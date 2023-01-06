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Байден заявил о критически важной точке в боевых действиях на Украине
Байден счел нынешний этап боевых действий на Украине критически важным и призвал помочь Киеву
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Боевые действия на Украине находятся в критически важной точке, Россия «не пытается замедлить темпы», заявил глава американского государства Джо Байден.
На заседании своего кабинета Байден сказал, что США должны делать все возможное для помощи Украине в ее противостоянии с Россией. Он рассказал о «продолжительном обсуждении» ситуации на Украине с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Байден заявил, что США «помогут Украине защищаться от российских ударов с воздуха». По его словам, ЗРК Patriot уже продемонстрировали свою эффективность на Украине, хотя, как указывали в Киеве, подготовка к передаче систем только началась. Байден же сказал, что «они работают, и россияне начинают осознавать, что они работают хорошо и сильно помогают».
Напомним, в овместном заявлении по итогам телефонных переговоров Байдена и Шольца сообщалось, что США передадут Украине БМП Bradley, а Германия – БМП Marder, а также присоединится к США в поставках дополнительной батареи ЗРК Patriot.
Посольство США в Москве опубликовало призыв к протестам
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В социальных сетях посольства США в Москве появился видеоролик, в котором рассказывается об общности культур России и США, осуждается «происходящее», в конце демонстрируется несанкционированная акция протеста в Москве, участники которой скандируют «нет войне!».
Видео начинается с «обращения к народу России». Первая часть видео состоит из кадров исторической хроники встречи советских и американских союзников Второй мировой войны. В ролике, опубликованном в Telegram посольства, показаны также приветствия друг друга космонавтов и астронавтов на станции «Мир», рукопожатия Брежнева и Кеннеди, Горбачева и Рейгана, Ельцина и Клинтона.
В видео говорится, что США и Россия «соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир». Русскую литературу преподают в американских школах, а русские произведения исполняются в самых престижных культурных заведениях.
«На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно», – говорится в сообщении посольства США в Москве.
Киев отреагировал на предложение прекращения огня на Рождество
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Русская православная церковь занимается пропагандой, так киевские власти отреагировали на предложение патриарха Кирилла установить рождественское перемирие в зоне СВО.
РПЦ якобы не является авторитетом мирового православия и занимается пропагандой, заявил Подоляк, передает «Коммерсант».
Также он обвинил церковь в поддержке спецоперации и в призыве к «милитаризации» России.
Напомним, в четверг патриарх Кирилл предложил ввести рождественское перемирие в зоне проведения специальной военной операции.
Позже президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации. Глава государства отметил, что соответствующее решение принято после обращения патриарха Кирилла.
Путин призвал Киев поддержать режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник и на Рождество.
Галкин на концерте озвучил официальное приветствие ВСУ
Артист Максим Галкин (признан иноагентом) во время выступления в Дубае поддержал выкрик из зала «слава Украине» и ответил «героям слава», видео с этим инцидентом опубликовано в Сети.
Галкин в ходе концерта заявил, что его «попросили быть нейтральным», но он не смог этого сделать. Кто-то из зрителей крикнул «Слава Украине», на что артист ответил «героям слава».
Видеозапись опубликовали в Сети.
Приветствие «Слава Украине! Героям слава!» активно использовалось украинскими неонацистами ОУН* и УПА* в начале Второй мировой войны. В 2018 году президент Украины Петр Порошенко предложил сделать слова «Слава Украине!» с ответом «Героям слава!» официальным воинским приветствием в Вооруженных силах Украины, законопроект был принят в Верховной раде.
Напомним, певец Валерий Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. После этого Меладзе попытался оправдаться перед фанатами.
Военный эксперт оценил заявление главы ГУР Украины о наступлении ВСУ в марте
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«Можно ожидать, что попытки наступления ВСУ будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ перейдут к активному наступлению весной – возможно, в марте.
«Экспертных оценок того, где ВСУ могут попытаться развернуть наступление, достаточно много, в том числе, и на Западе. Так, называется направления на Мелитополь – Бердянск, после чего ожидаются некие кардинальные перемены. Либо переход к переговорам и к фиксации границы по линии соприкосновения в ЛНР и той части ДНР, которая уже освобождена российской армией. Либо, при успешном развитии наступления, продолжать его до полного «освобождения» всей территории в границах Украинской ССР», – заметил военный аналитик Михаил Онуфриенко.
Впрочем, считает он, прорывы ВСУ в Запорожской области с выходом к Бердянску фигурируют в максималистских прогнозах. «Более реалистичным вариантом называют тактическое наступление в том районе, где ВСУ и ранее пытались развить активные действия: направление Сватово – Кременная на северо-востоке ЛНР», – указал собеседник.
В заявлениях о наступлении украинских войск в марте или еще более поздний период, вызывают вопросы те сроки, которые там упоминаются, подчеркнул Онуфриенко. По его мнению, достаточно странно вести речь о весеннем наступлении – и говорить об этом «в начале января, когда ставка делается на то, что морозы схватят землю, и появится возможность перемещения тяжелой техники».
«Можно ожидать, что попытки наступления будут организованы еще в феврале. Возможно, даже раньше, если морозы, которые сейчас начинаются, «схватят» грунт», – полагает Онуфриенко.
«В целом же, делать сейчас прогнозы на весну не имеет особого смысла. Неизвестно, какие планы будет реализовывать Генштаб России на линии фронта протяженностью более 1 тыс. километров, – рассуждает военный эксперт. – Совершенно очевидно, что на данный момент, по итогам 2022 года, цели специальной военной операции не достигнуты, даже если считать этими целями только освобождение территорий Луганской и Донецкой республик».
«Если исходить из того, что по Конституции, Херсонская и Запорожская область – часть российской территории, то тем более речь идет о том, что в наступившем году ВС России придется интенсифицировать наступательные боевые действия – а не находиться только в обороне с частичным и локальным наступлением в районе Артемовска», – прогнозирует Онуфриенко.
Если же неизбежно начнется наступление российской армии, то говорить о каком-либо наступлении ВСУ можно будет лишь как о попытке купировать продвижение наших сил, заставив перебросить часть вооружений на отражение украинских наступлений, подчеркивает эксперт. По его оценке, такое положение вещей сложится еще раньше, чем наступит весенняя распутица.
Впрочем, сделал оговорку собеседник, давать очень подробные прогнозы – неблагодарное занятие, если учесть, что ВС России еще не использовали потенциал, возникший благодаря частичной мобилизации. «Люди поступили на фронт, во вторую линию обороны, – также напомнил Онуфриенко. – Повсеместно возводятся оборонительные позиции. Часть из них я видел, и могу подтвердить, что это действительно мощные рубежи обороны, которые преодолеть очень непросто».
В среду Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в интервью американской новостной службе ABC News заявил, что Киев планирует развернуть активные наступательные действия весной. Месяцем наиболее ожесточенных боевых действий станет март, цитирует РИА Новости слова главы украинской военной разведки. Заметим, что в конце декабря, в интервью Би-Би-Си, Буданов заявил, что боевые действия на фронте зашли в тупик. По словам Буданова, которое приводило издание «Коммерсант», ВСУ не могут победить на всех направлениях, равно как и Россия. Поэтому украинская армия «с нетерпением ждет поставок более совершенного оружия», заявил глава военной разведки Украины.
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Киев захотел припугнуть Шольца боями «под Берлином»
Секретарь СНБО Украины Данилов заявил Шольцу об угрозе боев немцев с россиянами «под Берлином»
Если Германия не даст Украине тяжелую бронетехнику, боевые действия грозят дойти и до немецкой столицы, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По словам Данилова, глава немецкого правительства Олаф Шольц может «продолжать игру, проводить социологические исследования о том, нужно давать танки или не нужно», если желает, чтобы «немцы воевали под Берлином и под Штутгартом на немецких танках с россиянами», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, как свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, большая часть населения Германии выступает против поставок Киеву танков «Леопард-2». Тем временем Франция собралась предоставить Киеву колесные танки AMX-10 RC.
Байден высказался о рождественском прекращении огня на Украине
Байден высказался об объявленном Путиным рождественском прекращении огня на Украине
Американский президент Джозеф Байден отреагировал на объявленный российским президентом Владимиром Путиным в зоне СВО режим прекращения огня.
«Я думаю, он пытается найти немного кислорода», – заявил Байден, отвечая на вопрос о том, что тот думает о рождественском перемирии, передает ТАСС.
