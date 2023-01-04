Жителя Мелитополя задержали за передачу данных о ВС России

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4 января, среда | Последнее обновление — 09:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Сенате заявили о приближении США к краю пропасти
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Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
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За год, прошедший после кровавых событий января 2021 года, главным вопросом остается, что делается властями для решения тех фундаментальных проблем, с которыми сталкивается казахстанское общество. Будет опасно, если руководители республики вновь сделают ставку на создание благоприятного образа в глазах Запада, а не на планомерное внутреннее развитие.
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В то время, как поляки злорадствовали по поводу частичной мобилизации в России, министерство обороны Польши само готовило мобилизацию – под видом вызова резервистов на длительные учения.
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Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
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29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Жителя Мелитополя задержали за передачу данных о ВС России
Жителя Мелитополя задержали за передачу украинским спецслужбам данных о российских военных
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Правоохранительные органы задержали жителя Мелитополя в Запорожской области, передававшего украинским спецслужбам информацию о расположении и передвижении техники и личного состава российских военных, сообщил представитель ведомства.
Уточняется, что житель Мелитополя был завербован украинскими спецслужбами через интернет ресурсы. Задержанный призывал к физической расправе над российскими военными, передает РИА «Новости».
По словам представителя ведомства, все имеющиеся факты и материалы переданы в органы юстиции. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области за декабрь задержали 10 подозреваемых в пособничестве украинским военным.
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ
В Сети появились кадры «удара мести за Макеевку» по ВСУ на Запорожском направлении
В Сети опубликовано видео удара противотанковой ракеты по скоплению боевиков противника на Запорожском направлении, его назвали «местью за Макеевку».
В Сети появились кадры того, как бойцы ВС России с помощью противотанковой управляемой ракеты нанесли удар по скоплению противника на Запорожском направлении. Автор видео прокомментировал ситуацию коротко: «Это им за Макеевку». Сам ролик опубликовал военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Ранее Минобороны сообщило о гибели 63 российских военных в Макеевке в результате удара ВСУ. Украинские войска нанесли удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS.
В Сети показали последствия удара ВС России по пункту ВСУ в Дружковке
На кадрах, попавших в Сеть, видны последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР.
«Радио Свобода*» (признано в России СМИ-иноагентом) опубликовало кадры, на которых видны последствия удара по ледовой арене «Альтаир», где размещались украинские боевики. Крыша здания пробита, на полу лежат обгорелые матрасы и другие предметы быта солдат ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire».
Меладзе оправдался за кричалку в поддержку ВСУ
Меладзе попытался оправдаться за поддержку лозунга украинских националистов
Певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
В своем обращении в Telegram-канале, певец просил понять его. Он заявил, что уже 10 месяцев, «как и многие другие люди, живет с ощущением тяжести и горя».
«Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть, и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», – заявил Меладзе.
Ранее Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе поклонника. Видео со скандальным заявлением артиста вызвало бурную реакцию в Сети.
Минобороны подтвердило массовое уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке
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Ракетным и авиационным ударом по скоплению военной техники в районе станции Дружковка в ДНР уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня, четыре боевые машины РСЗО RM-70 «Vampire», сообщили в Минобороны России.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России нанесли ракетный и авиационный удар по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР. Были уничтожены: две пусковые установки РСЗО HIMARS, четыре боевые машины реактивных систем залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства, более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих.
Также в ходе контрбатарейной борьбы в районе города Краматорск вскрыты позиции и уничтожены две пусковые установки РСЗО HIMARS, из которых обстреливали населенные пункты ДНР.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что в районах города Артемовск ДНР и населенного пункта Червоная Диброва ЛНР на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М-777 производства США. В районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области и Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены две украинские боевые машины РСЗО «Град». В районах населенных пунктов Каменское и Гуляйполе Запорожской области уничтожены две гаубицы Д-30.
Ранее в Сети стал распространяться видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ на ледовой арене «Альтаир» в Дружковке Краматорского района.
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Блогеры гневно отреагировали на оправдание Меладзе из-за нацистской кричалки
Российские блогеры и журналисты возмутились попытке певца Валерия Меладзе оправдаться за поддержку кричалки ВСУ на корпоративе в Дубае.
«Меладзе своеобразно прокомментировал свое «выступление» в Дубае. Он очень страдает от того, что два близких народа воюют. И мечтает, чтобы «антагонизм прекратился». То есть, лозунг бандеровских недобитков, на который он, не колеблясь, откликнулся (разве что не зиганул), был его маленьким вкладом в дело «прекращения антогонизма». А вы извинений ждали?» – написал военкор, член СПЧ Александр Коц в своем Telegram-канале.
Журналист, заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Медведев в Telegram-канале заявил, что Меладзе, судя по всему, записывал «оправдательное видео» в Москве и задался вопросом, почему артист все еще не находится в СК России.
«Кто-то помнит, чтобы Меладзе что-то сказал в поддержку России за последние 10 месяцев? Вот и я не помню. Вообще же, любой, кто пригласит Меладзе в России на корпоратив, на концерт, по умолчанию должен считаться потенциальным спонсором ВСУ. Потому что совершенно непонятно, куда певец с такими-то взглядами тратит гонорары», – считает Медведев.
