Многодетная мать в Херсонской области получила помощь от гуманитарной миссии ЕР

Жительница деревни Благодатное в Скадовском районе Херсонской области с пятью детьми получила помощь от гуманитарной миссии «Единой России», сообщил глава реготделения партии Игорь Кастюкевич.

Продуктовую помощь ей оперативно завезли при содействии местного предпринимательского сообщества. Наталье доставили крупы, кисломолочную продукцию, сладости, консервы, фрукты, а также хлеб, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Начали отрабатывать обращения граждан из Херсонской области. Получается так, что и администрация района помогает. И мы включаемся, и предприниматели местные. Люди, которые занимаются средним и малым бизнесом, здесь помогают нуждающимся. Заехали в деревню, завезли хлеб, который только что испекли, продуктовые наборы. Здорово то, что нас узнают и везде встречают с улыбкой», – сказал Кастюкевич.

Хлеба привезли в Благодатное с «запасом», чтобы Наталья могла раздать его беженцам и особо нуждающимся одиноким пенсионерам и многодетным. Мучные изделия теперь периодически будут привозить в село из пекарни, расположенной в Скадовске, и раздавать людям.

«Спасибо вам большое. Живем тяжело. Потихоньку, как можем, так и тянусь. Иногда приходится брать в долг продукты. Раньше работа была, сейчас очень работа нужна в селе. Тогда проще будет. За помощь вам большое спасибо, что не оставляете вниманием, заботитесь о нас», – поблагодарила участников гуманитарной миссии партии Наталья.