Российская армия заняла выгодные позиции на Донецком направлении

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По данным в Telegram-канале Минобороны, на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями Южной группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции. В результате за сутки ликвидированы более 30 человек, боевая машина пехоты, установка РСЗО «Град», самоходная артустановка «Пион», гаубица «Гиацинт-Б», две гаубицы «МСТА-Б», американская артиллерийская система М-777, а также РЛС контрбатарейной борьбы.

Кроме того, на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены скоплениям живой силы и техники 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Там же уничтожено до 25 военнослужащих, боевая бронемашина, два пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М-777.

Также, по данным Минобороны, на Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 103-й бригады территориальной обороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле поселка Вишневое Харьковской области, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Противник за сутки на данном направлении потерял более 50 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и одну артиллерийскую систему М-777.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки войск «Восток» продолжили успешные наступательные действия и нанесли огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Новоселка, Новомайорское Донецкой народной республики (ДНР) и Луговское Запорожской области. Возле поселка Водяное ДНР и Никольское Запорожской области уничтожены два склада боеприпасов и бронетехники ВСУ.

Всего общие потери противника на данных направлениях за сутки составили до 70 военнослужащих, две машины пехоты, три бронемашины, два пикапа, три гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

В Минобороны сообщили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС России нанесено поражение 86 подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 124 районах, а возле Красноармейска ДНР сбит в воздухе самолет МиГ-29 ВСУ.

ПВО за сутки сбило девять украинских беспилотников в районах Кременной, Владимировки НР, Табаевки Харьковской области, Никольского ДНР и Жеребянки Запорожской области.

Кроме того, перехвачено восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах города Донецк и Валерьяновки ДНР.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили под Авдеевкой диверсантов ВСУ.

Также российские войска «закрепились» на восточных окраинах Угледара

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