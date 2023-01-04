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Внук генерала де Голля рассказал о заговоре против России
Внук экс-президента Франции генерала де Голля заявил о давней подготовке Западом заговора против России
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Количество и глубина антироссийский санкций говорят о том, что Запад заранее планировал заговор против России, рассказал в беседе с ассоциацией «Франко-Российский Диалог» Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля.
По его словам, введенные санкции являются «самой настоящей экономической войной», от которой США однозначно приобретают выгоду. Более того, Де Голль отметил, что в экономическом и финансовом кризисе вины России нет, так как россияне «просто защищаются от 11 тыс. санкций и крайнего девятого пакета», что, по его мнению, «вполне законно и естественно», передает «Лента.ру» со ссылкой на издание AgoraVox.
Кроме того, Де Голль раскритиковал действия Запада по замораживанию российских активов и добавил, что «ни один другой народ со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня».
Ранее в Бельгии признали, что антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада.
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США предрекли полный коллапс из-за поражения Украины
Американский политик Янг заявил, что Запад ждет коллапс после сокрушительного поражения на Украине
Западный империализм рухнет в результате сокрушительного поражения США и НАТО от российской армии на Украине, заявил американский политик Джеффри Янг.
Янг написал в Twitter (заблокирован в России), что империализму Запада придет конец после обвала доллара и сокрушительного поражения на поле боя США, НАТО и «марионеточного нацистского правительства Украины».
По его словам, санкции Вашингтона ударят по самим США так сильно, что рухнет экономика, он называл это «идеальным штормом», передает РИА «Новости».
Ранее офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр предрек США конец света в случае электромагнитного удара.
Офицер назвал самую опасную военную угрозу для США
Американский офицер Орр сравнил электромагнитный удар по США с концом света
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Электромагнитный удар по Соединенным Штатам будет самой опасной военной угрозой для страны, он станет катастрофой, не поддающейся измерению, означающей конец света, заявил офицер военно-воздушных сил США в отставке Кристиан Орр.
Офицер считает, что успешный ЭМИ-удар по США стал бы катастрофой, означающей конец света, но администрация президента Джо Байдена бездействует, передает РИА «Новости» со ссылкой на сайт 19FortyFive.
Автор считает, что электромагнитный импульс, который может быть вызван взрывом термоядерного оружия в атмосфере, способен уничтожить или серьезно повредить энергосистему и любые электронные устройства.
Орр заявил, что Байден никак не защищает США от подобной угрозы, ведь нанести такой удар, по его мнению, могут Иран, Россия и Китай.
Как отметил офицер, администрации при Трампе и Обаме принимали различные законы для обеспечения защиты от такой угрозы, но в основном от электромагнитных импульсов, вызванных природными явлениями, как, например, от солнечных бурь.
Ранее в США предупредили о возможном отключении электричества на годы.
Анонсирован саммит Украина – ЕС в Киеве
Саммит Украина – ЕС пройдет в Киеве 3 февраля, ведется подготовительная работа, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
Уточняется, что произошел разговор Зеленского с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которые обсудили будущий саммит, передает РИА «Новости».
В офисе Зеленского пояснили, что стороны обсудили ожидаемые результаты очередного саммита Украина – ЕС, который состоится третьего февраля этого года в Киеве и договорились активизировать подготовительную работу.
Ранее стало известно о планах Японии пригласить Зеленского на саммит G7 в Хиросиме.
Западный эксперт назвал причины стойкости экономики России
Экономист Беккер заявил, что противостоять санкциям России помогли энергоресурсы и политика ЦБ
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Руководитель Восточноевропейского института Стокгольмской школы экономики Турбьерн Беккер в эфире шведского телеканала SVT обозначил три причины устойчивости экономики России к санкциям.
Первой причиной эксперт назвал идущие доходы от продажи нефти и газа. Несмотря на санкции продажа российских энергоресурсов ведется по-прежнему активно, передает РИА «Новости».
Второй причиной Беккер обозначил грамотные действия российского Центробанка, который в кратчайшее время справился с проблемами, возникшими в финансовой сфере.
Третьей причиной, по словам экономиста, является опыт предыдущих кризисов. Беккер напомнил, что российские специалисты и ранее решали возникшие из-за санкций проблемы и пережили ряд экономических кризисов. Так, по его мнению, в России вспомнили опыт кризиса 1998 года, мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, а также кризиса и сильного падения цен на нефть в 2014-м.
В конце прошлого года президент Владимир Путин расширил перечень специальных экономических мер, которые вводятся в ответ на санкции Запада, дополнив их повышенными пошлинами.
Боррель признал неспособность ЕС конкурировать с США
Глава дипломатии ЕС Боррель признал неспособность Евросоюза конкурировать с США в субсидировании компаний
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Евросоюз не обладает возможностями США по выделению государственных субсидий компаниям и не хочет вступать в экономическую борьбу с Соединенными Штатами из-за последствий для мировой экономики, сообщил в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что ЕС не хочет и не может вступать в конкурентную борьбу с США в области выделения государственных субсидий, потому что это нанесет ущерб мировой экономике. Он также признал, что у ЕС нет фискальных возможностей, сравнимых с возможностями, которыми обладают США. Кроме того, он отметил, что принятие политики, аналогичной США, на уровне входящих в ЕС государств, может фрагментировать внутренний рынок Евросоюза. По словам Борреля, ЕС ведет активные переговоры с властями США, чтобы устранить различия в подходах по этому ключевому вопросу, передает РИА «Новости».
