Турция заявила о «положительной» позиции Финляндии по членству в НАТО

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30 января, понедельник | Последнее обновление — 13:20 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: МИД Ирана вызвал посла Украины в связи с высказываниями Подоляка
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У поварихи Мамы кухня, на крыше газовый баллон большой. Начался обстрел. Мама и говорит: «Пчела, дорогой, давай снимем баллон, а то еще попадет, взорвемся». Он дверь открывает в соседнюю комнату, а там целый КамАЗ противотанковых мин выгружен. «Не бойся, – говорит Пчела, – если попадет, мы даже не заметим».
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Торговаться с Эрдоганом Москве можно и нужно только после выборов, сделав ставку на действующего турецкого президента хотя бы по той причине, что все альтернативные сценарии – кратно хуже.
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Турция заявила о «положительной» позиции Финляндии по членству в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу: Финляндия показывает положительную позицию по вопросу членства в НАТО
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Финляндия демонстрирует положительную позицию в процессе присоединения к Североатлантическому альянсу, в этой стране не наблюдалось провокаций наподобие Швеции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу отметил, что у Турции с самого начала было мало проблем с Финляндией, однако страны приняли решение о параллельном процессе присоединения к НАТО и был подписан соответствующий трехсторонний меморандум, передает РИА «Новости».
Со стороны Финляндии были сделаны положительные шаги, в частности, в ограничениях по поставкам вооружения, отметил глава МИД Турции. «Не было провокаций, как это было в Швеции», – указал он.
По словам министра, Турция может по отдельности оценить заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Окончательное решение по данному вопросу примут в Хельсинки и Стокгольме, добавил Чавушоглу.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокирована» решением, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.
В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
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Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В НАТО заявили о готовности к прямой конфронтации с Россией
Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией
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Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
Бауэр ответил утвердительно на соответствующий вопрос во время интервью. По его словам, с тех пор как Россия начала специальную военную операцию на Украине, НАТО укрепляет свой восточный фланг, перебросив войска в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.
Бауэр назвал это «важным сигналом» Москве о том, что позиция НАТО «изменилась». «Показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTP.
Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшения отношений России и НАТО после окончания украинского конфликта. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью слова Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине.
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Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.
Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции
Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.
Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.
Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.
Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с Путиным
Президент Турции Таийп Эрдоган назвал честными и уважительными свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным и между двумя странами в целом.
«В отношениях с Россией у нас есть уважение, доверие. А мои отношения с господином Путиным основаны на честности. И все наши просьбы касательно Татарстана, Дагестана и всех этих регионов находят ответ», – цитирует его ТАСС.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция сохранила и поддерживала отношения с российским лидером Владимиром Путиным, в то время как «все нападали на Россию».
Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Москва обвинила НАТО в отработке киберударов по Калининграду и Москве
Замглавы МИД РФ Сыромолотов: В НАТО моделируют киберудары по госучреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы
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На организованных Британией регулярных учениях под эгидой НАТО моделируется нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Высокопоставленный дипломат в интервью ТАСС прокомментировал информацию The Times о том, что национальные силы кибербезопасности Британии целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка. Он отметил, что британцы систематически нацеливают на Россию свои наступательные возможности в информационной сфере. Как указал замглавы МИД РФ, на регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры, в частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы.
Кроме того, заявил Сыромолотов, Лондон ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике России в западном информационном поле. Также замглавы МИД РФ сообщил, что Британия всячески поощряет антироссийскую деятельность украинских хакеров.
Высокопоставленный дипломат рассказал, что недавно в СМИ публиковались сообщения о компьютерной атаке на почту Британии. При этом британские журналисты, не дожидаясь итогов расследования, связали произошедшее с Россией, обратил внимание Сыромолотов.
Далее, по словам дипломата, через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по киберпроблематике, после чего так называемая IT-армия Украины заявила о планах атаковать «Почту России». Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что публикации в СМИ были спектаклем, призванным оправдать готовящуюся против России диверсию.
Напомним, в среду в Кремле назвали абсурдом попытки приписать России всех хакеров.
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Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.
Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».
Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
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Эрдоган раскритиковал квалификацию Макрона
Эрдоган назвал Макрона «нечестным» и «неквалифицированным» для должности президента Франции
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У Эммануэля Макрона недостаточно квалификации, чтобы занимать пост президента Франции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал Макрона «нечестным», отметив при этом, что в Турции хотят, чтобы международная политика строилась на честности, поскольку без нее нет доверия. «Говорю открыто, и эти слова дойдут дотуда [до Парижа]», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Haberturk.
Глава Турции отметил, что Макрон утратил доверие в парламенте, «у него остался только пост президента». Эрдоган добавил, что он много раз встречался с Макроном лично и на международных мероприятиях. В ходе этих встреч президент Франции «не был честен», указал он. По словам турецкого лидера, Франция продолжает терять доверие, в том числе на международной арене.
