На Украине не исключили продолжения службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Глава украинского госоргана допустил продолжение службы ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) может продолжить проводить службы в храмах Киево-Печерской лавры, доступ в которые был закрыт для канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщил глава Госслужбы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский перед службой в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Еленский отметил, что лавра принадлежит государству, и государство дает возможность служить в ней, это его выбор, это его решение. По его словам, это далеко не в последний раз, когда ПЦУ будет служить в соборах Лавры, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Лига».

Глава раскольнической Православной церкви Украины Епифаний в субботу провел рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, где ранее проходили богослужения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). В соборе на службе было много политиков, в том числе спикер Рады Руслан Стефанчук, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

До 31 декабря 2022 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры находились в аренде у УПЦ, которая проводила там службы. 31 декабря срок аренды истек, руководство культурного заповедника отказалось продлить с ней договоры пользования, и с 1 января 2023 года для ее священнослужителей оказался закрыт доступ в эти два храма.

В субботу патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, чтобы сохранить православие на Украине в нынешних условиях в стране придется идти на жертвы.

Бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник ранее заявил, что захват Киево-Печерской лавры раскольничьей «Православной церковью Украины» с помощью киевского режима обернется новыми захватами церквей, грабежеми и насилием.

Ранее глава раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний заявил, что Киево-Печерская будет принадлежать ПЦУ, а позже в организации разрешили провести службу 7 января, но на входе проверяли документы.