Как отметил глава дипломатии Евросоюза, принятый в США закон о снижении инфляции (IRA) основан на философии, совершенно отличной от той, которую утвердили в ЕС. В частности, этот закон не предусматривает выплат со стороны базирующихся в США компаний за выбросы углерода и при этом предполагает важные государственные субсидии организациям, производящим товары с использованием экологически чистых технологий на американской земле. По словам Борреля, этот подход наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях со Штатами и идет вразрез с правилами ВТО.
Напомним, в конце декабря зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев предрек распад ЕС, создание Четвертого рейха на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов и последующая война этого образования с Францией.
Актер из «Мстителей» сильно пострадал при уборке снега
Актер из «Мстителей» Реннер пострадал при уборке снега, он в тяжелом состоянии
Известный супергерой Соколиный глаз в фильмах киновселенной Marvel актер Джереми Реннер пострадал во время уборки снега, его состояние оценивается как «критическое, но стабильное», сообщает портал «Дедлайн».
По информации представителя актера, Реннер пострадал из-за погодных условий в районе города Рино в штате Невада, где во время новогодних праздников прошла снежная буря, передает ТАСС.
Известно, что актер был доставлен в больницу воздушным путем. При этом не уточняется, что именно случилось с актером.
Напомним, из-за зимней бури более 1 млн жителей США оказались без электричества. Метеорологи сообщают, что с бурей, которая сопровождается резким похолоданием, обильными дождями, снегопадами и гололедицей, столкнулось более половины населения США.
СМИ сообщили, что в результате снежной бури в США как минимум девять человек погибли.
В Бельгии рассказали о влиянии санкций на жизнь россиян
RTBF: Жизнь россиян не изменилась после ужесточения западных санкций
Антироссийские санкции не побуждают россиян выходить на улицы с акциями протеста, так как их повседневная жизнь не изменилась после ужесточений со стороны Запада, признал корреспондент Луи Портал бельгийской телерадиокомпании RTBF после посещения Москвы.
По словам журналиста, покинувшие Россию западные бренды косметики, моды или продуктов питания попросту были заменены. Так, высвободившиеся места в торговых центрах очень быстро заняли российские, турецкие или китайские компании. При этом отсутствие некоторых брендовых предметов роскоши расстраивает лишь состоятельных россиян, которые, в свою очередь, могут путешествовать по Европе и позволить себе приобрести желаемые вещи там», передает РИА «Новости».
Публицист отметил, что в большей степени пострадала промышленность, так как столкнулась с нехваткой электронных компонентов. По мнению Портала, чтобы российская экономика «встала на колени», чего хотели бы некоторые западные чиновники еще в марте, потребуется много месяцев, если не лет.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Запада не получилось сломать Россию извне.
Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы ввести ментальный карантин на русскую культуру в Литве.
Захарова обратила внимание на заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, который поддержал идею ввести «ментальный карантин» для русской культуры.
«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать – вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры. Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
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Госдеп пообещал отправить нового посла США в Россию
Глава пресс-службы Госдепа Прайс: Новый посол Соединенных Штатов в России Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни
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Новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
Как отметил представитель американского внешнеполитического ведомства, Трейси недавно была утверждена на должность посла США в России. По его словам, Трейси с нетерпением ждет, чтобы приступить к своим обязанностям в Москве. Прайс уточнил, что новый посол ранее работала заместителем главы американской дипломатической миссии в Москве и знает отношения между США и Россией «как никто другой», передает ТАСС.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил важность работы послов в других странах, особенно в случае с Россией, с которой США необходимо поддерживать каналы связи, имеющие чрезвычайную важность во время напряженности.
Прайс сообщил, что в ближайшие дни у посла будет возможность возглавить миссию в Москве. Он заверил, что в Госдепартаменте США с нетерпением ждут, что новый посол приступит к своим обязанностям.
Напомним, в конце декабря минувшего года директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев заявил о «последнем издыхании» отношений России и США.
В Литве предложили ввести мораторий на русскую культуру
Министр культуры Литвы Кайрис призвал объявить бойкот русской культуре
Министр культуры Литвы Симонас Кайрис считает возможным объявить мораторий на русскую культуру из-за действий России на Украине.
Министр заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений, передает ТАСС.
