Путин поручил генпрокурору контролировать соблюдение прав мобилизованных

Путин поручил генпрокурору контролировать и дальше соблюдение прав мобилизованных

Президент Владимир Путин в ходе встречи с генпрокурором Игорем Красновым поручил ему продолжить контроль за соблюдением прав мобилизованных россиян.

«Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я вас прошу продолжить контроль за этим направлением, этой сферой деятельности», – обратился президент к генпрокурору, сообщает РИА «Новости».

Также Путин попросил Краснова держать на особом контроле вопросы, связанные с мерами поддержки семей с детьми.

Путин напомнил, что есть целый набор инструментов по поддержке граждан, который должен эффективно работать.

Ранее Путин сообщил, что с 1 января 2023 года трансформируется система поддержки материнства и детства. Будет запущено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет.