился поддержкой 211 конгрессменов. Еще шесть законодателей не отдавали свои голоса ни за кого.
Как отмечает телеканал Fox News, для победы Маккарти пришлось пойти на ряд уступок. В частности, он пообещал сократить расходы США на 2024 год до уровня 2022 года. Это может обернуться уменьшением бюджета Пентагона на 75 млрд долларов.
Маккарти также заявил, что намерен остановить «расточительные» расходы Вашингтона и рост госдолга страны, передает РИА «Новости».
Голосование в этом году стало 15-м случаем в истории США, когда конгрессмены не смогли выбрать спикера с первого раза, последний раз такое происходило сто лет назад, в 1923 году, а до этого только в период, предшествовавший Гражданской войне. Только четыре раза за все время понадобилось больше 12 раундов голосования.
Конгрессмены голосовали со вторника. Президент США Джо Байден ранее назвал затянувшийся процесс выбора спикера «позорным». Вместе с тем, сразу после победы Маккарти глава Белого дома поздравил его с назначением и заявил о настрое на совместную работу, отмечает РИА «Новости».
К лидеру республиканцев обратился и президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что Украина рассчитывает и дальше получить финансовую помощь от Вашингтона.
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В ООН не осудили планы Парижа и Берлина передать Киеву бронетехнику
Официальный представитель генсека ООН Дюжаррик не стал осуждать планы Франции и Германии передать Украине бронетехнику
В ООН хотели бы видеть завершение конфликта на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом, заявил официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя планы Франции и Германии передать Киеву бронетехнику.
В ответ на вопрос о поставках оружия Киеву, Дюжаррик заявил, что в ООН хотели бы видеть завершение этого конфликта в соответствии с Уставом всемирной организации и международным правом, передает РИА «Новости».
Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал конфликт с Россией выполнением миссии НАТО. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как поставки западных танков Украине изменят ситуацию на фронте.
Белый дом прояснил детали передачи комплексов Patriot Украине
Белый дом: Обучение украинских военных применению американских комплексов ПВО Patriot еще не началось
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Обучение украинских военнослужащих применению американских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot еще не началось, оно будет проходить за пределами Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, ему не известно о том, что обучение началось. Он рекомендовал обращаться за подробностями на этот счет в Пентагон. При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома выступил с утверждением, что обучение будет проходить за пределами Украины, передает ТАСС.
Накануне Германия решила передать Украине ЗРК Patriot. В среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки. В декабре минувшего года американский генерал Марк Хертлинг заявлял, что ВСУ еще нескоро смогут использовать системы ПВО Patriot, так как на обучение украинских военных потребуется долгое время.
В Белом доме спрогнозировали продолжение боевых действий на Украине
Представитель Белого дома Кирби: Боевые действия на Украине не прекратятся зимой
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби выступил с утверждением, что боевые действия на территории Украины не закончатся в ближайшие месяцы.
По словам Кирби, в Белом доме не ожидают, что в ближайшие несколько месяцев россияне «поднимут руки» и прекратят сражаться. Он добавил, что в Белом доме не ожидают, что боевые действия прекратятся зимой, передает ТАСС.
Кирби также отказался комментировать слухи о возможном новом наступлении российских войск, сказав, что не будет рассуждать об их тактических замыслах. При этом представитель Белого дома заявил, что на различных участках украинского фронта для российских военных складывается разная ситуация. По его словам, местами ВС РФ атакуют, но есть места, где они находятся в глубокоэшелонированной обороне.
Накануне власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи в размере более 3 млрд долларов. В Белом доме сообщили, что США поставят Украине самоходные гаубицы и боевые машины пехоты Bradley на гусеничном ходу.
Мирошник назвал последствия захвата Киево-Печерской лавры раскольниками
Мирошник: Захват лавры в Киеве обернется новой волной насилия и унижений
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Пробный захват лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима повлечет за собой новые случаи грабежей и насилия, заявил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
Захват главной святыни Украины, Киево-Печерской лавры, прошел под формулировкой «возврат государству», написал Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, после такого все основные храмы УПЦ по графику будут захвачены силовыми структурами офиса президента Украины. Происходящее он назвал разворачивание процесса расправы над «русской церковью».
Экс-посол заявил, что после разграбления наступит этап активного преследования священнослужителей.
«Обойдется ли без крови? Не уверен. Но без жестокости и унижения, точно не обойдется», – заключил он.
Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская, а также Почаевская лавры будут принадлежать ПЦУ. Позже сообщалось, что раскольнической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) разрешили провести службу на Рождество в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. В результате служба была проведена утром 7 января.
Памятник «отцу ВДВ» Маргелову снесут в его родном городе
Мэр Днепропетровска Филатов сообщил о планах демонтировать в городе памятник создателю советских ВДВ Василию Маргелову
В Днепропетровске планируют снести памятник создателю советских воздушно-десантных войск Василию Маргелову, заявил мэр города Борис Филатов.
