Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже

Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже

Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо, ответил на заявления Украины, пригрозившую бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.

По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».

Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.