Он также прокомментировал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры, что станет еще одним инструментом давления на Москву в дополнение к санкциям. Литовский министр заявил, что Ткаченко не призывает уничтожать книги или музыкальные записи, но предлагает сделать намеренную паузу в отношении российской культуры.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
Палата представителей США трижды не смогла избрать нового спикера
Американские законодатели с трех попыток не смогли избрать нового спикера Палаты представителей Конгресса США
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Лидер республиканцев Кевин Маккарти по итогам третьего тура выборов спикера Палаты представителей Конгресса США не смог заручиться поддержкой большинства, заседание нижней палаты американского законодательного органа на этом было завершено, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Кандидат от демократов Хаким Джеффрис в ходе голосования получил поддержку 212 американских законодателей, тогда как Маккарти, несмотря на контроль республиканцев над нижней палатой, поддержали лишь 202 конгрессмена, при необходимых для победы 218 голосах, передает ТАСС.
При этом по итогам третьего тура голосования число республиканцев, которые не поддержали своего лидера, увеличилось до 20 по сравнению с 19 во втором и первом турах. Все они поддержали другого однопартийца – Джима Джордана.
Накануне Палата представителей США впервые за 100 лет не смогла с первого раза избрать нового спикера нижней палаты Конгресса США.
Последний раз подобная ситуация имела место в 1923 году. Тогда для утверждения нового спикера потребовалось целых девять туров голосования. Выборы будут продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточное количество голосов. Палата представителей возобновит заседание в среду в полдень по местному времени (20.00 мск).
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США исключили переговоры по Украине на основе новых границ России
Белый дом: Сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для переговоров по Украине
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Власти США считают, что урегулирование на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, сохранение в составе РФ новых территорий не может быть основой для реальных переговоров, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии представителя администрации США, «справедливый мир» якобы должен учитывать принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности Украины. Жан-Пьер выступила с утверждением, Россия повышает ставки и аннексирует украинскую территорию и настаивает на ее сохранении в своем составе. Как заявила пресс-секретарь Белого дома, это совершенно не является основой для реальной дипломатии. Она также повторила, что США видят свою задачу в продолжении поддержки Украины на поле боя, чтобы Киев оказался в наиболее выгодном положении для переговоров, передает ТАСС.
Напомним, Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, требуя признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Также был выдвинут ряд политических условий. Однако из-за позиции Киева географические задачи СВО претерпели изменения: ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области захотели вернуться в Россию, президент утвердил принятие этих регионов в состав нашей страны.
В Сети возмутились обещанием главы Еврокомиссии помогать Зеленскому
В Сети резко отреагировали на обещания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен помогать Зеленскому
Пользователи Twitter (заблокирован в России) отчитали главу Еврокомиссии фон дер Ляйен за обещания помогать Киеву, указав на проблемы с голод и холод в Европе из-за Украины.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в соцсетях, что позвонила украинскому президенту Владимиру Зеленскому и пообещала помогать Украине «генераторами, лампочками, убежищами, а также школьными автобусами», а также заявила, что Евросоюз скоро начнет распределять восемнадцатимиллиардный пакет поддержки ежемесячными траншами, передает РИА «Новости».
Пользователи Twitter (заблокирован в России) выразили свое недовольство обещаниями фон дер Ляйен, они считают, что поддержка Зеленского осуществляется ЕС за счет благополучия населения европейских стран.
«Некоторые мои соседи по улице уже голодают и замерзают. Как думаете, может, им зарегистрироваться как украинцам, чтобы тоже получить генератор?» – возмутился MBunkens.
«Вы осознаете, что Украина уже проиграла, а Запад просто откладывает ее конец, жертвуя все большим количеством самих украинцев?» – написал пользователь DarkPilled.
«Вы отлично превращаете ЕС в силу для разжигателей войны. Я (да и другие, думаю) предпочел бы, чтобы вы искали мира и пытались сохранять жизни. Украинцев, русских, да хоть марсиан, это неважно», – считает CasteloVoador.
«Отметили с ними день рождения Степана Бандеры?» – спросил со злостью GabeZZOZZ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС в 2022 году выделил Украине финансовую помощь в 19,7 млрд евро и продолжит поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
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Financial Times указала на угрозу для Киева из-за разногласий с Орбаном
Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины
В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, заявил журналист Мартон Дунай.
Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.
Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.
По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».
Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.
В Польше признали неоднозначность присоединения Хорватии к еврозоне
Представитель законодательной власти Польши Босак заявил об утрате Хорватией суверенитета вследствие перехода на евро
Политики Польши сочли переход Хорватии на валюту евро шагом к утрате суверенитета, выразил мнение заместитель главы Национального движения Польши, депутат сейма Кшиштоф Босак.
В своем Twitter (запрещен в России) он отметил, что теперь власти Хорватии лишены «возможности проводить денежно-кредитную политику и влиять на свой финансовый рынок», передает РИА «Новости».
Босак подчеркнул, что отказ от собственной валюты подвел страну под власть центрального банка из Франкфурта-на-Майне.
Как заметил бывший министр иностранных дел Польши, депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что валюта евро была бы для его страны лучшим решением, чем нынешнее финансовое руководство, отметив, что предпочитает, чтобы за безопасность польской валюты отвечал Совет Европейского Центрального банка, чем глава Национального банка Польши Адам Глапиньский.
Напомним, Хорватия перешла на евро с 1 января 2023 года. Это первое расширение еврозоны с тех пор, как к ней присоединилась Литва в 2015 году.