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Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.
Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».
По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву дальнобойного оружия
В Москве пригрозили жестким ответом на поставки Киеву оружия для нанесения ударов вглубь РФ
Если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
По его словам, Москва фиксирует желание администрации президента США помочь Украине разработать новый этап контрнаступления армии, целью которого станет Крым, передает ТАСС.
Он привел в пример публикацию в New York Times, где якобы сообщается об отработке наступательных планов, которые сопоставляют с оружием, имеющимся у Украины.
«Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали», – заявил Гаврилов.
Также он добавил, что поставки Украине систем ПВО и тяжелых танков лишь добавляют проблемы Киеву и Европе.
США пригрозили Турции за обслуживание российских самолетов
WSJ: США требуют от Турции прекратить обслуживать российские самолеты производства США
Американские официальные лица оказывают давление на Анкару, чтобы в Турции прекратили обслуживать самолеты американского производства российских авиакомпаний, сообщила газета The Wall Street Journal.
Как пишет WSJ, помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Теа Розмэн Кендлер сообщила турецким чиновникам во время декабрьского визита в Турцию, что граждане Турции рискуют сесть в тюрьму, получить штраф и потерю экспортных привилегий, если будут заправлять и ремонтировать самолеты американского производства, летающие в Россию и Белоруссию и обратно, передает ТАСС.
Издание подчеркивает, что попытка надавить на Турцию – это ключевой тест на то, смогут ли США и их союзники добиться успеха в долгосрочной изоляции России, или Москва найдет способ продолжать экономическую деятельность с помощью других стран.
Ранее газета Yeni Safak сообщала, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.
Германия, США и Франция предупредили граждан о терактах в Турции
Посольство ФРГ в Анкаре вслед за диппредставительствами США и Франции предупредило граждан об угрозе терактов в Турции
Посольство Германии в Турции вслед за дипломатическими представительствами США и Франции предупредило находящихся в стране своих граждан о возможных терактах на турецкой территории после серии акций в Европе по осквернению Корана.
Находящимся в Турции гражданам ФРГ рекомендовано проявлять максимальное внимание и бдительность при посещении публичных мест, избегать скопления людей, а также мест, где совершаются богослужения, из-за угрозы террористических акций после инцидента с сожжением Корана у посольства Турции в Швеции. Аналогичные предупреждения в пятницу распространили посольства США и Франции, передает ТАСС.
Напомним, 7 января в Стамбуле задержали готовивших теракт в новогоднюю ночь боевиков.
Медведев рассказал о «дураках» во властных структурах Европы
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Замглавы СБ России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления «дураков во властных структурах Европы» о поставках бронетехники Киеву в качестве якобы способа «предотвратить третью мировую войну».
В своем Telegram-канале он возмутился тем, какие чудаки на букву «м» находятся во властных структурах Европы, приведя в пример «какого-то министра обороны какой-то Италии», который считает отправку Киеву тяжелого вооружения способом предотвратить третью мировую войну.
«Соседи одаренного министра из злобного туманного королевства с комплексом империи пошли еще дальше – твердят о том, что все вооружение, которым располагает НАТО, должно быть «вот прямо сейчас» предоставлено Киеву», – пишет Медведев.
Замглавы СБ отмечает, что имеются ввиду истребители, сотни танков, дальнобойные ракетные системы, саркастично добавляя, что именно таким способом «можно предотвратить экспансию России и опять же мировую войну».
Медведев подчеркнул, что защита «никому не нужной в Европе Украины не спасет от возмездия одряхлевший Старый Свет». Также он добавил, что в случае, если третья мировая война начнется, то не на танках и даже не на истребителях. «Тогда уж точно – все в труху», – пояснил он.
В заключение Медведев добавил, что нельзя было бы ожидать других решений от «предпринимателя с незаконченным высшим образованием» и его «скудоумных соседей», которые во время самоизоляции из-за распространения коронавируса «накачивались прямо на рабочих местах по адресу Даунинг-стрит,10».
«Дух У.Черчилля был бы доволен преемниками», – резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось, что Украина ведет срочные переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина вместе с анонсированными танками Leopard 2 получит 60 польских танков PT-91 Twardy. К настоящему времени передать Украине танки пообещали как минимум 12 стран НАТО.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, почему западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Москва обвинила НАТО в отработке киберударов по Калининграду и Москве
Замглавы МИД РФ Сыромолотов: В НАТО моделируют киберудары по госучреждениям Калининграда и энергосистеме Москвы
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На организованных Британией регулярных учениях под эгидой НАТО моделируется нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Высокопоставленный дипломат в интервью ТАСС прокомментировал информацию The Times о том, что национальные силы кибербезопасности Британии целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка. Он отметил, что британцы систематически нацеливают на Россию свои наступательные возможности в информационной сфере. Как указал замглавы МИД РФ, на регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры, в частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы.