По его словам, памятник предложат забрать днепровским десантникам, по инициативе которых он и был установлен в 2000 году, уже во времена независимой Украины. В том же году монумент, созданный на деньги горожан и спонсоров, был установлен на набережной Днепра, передает РИА «Новости».
Василий Маргелов — советский военачальник, генерал армии, лауреат Государственной премии СССР. Он родился в Днепропетровске (Екатеринославе) в 1908 году в семье рабочего чугунолитейного завода Филиппа Маркелова, который сам родом из Белоруссии. Маргелов считается одним из создателей советских ВДВ. Маргелов занимал пост командующего воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах. Именно в честь него этот род войск называется «войска дяди Васи». Удостоен звания Героя Советского Союза.
Ранее сообщалось, что в Харькове снесли памятник председателю Совета Министров СССР, дважды Герою Социалистического Труда Николаю Тихонову.
В России оценили содержание нового «пакета помощи» США Украине
Военный эксперт Крамник рассказал об усилении Западом украинской ПВО
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Военный эксперт Илья Крамник оценил новый пакет военной помощи Вашингтона в адрес Киева, который составит 3 млрд долларов.
Он назвал эту помощь «пакетом с пакетами», так как внутри 29-й пакет в рамках PDA на сумму 2,85 млрд и заказ на 225 млн в рамках программы FMF. Крамник указал на то, что ни корабельного Sea Sparrow, ни сухопутного Skyguard на буксируемых шасси Украине не передавали, но в пакете есть снаряды и зенитные ракеты RIM-7 из состава комплекса Sea Sparrow/Skyguard.
Также Крамник указал на возможность интеграции таких ракет на пусковые установки 2П25 советского ЗРК 2К12 «Куб»/«Квадрат», что ранее показала Польша.
«Следующим шагом напрашивается помимо апгрейда «Буков» и передача Киеву «Кубов» из состава сил ПВО бывших стран Варшавского договора», – указал эксперт в своем Telegram-канале.
Он сделал вывод, что Украина усилит ПВО не только за счет поставок западных систем, но и за счет интеграции западных ракет в старые советские системы. Крамник прокомментировал и поставки американских БМП, которые могут стать проблемой, если начнутся системные отправки бронетехники странами-лидерами НАТО.
Ранее сообщалось, что большую часть средств нового пакета помощи Вашингтона Киеву планируется выделить из запасов Пентагона.
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Патриарх Кирилл назвал условия сохранения православия на Украине
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Чтобы сохранить православие на Украине в нынешних условиях в стране придется идти на жертвы, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
По словам патриарха, придется идти на жертвы, что является не добровольным жертвоприношением, а реакцией людей на вызов, который перед ними стоит.
«Будут украинцы мириться со сменой полов, будут мириться со всем этим нравственным релятивизмом, который стал частью культуры и политики западного мира? Если они согласны принять все это, они теряют свою идентичность, свою подлинность, перестают быть святой землей», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью телеканалу «Россия 1».
По его словам, сейчас идет речь о борьбе с Православной церковью. Патриарх Кирилл добавил, что верит в силу духа православного украинского народа, который в своей вере мужественен и эмоционален.
Патриарх указал, что за призывами демократизировать, вестернизировать страну стоят и стоит вопрос смены полов, критического отношения к религии и многое, что сейчас сопровождает дехристианизацию западного общества.
Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что захват Киево-Печерской лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима обернется новыми захватами церквей, грабежеми и насилием.
Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская будет принадлежать ПЦУ, а позже в организации разрешили провести службу 7 января, но на входе проверяли документы.
Зеленский ввел санкции против Петросяна, Лолиты и Тимощука
Украина ввела санкции против Петросяна, Лолиты, Тимощука и еще 117 человек
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции в отношении артиста Евгения Петросяна, певицы Лолиты Милявской, футболиста Анатолия Тимощука и еще 117 человек.
Текст документа опубликован на сайте офиса главы государства.
«В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: <…> ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 января 2023 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в тексте указа президента Украины, передает ТАСС.
Документ вступает в силу со дня его опубликования.
В частности, под санкциями оказались такие музыканты, как Ирина Аллегрова, Василий Вакуленко (Баста), Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерий Кипелов, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Пелагея (Телегина), Стас Пьеха, Анита Цой и Михаил Шуфутинский, Любовь Успенская.
Кроме того, ограничительные меры затронули оперную певицу Анну Нетребко, актеров Дмитрия Дюжева и Дмитрия Харатьяна, кинорежиссера Никиту Михалкова, юмориста Евгения Петросяна, телеведущего Леонида Якубовича, шоумена Михаила Галустяна, гендиректора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян, философа Александра Дугина, политологов Тимофея Бордачева, Федора Лукьянова и Дмитрия Тренина, декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, артиста балета Владислава Лантратова.
Среди лиц, попавших под санкции, есть и трое граждан Украины. Это телеведущая Жанна Бадоева, певица Лолита Милявская и тренер петербургского «Зенита», бывший футболист Сборной Украины и «Шахтера» Анатолий Тимощук.
Ранее Зеленский ввел санкции против украинских певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.