«История Меладзе так здорово ложится на известную реплику Колчака, что любо-дорого. Но куда смешней то, что страдает он лишь десять месяцев. Ок, про Донбасс не слыхал. Но ведь Украина, которую он славит, с Россией «воюет» девятый год. Валерий, вы путаетесь в показаниях!», – подчеркнул донецкий блогер Игорь Гомольский.
Ранее певец Валерий Меладзе обратился к поклонникам после скандального видео с националистической кричалкой в поддержку ВСУ, которую он продолжил на концерте в Дубае по просьбе поклонника.
Минобороны сообщило о наступлении российских войск в Донбассе
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Российские войска наступают на Донецком направлении, нанесены удары по ВСУ на Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях, уничтожены три диверсионные группы, а также более 130 иностранных наемников в ДНР.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, на Красно-Лиманском направлении нанесены удары по четырем штурмовым отрядам ВСУ, потери противника составили 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три пикапа и два автомобиля. Также была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
Также две диверсионно-разведывательные группы ВСУ были ликвидированы возле населенных пунктов Новоселовское и Табаевка Харьковской области.
Кроме того, на Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия. В результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Красное, Петровское, Невельское, Георгиевка и Победа Донецкой народной республики уничтожено до 90 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Также высокоточными ударами ВКС России по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районах населенных пунктов Масляковка и города Краматорск Донецкой народной республики уничтожено более 130 иностранных наемников.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104-х районах», – заявили в Минобороны.
Ранее в Минобороны подтвердили уничтожение техники и солдат ВСУ в Дружковке.
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Французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске
Удар по пункту ВСУ попал в прямой эфир французского телеканала TMC
В Сети распространяется видеофрагмент эфира французского телеканала TMC, на котором произошел момент удара по пункту ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске.
В Telegram-канале «RT на русском» сообщается, что французский журналист вел прямой эфир, когда на заднем фоне прогремел мощный удар по пункту дислокации ВСУ в районе контролируемого Киевом Краматорска в ДНР.
Видеозапись была продемонстрирована в эфире передачи Quotidien, в студии которой во время показа находился министр экономики Франции Брюно Ле Мэр, передает РИА «Новости».
Представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сообщал, что ВКС России ударили по пунктам временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР, а также в Харьковской области, ликвидировав более 70 иностранных наемников, более ста ранены.
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В ООН ответили на предложение Украины провести «саммит мира»
В ООН заявили, что не занимаются организацией предложенного Украиной «саммита мира»
ООН не занимается организацией саммитов мира, следует обращаться с данным вопросом к другим, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Хак на просьбу прокомментировать призывы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать при помощи ООН саммит мира заявил, что организация этим не занимается.
«На данный момент нам нечего объявить об этом. Если будет какое-то развитие событий, мы дадим вам знать», – цитирует РИА «Новости» Хака.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.
В МИД отметили, что инициатива Киева по проведению «мирного саммита» при ООН является бредовой идеей и пиар-акцией со стороны Соединенных Штатов,
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Раненый на Украине французский наемник пожаловался на равнодушие властей
Потерявший ногу французский наемник Броншэн на Украине пожаловался на безразличие властей
Участвующий в боях со стороны ВСУ и потерявший ногу французский наемник Максим Броншэн пожаловался изданию TF1 INFO, что посольство Франции в Киеве не оказало ему никакой помощи после ранения.
Доброволец рассказал, что потерял левую ногу, подорвавшись на мине в лесу. При этом посольство Франции не выказало стремления помочь наемнику на месте, передает РИА «Новости».
При этом в сюжете указано, что Броншэну, как наемнику, грозит пять лет тюремного заключения и штраф в размере 75 тыс. евро, согласно французскому уголовному кодексу.
В данный момент он проходит лечение в больнице в Страсбурге.
Ранее французские СМИ показали момент взрыва в подконтрольном ВСУ Краматорске, где, предположительно, были размещены пункты временной дислокации подразделений «Иностранного легиона».
Французский актер раскритиковал Запад из-за Украины
Французский актер Омар Си уличил в лицемерии Запад из-за конфликта на Украине
Французский актер Омар Си, звезда фильма «1+1» назвал лицемерами западную общественность, которая не беспокоится о многолетнем конфликте в Африке и на Ближнем Востоке, но переживает за Украину.
В интервью Le Parisien Омар Си удивился, что общественность поражена конфликтом на Украине.
«Значит ли это, что когда это происходит в Африке, вы тронуты меньше? В детстве я был потрясен ирано-иракской войной. Я рос и видел эти ужасные кадры. Эта война велась по старинке. Затем была война в Персидском заливе, она продолжается до сих пор», – цитирует РИА «Новости» французского актера.
Он добавил, что чувствует тревогу от любых вооруженных конфликтов, независимо от их географического положения.
Ранее испано-британская актриса Уна Чаплин, внучка Чарли Чаплина, призвала к тому, чтобы идеологическая война, которую Запад ведет с Россией, стала «старой новостью».
