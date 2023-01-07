Минобороны заявило о соблюдении режима прекращения огня вопреки обстрелам ВСУ

Минобороны сообщило об обстрелах ВСУ во время объявленного Россией режима прекращения огня

Несмотря на артиллерийские обстрелы украинских войск по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск, сообщили в Минобороны России.

В Telegram-канале ведомство сообщило, что объединенная группировка российских войск (сил) в районе проведения специальной военной операции с 12-ти часов московского времени 6 января соблюдает режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения. Вместе с тем, киевским режимом в течение прошедших суток продолжались артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций, добавили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что, несмотря на артиллерийские обстрелы ВСУ по населенным пунктам и российским позициям, выполнение заявленного режима прекращения огня будет продолжено российской группировкой войск (сил) до 24-х часов сегодняшнего дня.

Отмечается, что на Красно-Лиманском направлении ВСУ произведено 11 минометных обстрелов российских позиций. На Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск.

По жилым кварталам города Донецк украинскими войсками выпущено более 60-ти снарядов крупного калибра, а по населенному пункту Макеевка ДНР нанесен удар американскими реактивными снарядами системы залпового огня «HIMARS», указали в ведомстве.

По данным Минобороны, в Запорожской области ВСУ открывали артиллерийский огонь 31 раз, на Херсонском и Криворожском направлениях противник произвел 17 артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск все позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены.

В ведомстве подчеркнули, что на Купянском направлении в Харьковской области в течение прошедших суток отражена атака подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, танк, боевая машина РСЗО «Град» и два автомобиля.

Также в Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении отражена атака двух штурмовых групп 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Общие потери данных подразделений противника составили более 30-ти военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевая бронированная машина и пикап.

Отмечается, что на Донецком направлении сорвана попытка подразделений 110-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ атаковать российские позиции в районах населенных пунктов Красногоровка и Георгиевка ДНР. Потери противника в результате ответного огня составили до 50-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк и автомобиль.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что на Южно-Донецком направлении в ДНР пресечена контратака подразделений 108-й бригады территориальной обороны ВСУ. Ответным огнем уничтожено более 20-ти украинских военнослужащих, две гаубицы Д-30, бронетранспортер и два пикапа.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Ильченково Запорожской области и Геническ Херсонской области. Кроме того, перехвачены пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и «HIMARS», а также противорадиолокационная ракета «HARM»производства США в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское ДНР и Очереватое Запорожской области», – заявили в ведомстве.

Накануне ВС России объявили о режиме прекращения огня, и сообщили, что ВСУ продолжили обстрелы населенных пунктов и позиций российских военных в ДНР и ЛНР.