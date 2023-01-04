Кабмин продлил до конца года упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее упрощенный ввоз в Россию электронных устройств до конца 2023 года, что позволит не допустить дефицита на внутреннем рынке на фоне санкций, сообщает пресс-служба правительства.

Упрощенный порядок касается процедуры получения нотификации на указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации, приводит сообщение РИА «Новости».

Как уточняется, по упрощенному порядку исключаются требования о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории России.

Ранее Мишустин подписал распоряжение, которое меняет порядок регистрации автомобилей, ввозимых гражданами или организациями из-за границы.