Кроме того, заявил Сыромолотов, Лондон ведет планомерную работу по раскручиванию русофобии в интернете, «вымарыванию правды» о внешней политике России в западном информационном поле. Также замглавы МИД РФ сообщил, что Британия всячески поощряет антироссийскую деятельность украинских хакеров.
Высокопоставленный дипломат рассказал, что недавно в СМИ публиковались сообщения о компьютерной атаке на почту Британии. При этом британские журналисты, не дожидаясь итогов расследования, связали произошедшее с Россией, обратил внимание Сыромолотов.
Далее, по словам дипломата, через несколько дней Лондон и Киев провели консультации по киберпроблематике, после чего так называемая IT-армия Украины заявила о планах атаковать «Почту России». Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что публикации в СМИ были спектаклем, призванным оправдать готовящуюся против России диверсию.
Напомним, в среду в Кремле назвали абсурдом попытки приписать России всех хакеров.
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США пообещали Турции истребители взамен на одобрение приема Финляндии и Швеции в НАТО
Нуланд: Одобрение Турцией вступления Финляндии и Швеции в НАТО способствовало бы продаже F-16
Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США заявила, что Турции было сказано, что Конгресс, вероятно, будет относиться к продаже F-16 Анкаре намного более благосклонно после ратификации документов о приеме Финляндии и Швеции в НАТО, передает ТАСС.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
США заявили об отсутствии признаков угрозы российского удара по НАТО
Кирби заявил об отсутствии признаков того, что Россия собирается нанести удар по НАТО или применить ядерное оружие
США не усматривают никаких признаков того, что Россия собирается атаковать НАТО или использовать оружие массового уничтожения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби сказал, что Вашингтон «не видит абсолютно никаких признаков того», что Москва собирается нанести удар по территории НАТО. Однако США привержены принципам коллективной обороны НАТО, заявил он, отметив, что Вашингтон принял решение «направить дополнительно 20 тыс. американских военных на Европейский континент», эти силы «все еще находятся там». В целом в Европе находятся 100 тыс. американских военных, сказал он.
Также в США не увидели «никаких признаков того», что у России есть «какое бы то ни было намерение применить оружие массового уничтожения, тем более ядерные вооружения, будь то тактические или иные», передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, ожидает ли администрация США попыток Киева проводить операции в том числе в Крыму, Кирби сказал, что США продолжают передавать Украине разведданные, но не диктуют, где конкретно наносить удары.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прямого участия НАТО в конфликте на Украине «не будет», введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены.
В Британии связали отправку танков на Украину с участием Запада в войне с Россией
Поставка танков Киеву свидетельствует о том, что Запад участвует в войне против России, это ставит судьбу украинских властей в зависимость от США, считает колумнист британской газеты «Гардиан» Мартин Кеттл.
Кеттл пишет, что передача Украине западных танков не поможет как можно скорее завершить конфликт. Среди причин он называет длительную доставку танков на фронт, которая займет несколько месяцев, а также немногочисленность передаваемых танков. Он отмечает, что всего будет передано лишь 100 машин, которых вряд ли будет достаточно для нанесения поражения России, передает ТАСС.
Кеттл подчеркнул, что украинские войска нельзя считать «марионетками, действующими в интересах Запада», но поставка танков говорит о том, что конфликт перешел в стадию «войны Запада против России».
Ранее президент США Джо Байден, выступая с речью в Белом доме, подтвердил, что Вашингтон принял решение передать Киеву 31 танк M1 Abrams.
Сообщалось, что киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев.
Захарова обвинила Столтенберга во лжи о непричастности НАТО к конфликту на Украине
Спикер МИД Захарова обвинила генсека НАТО Столтенберга во лжи о непричастности альянса к конфликту на Украине
Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине являются ложью, заявила спикер МИД России Мария Захарова.
По словам представителя ведомства, заявления Столтенберга являются преступным лицемерием и уходом от неудобной темы. Кроме того, Захарова указала на то, что подобные заявления исходят от западных представителей с начала спецоперации, однако их действия говорят об обратном, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД рассказала, что мир начал признавать НАТО стороной конфликта на Украине. В частности, на высоком уровне в ООН раскритиковали решение стран НАТО передать Украине танки, охарактеризовав это как противоречащие Уставу ООН действия.