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Названо условие поддержки Западом военного переворота на Украине
Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник: Военный переворот на Украине возможен в случае отказа Киева выполнять указания Запада
Военный госпереворот на Украине возможен, если Владимир Зеленский перестанет выполнять указания Запада и возомнит себя свободным правителем, выразил мнение бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.
Как отметил Мирошник в беседе с ТАСС, Зеленский в условиях тотального подавления оппозиции на Украине может не опасаться за свою власть. Однако, по мнению экс-посла ЛНР в Москве, военный госпереворот на Украине возможен, если Зеленский будет грубо нарушать указания кураторов и вдруг возомнит себя свободным правителем.
Мирошник считает, что на этот случай у Запада есть уже подготовленный Валерий Залужный (главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ)), которому нужно будет только арестовать Зеленского и, возможно, парочку человек из его окружения, которые вовремя не присягнут новому диктатору. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве выразил уверенность, что иностранная охрана Зеленского противодействовать аресту президента не будет, даже совсем наоборот – выполнит согласованный с кураторами план.
При этом Мирошник отметил, что пока к политическим трансформациям на Украине еще нет существенных оснований, так как Зеленский четко следует указаниям из Вашингтона и Лондона, а народ тихо возмущается на холодных кухнях и прячется от мобилизации.
Напомним, в ноябре минувшего года Мирошник отмечал, что диктаторский режим Зеленского на Украине может быть «снесен» поддержанным Западом военным путчем.
Верховная рада удалила твит о Бандере после жалоб из Польши
СМИ: Запись о Бандере в аккаунте Верховной рады удалена после жалоб Польши
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Запись в Twitter Верховной рады, посвященная дню рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры, исчезла после разговора премьер-министров Украины и Польши, сообщают СМИ.
Украинское издание «Лига.нет» пишет, что в день рождения Бандеры в аккаунте Рады в социальной сети Twitter (запрещен в России) было опубликовано фото главнокомандующего Вооруженными силам Украины Валерия Залужного на фоне портрета Бандеры, что вызвало негативную реакцию польских властей, передает ТАСС.
По словам замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Муларчика, власти Украины «прислушались к голосу Польши, поскольку неприемлемо чествование Бандеры, убившего десятки тысяч поляков на Волыни». Когда произошел разговор представителей Польши и Украины не сообщается, но пост в аккаунте Верховной рады был удален.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.
Также в Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но политики признались, что не могут повлиять на Киев.
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В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине
В Израиле возмутились восхвалению Бандеры на Украине, но признали свою неспособность повлиять на Киев
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Израильские политики возмущены из-за чествования лидера украинских националистов Степана Бандеры, но они признают, что сделать с этим ничего не могут, пишет газета Haaretz.
Автор газеты Haaretz Сэм Сокол пишет, что израильские власти многократно указывали Киеву на неприемлемость культа Бандеры, но их призывы «не реабилитировать и не прославлять антисемитов» не были услышаны, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что год назад во время празднования Киевом дня рождения Бандеры израильское посольство уже выступило с критикой, но в этом году дипломаты воздержались от высказываний.
Источник в израильской дипломатии сообщил Haaretz, что «мы много раз четко излагали свою позицию, но, по-видимому, мы ничего не можем сделать, по крайней мере, на данный момент».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Верховная рада напоминает о личности, которая была идеологом преступных времен, при первой встрече с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем будет высказано однозначно критическое и негативное отношение к восхвалению Степана Бандеры.
Сунак пообещал Зеленскому поддержку на долгие годы
Премьер Британии Сунак заявил, что поможет Зеленскому одержать победу на поле боя
Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе, и поможет обеспечить победу на поле боя, заявил премьер Британии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
Телеканал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит сообщил, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что Украина может рассчитывать на поддержку в долгосрочной перспективе, передает РИА «Новости».
Сунак также отметил, что Британия ведет работу по предоставлению Украине дополнительного оборудования, чтобы обеспечить Украине победу на поле боя.
Ранее премьер Британии Риши Сунак обещал Киеву бесперебойный поток артиллерийских боеприпасов.
Захарова высмеяла призыв ввести «ментальный карантин» для русской культуры в Литве
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призывы ввести ментальный карантин на русскую культуру в Литве.
Захарова обратила внимание на заявление министра культуры Литвы Симонаса Кайриса, который поддержал идею ввести «ментальный карантин» для русской культуры.
«Симонас, министр бескультуры, могу вас обрадовать – вы уже давно, судя по заявлениям, на ментальном карантине. Спасибо, что озвучили. Не скрою, мы долго ломали голову насчет диагноза. Ваше признание тянет на мировую премию. Не пойму, какую: то ли Нобеля, то ли Дарвина», – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, министр культуры Литвы Симонас Кайрис поддержал призыв министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко к бойкоту русской культуры. Кайрис заявил, что Россия сознательно использует культуру как оружие, в важные для литовского государства дни прислав в страну исполнителей, в основном представителей поп-культуры. Также ему понравилась идея ввести ментальный карантин для русской культуры, отказаться от ранее приемлемых произведений.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Латвия готовит этническую чистку русского населения.
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