Президент Владимир Путин после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня. После этого глава Минобороны Сергей Шойгу распорядился ввести такой режим на 36 часов.
Путин объявил о прекращении огня на период Рождества
Президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Учитывая обращение Святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны Российской Федерации [Сергею Шойгу] ввести с 12.00 6 января 2023 года до 24.00 7 января 2023 года режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», – говорится в указании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
В сообщении отмечается, что в районах боевых действий живет множество граждан, исповедующих православие. Москва призывает Киев объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в Рождественский сочельник, и на само Рождество.
Белорусские пограничники сообщили о вооруженных провокациях со стороны Украины
Погранкомитет Белоруссии: Границу Украины охраняют военные без знаков отличия
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Служащие ВСУ наводят оружие в сторону пограничных отрядов, показывают оскорбительные жесты, на провокации белорусские пограничники не поддаются, границу Украины охраняют люди в форме без знаков отличия, сообщили в погранкомитете Белоруссии.
«Последний случай произошел в пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка», когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов, оскорбительные жесты угрожающие демонстрировались в сторону пограничников», – сообщил начальник погранконтроля на видео, распространенном в Telegram-канале погранкомитета Белоруссии.
Офицер отделения погранконтроля отметил, что на украинской стороне «сотрудников каких-либо ведомств нет».
«То есть, государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», – добавил он.
Также офицер рассказал, что на территории Украины периодически слышны выстрелы, а также звуки тяжелой техники. По его словам, пересекающие границу граждане рассказывают, что украинцы выкопали противотанковый ров глубиной до трех метров и шириной три-четыре метра.
Представитель белорусской погранслужбы добавил, что с приходом зимы количество нарушений пространства украинскими квадрокоптерами существенно сократилось.
Ранее президент республики Александр Лукашенко заявил, что силовые ведомства Белоруссии отмечают рост провокаций в районе белорусской границы.
Пленные украинские военные назвали Зеленского «шавкой»
Пленные украинские военные назвали Зеленского хорошим актером и «шавкой»
Командование бросило солдат «на мясо» на позициях и никогда не появлялось на передовой, а Владимир Зеленский марионетка и шавка, рассказали в распространенном Минобороны видео украинские военнопленные.
Военнопленный Николай Пономаренко заявил, что Владимир Зеленский марионетка «вон тех».
«Не марионетка – шавка! Вот, так даже будет лучше. Он как актер, я его хвалю, он молодец, у него есть. Но как президент», – передает РИА «Новости».
Также пленный рассказал, что не видел своих командиров на передовой.
«Да их там и никогда и не было, я по разговору хлопцев - их (командования - ред.) там никогда и не было», – заявил Пономаренко.
Другой пленный, Богдан Семенчук, военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинской армии, добавил, что их подразделение командиры «кинули, как мясо, и все».
Ранее военнопленный из Украины Сергей Мищан рассказал, что в армии Украины плохо организована ротация, предоставляется некачественное питание, солдаты чувствуют себя бомжами в окопах.
Другой украинский военнопленный сообщал, что до бойцов ВСУ регулярно домогаются иностранные наемники, заставляя их вступать в половые связи.
В ООН высказались о режиме прекращения огня на Украине на 36 часов
В ООН высказались об инициативе России прекратить огонь на Украине на время Рождества
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует решение о прекращении огня, заявил официальный представитель руководителя организации Стефан Дюжаррик.
«Возможность того, что в этот святой период стороны проявят уважение и прекратят боевые действия, всегда приветствуется генеральным секретарем», – цитирует Дюжаррика ТАСС.
Напомним, в четверг российский президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения. Министр обороны Сергей Шойгу отдал распоряжение о вводе такого режима на 36 часов.
Американский президент Джо Байден, комментируя эти новости, заявил, что российская сторона таким образом пытается «найти немного кислорода».
Шойгу распорядился о введении 36-часового режима прекращения огня на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу отдал распоряжение о введении режима прекращения огня по линии соприкосновения в зоне проведения спецоперации.
Глава ведомства в соответствии с поручением президента России Владимира Путина отдал указания ввести на 36 часов режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине, сообщило министерство в своем Telegram-канале.
Режим вводится с 12.00 6 января до 24.00 7 января.
Напомним, в четверг президент России после предложения патриарха Кирилла о введении Рождественского перемирия поручил ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации.
Киев в ответ обвинили РПЦ в пропаганде.
Под Константиновкой в ДНР уничтожено более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура»
Минобороны сообщило об уничтожении более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура» в ДНР
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ВС России в районе населенного пункта Константиновка ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожили более 55 экстремистов «батальона имени Шейха Мансура», а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По данным в Telegram-канале Минобороны, в ДНР в районе Константиновки ликвидированы более 55 экстремистов «из батальона имени Шейха Мансура», воевавших на стороне ВСУ. Кроме того, уничтожены шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Водяное и Очеретино ДНР уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха», в районах Гуляй Поле, Павловка Запорожской области и Великая Новоселка ДНР – самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация», сообщили в Минобороны.
Также уничтожены три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30 возле населенных пунктов Белогоровка, Первомайское и Артемовск в ДНР, а также Ингулец и Новобереслава Херсонской области.
«В районе населенного пункта Матросовка Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Новоселовка ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37», – сообщил Конашенков.
Ранее Минобороны сообщило, что Авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины.
Медведев назвал госдепартамент США наследниками Геббельса
Государственный департамент Соединенных Штатов – это настоящие наследники рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, об этом свидетельствует недавнее обращение госдепа к россиянам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на обращение госдепа к народу России, в котором тот выказал солидарность с россиянами, которые «стремятся создать более мирное будущее».
По мнению зампреда Совбеза, даже «для этих первостатейных уродов» это является верхом цинизма и «пределом моральной деградации». Он напомнил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов на украинский конфликт, поставляет оружие киевским властям в гигантских масштабах.
Медведев указал, что подобное поведение – запредельный цинизм «в лучших традициях нацистов».
«Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», – подчеркнул он.
Он напомнил, что недавно на боевую службу отправился российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными системами морского базирования «Циркон», он, по словам зампреда Совбеза, ушел к берегам стран НАТО.
Медведев отметил, что такие ракеты имеют дальность в 1 тыс. километров, их скорость доходит до 9 Махов, и они могут преодолеть любую систему противовоздушной обороны.
«Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак (река на востоке США, впадает в Чесапикский залив – прим. ВЗГЛЯД). Так что радуйтесь!» – подчеркнул он.
Медведев уверен, что подобные ракетные комплексы способны «привести в чувство любого», кто будет представлять прямую угрозу России и ее союзникам.
Также зампред Совбеза подчеркнул, что США и их «прихвостням, убивающим наших людей», не будет прощения, с ними будет вестись разговор на языке силы.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Позже Минобороны показало кадры выхода фрегата из базы на боевую службу.
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Взрывы прозвучали в Харьковской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской области
В среду вечером в Харьковской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ.
Подробностей не сообщается. При этом в области не объявлялась воздушная тревога, передает ТАСС.
Напомним, в среду на всей территории Украины объявлялась воздушная тревога.
Российские войска за сутки уничтожили более 170 украинских военных на четырех направлениях
Вооруженные силы России на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ликвидировали свыше 170 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
На Купянском направлении российская артиллерия ударила по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ у поселков Кучеровка и Песчаное (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР), сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
Уничтожено до 30 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.
На Красно-Лиманском направлении артиллерия ВС России ударила по 95-й 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ у поселков Григоровка и Серебрянка (ДНР), украинские войска потеряли свыше 40 военных, два БТР и три автомобиля.
На Донецком направлении в ходе наступления российских военных нанесено поражение подразделениям 110-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригадам ВСУ, ликвидировано до 60 бойцов ВСУ, четыре боевые машины пехоты и пять автомашин.
На Южно-Донецком направлении у населенного пункта Пречистовка (ДНР) уничтожено более 40 украинских военных, три боевые бронированные машины и два пикапа.
Российские авиация, ракетные войска, артиллерия поразили 57 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах. У поселков Гуляй Поле (Запорожская область) и Красный Лиман (ДНР) уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов.
Напомним, за прошлые сутки ВКС России сбили украинские МиГ-29 и Су-25, в последние сутки сбиты украинские Су-24 и Су-25