Напомним, ФРГ и США объявили о решении поставить самые современные танки – Leopard 2A6 и M1 Abrams.
Лидеры США и стран Европы заявили о продолжении военной поддержки Киева
Канцлер Германии Олаф Шольц и лидеры США, Франции, Британии и Италии договорились продолжать поддерживать Украину, сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, в центре внимания была безопасность Украины, передает ТАСС.
«Канцлер Германии Олаф Шольц в среду днем провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Все лидеры приветствовали тесную координацию военных поставок и обсудили совместные международные действия различного спектра в поддержке Украины», – отметил Хебештрайт.
Ранее кабмин Германии подтвердил отправку Киеву танков Leopard 2 и пообещал разрешить другим странам реэкспорт. После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 31 штуки. Позднее это подтвердил и сам Байден.
Турция не увидела смысла в контактах со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО
Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Он подчеркнул, что акция с сожжением корана в Швеции – расистская, и ее нельзя объяснить как свободу мнений, так как это не имеет к выражению мнения никакого отношения, передает ТАСС.
По словам министра, те, кто оправдывают акции, являются соучастниками преступления. Швеция же стала партнером, допустив это отвратительное действие.
В связи с этим, продолжил Чавушоглу, Турция не видит смысла в переговорном процессе в рамках трехстороннего механизма по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО.
Ранее дипломатический источник сообщил, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
В Турции опровергли получение отдельной заявки Финляндии на вступление в НАТО
Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара не получала отдельной от Швеции заявки Финляндии для вступления в НАТО
В Турции не получали никаких предложений от представителей Финляндии касательно возможности согласовать заявку на вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, ведомство не имеет никаких официальных заявок, поэтому в данный момент темы для обсуждения нет. Министр добавил, что с Финляндией Анкара испытывает меньше проблем во время процесса присоединения к альянсу, чем со Швецией, передает РИА «Новости».
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.
МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал сожжение Корана законным, но неуместным актом.
Позже стало известно, что у генконсульства Швеции в Стамбуле прошла масштабная акция протеста, в ходе которой турецкие активисты демонстративно сожгли шведский флаг.
США призвали возобновить переговоры по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО
США выступили за возобновление переговоров с Турцией для вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Вашингтон выступает за успешное завершение консультаций по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби отметил, что США поддерживают скорейшее вступление в НАТО Финляндии и Швеции и знают об обеспокоенности Турции по этому поводу, передает ТАСС.
Он отметил, что Вашингтон выступает за продолжение переговоров Анкары, Хельсинки и Стокгольма, и дал понять, что обсуждение о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции должно продолжиться, чтобы страны вступили в альянс как можно быстрее.
«Мы не станем вмешиваться в эти переговоры, но призываем к скорейшему решению имеющихся проблем», – добавил Кирби.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.
До этого сообщалось, что переговоры по членству НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований Анкары.
Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил недовольство позицией турецкого лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который призвал не ожидать согласования от Анкары вступления Швеции в НАТО.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Эрдогану предстоит выбрать между репутацией и членством Турции в НАТО. Тем не менее США поддержали заявки Финляндии и Швеции в НАТО вопреки Турции.
В Польше сообщили о прибытии истребителей F-35 из Нидерландов
На польскую территорию прибыли нидерландские истребители F-35 для участия в натовской миссии воздушного патрулирования Enhanced Air Policing, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Мариуш Блащак.
Истребители прибыли на 22-ю базу тактической авиации в Мальборке, они будут поддерживать Войско Польское в защите неба в рамках миссии НАТО, заявил Блащак, передает ТАСС.
По его словам, польские пилоты вскоре также пересядут на F-35.
Ранее Нидерланды заявили, что направят в Польшу восемь F-35 для участия в натовской программе по усилению на восточном фланге.
В пассажирский самолет в Анталье попала молния
Молния ударила в самолет турецкой авиакомпании Anadolujet при посадке в аэропорту Анталья в ночь на субботу, но лайнер благополучно приземлился, пострадавших нет, сообщил телеканал ТРТ.
Сейчас в Анталье объявлен оранжевый код опасности из-за ливней с грозами, шторма в море и ураганного ветра. В уезде Кемер скорость ветра достигала 153 км/ч, в районе Коньяалты Антальи – 100 км/ч. Высота волн может достигать пять метров.
Также в некоторых районах вспыхнули пожары. Один из них начался в деревне Байыркозагачи в 50 км от Аланьи.