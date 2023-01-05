Медведев назвал госдепартамент США наследниками Геббельса

Государственный департамент Соединенных Штатов – это настоящие наследники рейхсминистра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса, об этом свидетельствует недавнее обращение госдепа к россиянам, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале обратил внимание на обращение госдепа к народу России, в котором тот выказал солидарность с россиянами, которые «стремятся создать более мирное будущее».

По мнению зампреда Совбеза, даже «для этих первостатейных уродов» это является верхом цинизма и «пределом моральной деградации». Он напомнил, что Вашингтон тратит десятки миллиардов на украинский конфликт, поставляет оружие киевским властям в гигантских масштабах.

Медведев указал, что подобное поведение – запредельный цинизм «в лучших традициях нацистов».

«Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса. Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», – подчеркнул он.

Он напомнил, что недавно на боевую службу отправился российский фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный ракетными системами морского базирования «Циркон», он, по словам зампреда Совбеза, ушел к берегам стран НАТО.

Медведев отметил, что такие ракеты имеют дальность в 1 тыс. километров, их скорость доходит до 9 Махов, и они могут преодолеть любую систему противовоздушной обороны.

«Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак (река на востоке США, впадает в Чесапикский залив – прим. ВЗГЛЯД). Так что радуйтесь!» – подчеркнул он.

Медведев уверен, что подобные ракетные комплексы способны «привести в чувство любого», кто будет представлять прямую угрозу России и ее союзникам.

Также зампред Совбеза подчеркнул, что США и их «прихвостням, убивающим наших людей», не будет прощения, с ними будет вестись разговор на языке силы.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», с новейшими ракетными системами морского базирования «Циркон». Позже Минобороны показало кадры выхода фрегата из базы на боевую службу.