Он также подчеркнул, что Париж «эксплуатирует африканские страны», а отношения с ними на грани разрыва. По его убеждению, Франция теряет Африку.
В последние годы Эрдоган неоднократно вступал в споры с Эммануэлем Макроном, обвиняя главу Франции в «руководстве кампанией ненависти» в отношении мусульман.
В ЛНР допустили причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
Марочко не исключил причастность иностранных наемников к удару по больнице в Новоайдаре
К ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО, поскольку это была спланированная акция, и нанесена высокоточным оружием, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко объяснил, что HIMARS является высокоточным оружием, координаты больницы на 100% были известны оператору, он знал, куда вести огонь, поэтому случайностью удар по больнице назвать нельзя. Он также подчеркнул, что с каждым расчетом РСЗО есть инструктор или координатор, как правило, из иностранных наемников, передает РИА «Новости».
Марочко уверен, что удар по больнице в Новоайдаре был согласован со странами НАТО, и стал возможен из-за попустительства и кредита доверия Запада украинским вооруженным формированиям Украине.
Также он отметил, что ВСУ бьют по гражданским и медицинским объектам из-за безнаказанности и вседозволенности.
Ранее Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
Захарова обвинила Столтенберга во лжи о непричастности НАТО к конфликту на Украине
Спикер МИД Захарова обвинила генсека НАТО Столтенберга во лжи о непричастности альянса к конфликту на Украине
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине являются ложью, заявила спикер МИД России Мария Захарова.
По словам представителя ведомства, заявления Столтенберга являются преступным лицемерием и уходом от неудобной темы. Кроме того, Захарова указала на то, что подобные заявления исходят от западных представителей с начала спецоперации, однако их действия говорят об обратном, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине. В частности, на высоком уровне в ООН раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки, охарактеризовав это как противоречащие Уставу ООН действия.
Напомним, ФРГ и США объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.
В пассажирский самолет в Анталье попала молния
Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.
Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.
Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.
В США сделали прогноз о ситуации на Украине после поставки танков
Подполковник армии США Дэвис: Обстановка на Украине не изменится после отправки западных танков
Реальная обстановка на поле боя на Украине не изменится, когда ВСУ получат западные танки, заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис.
По словам Дэвиса, то, что «работает в видеоиграх и на бумаге», нужно еще заставить функционировать на земле. История с поставкой Украине западных танков является огромной информационной операцией, не имеющей ничего общего с успехами на поле боя, приводит его слова РИА «Новости».
«Просто наличие танков НАТО не означает успеха на поле боя», – сказал Дэвис в интервью Breitbart.
Действия американских властей только обостряют ситуацию, провоцируют столкновение между Россией и НАТО, которое может обернуться ядерной войной, предупредил подполковник.
Он подчеркнул, что власти США подталкивают Россию к войне: предоставляют разведданные, боеприпасы, системы вооружения и ремонтные средства – только на спусковой крючок пока не нажали.
Дэвис добавил, что у США «нет плана» относительно конфликта на Украине.
В Кремле ранее отмечали, что плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами».
Москва и Анкара начали обсуждение деликатных вопросов безопасности газового хаба
Москва с Анкарой начали на экспертном уровне обсуждать деликатные вопросы безопасности по теме газового хаба, сообщил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По его словам, Москва видит энтузиазм турецких партнеров, их конструктивный подход и заряженность на плотную совместную работу, включается в обсуждение различных аспектов предстоящей работы, в том числе деликатные, передает ТАСС.
Также Сыромолотов выразил уверенность в том, что совместными усилиями двум странам удастся «успешно решить все возникающие вопросы, включая обеспечение безопасности объектов».
По мнению замглавы МИД, вопрос энергетики является одним из наиболее успешных сфер российско-турецкого сотрудничества. Сыромолотов напомнил о положительном опыте двусторонней кооперации по строительству газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», а также о надежности России как поставщика.
Ранее лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонных переговоров с Путиным о планах по скорейшему завершению дорожной карты газового хаба.
С идеей создания в Турции хаба, куда можно перенаправить транзит «Северного потока», выступил президент Владимир Путин. Он пояснил, что речь идет о возможности строительства еще одной трубопроводной системы и о создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны.
В МИД России назвали Эрдогана лидером особого «калибра»
Москва считает президента Турции Тайипа Эрдогана лидером особого «калибра», который не реагирует на внешнее давление, заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
По словам замминистра, турецкий политик готов, невзирая на внешнее давление, проводить политику в соответствии потребностями своей страны, а не по указке третьих государств, передает ТАСС.
Сыромолотов подчеркнул, что динамичное развитие российско-турецкого многопланового сотрудничества основано на взаимоуважительном диалоге, где есть опора на собственные интересы.
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