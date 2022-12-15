Путин объявил об увеличении размера пособия для беременных

Путин рассказал об изменениях в системе поддержки материнства и детства

Размер пособия беременным женщинам будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент отметил, что с 1 января 2023 года трансформируется система поддержки материнства и детства: запускается единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет.

«Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. Повторю: оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым, удобным для граждан. И, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семей», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Президент также просил учесть конкретные жизненные ситуации, когда доходы семьи, например зарплаты, немного подросли и по формальным признакам семья лишается права на пособие на детей, но хотя в целом ее материальное положение не сильно-то изменилось.

«Здесь нужно, безусловно, предусмотреть переходный период. Поручения на этот счет уже даны. Я жду конкретных предложений от правительства в ближайшее время», – подчеркнул Путин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон, согласно которому беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с начала 2023 года начнут получать единое пособие. Уточняется, что при назначении пособия местные органы соцзащиты определят уровень нуждаемости семьи. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от областного прожиточного минимума.