В России решили производить новые системы борьбы с дронами

В течение двух месяцев в России стартует серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для борьбы с дронами, сообщили в пресс-службе госкорпорации Ростех.

В госкорпорации отметили, что предприятия Ростеха наращивают темпы и объемы производства вооружений, военной и специальной техники. Речь идет об ударных и транспортных вертолетах, новых и прошедших модернизацию строевых истребителях, фронтовых бомбардировщиках, стратегических ракетоносцах, транспортных и учебно-боевых самолетах, сообщает РИА «Новости».

В сообщении Ростеха сообщается, что ракетные соединения пополняются комплексами «Искандер-М», зенитчики получают комплексы «Панцирь-С1». Продолжаются поставки танков Т-72Б3, Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, самоходных артиллерийских установок Мста-С, «Малка», «Акация», «Гиацинт-С», самоходных минометов «Тюльпан», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», а также комплексов артиллерийской разведки, связи, машин управления.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) выполнила программу по производству самолетов Су-57 и Су-35С для Минобороны России.