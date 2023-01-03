В России за сутки госпитализировали 512 человек с коронавирусом

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 512 человек с COVID-19

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в России госпитализированы 512 человек, что на 35,1% больше по сравнению с 2 января.

Выздоровело за сутки 5482 человека, или на 22,1% больше в сравнении с 2 января, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».



Рост числа госпитализаций произошел в 43 субъектах, снижение – в 14 регионах, ситуация не изменилась в 28 субъектах страны.

Накануне в России были госпитализированы 379 человек, что на 19,4% меньше по сравнению с 1 января.