Эрдоган предупредил о «шокирующем» для Швецию решении по членству Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Швеция может быть «шокировано» от решения, которое примет Турция по членству Финляндии в НАТО.

Он подчеркнул, что, если потребуется, Турция может дать отличающийся ответ по Финляндии, от которого Швеция «будет шокирована», передает РИА «Новости».

Напомним, глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен из-за акций по сожжению Корана в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.