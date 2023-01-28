Глава МИД Швеции заявил, что процесс вступления страны в НАТО приостановлен

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО

На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, заявил глава шведского МИД Тобиас.

Билльстрем заявил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.