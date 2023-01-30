Турция заявила о «положительной» позиции Финляндии по членству в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу: Финляндия показывает положительную позицию по вопросу членства в НАТО

Финляндия демонстрирует положительную позицию в процессе присоединения к Североатлантическому альянсу, в этой стране не наблюдалось провокаций наподобие Швеции, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу отметил, что у Турции с самого начала было мало проблем с Финляндией, однако страны приняли решение о параллельном процессе присоединения к НАТО и был подписан соответствующий трехсторонний меморандум, передает РИА «Новости».

Со стороны Финляндии были сделаны положительные шаги, в частности, в ограничениях по поставкам вооружения, отметил глава МИД Турции. «Не было провокаций, как это было в Швеции», – указал он.

По словам министра, Турция может по отдельности оценить заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО. Окончательное решение по данному вопросу примут в Хельсинки и Стокгольме, добавил Чавушоглу.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокирована» решением, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.