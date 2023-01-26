Новый фармацевтический завод открыли в Зеленограде

Собянин и Матвиенко открыли фармацевтический завод в Зеленограде

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» открыли первую линию по производству твердых лекарственных форм на новом заводе ООО «Велфарм-М». В торжественной церемонии приняли участие спикер Совфеда Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Нужно сказать, что в Москве в последние пять лет мы систематически занимаемся этим проектом. Формируется один из крупнейших в стране фармацевтических кластеров на базе особой экономической зоны. Здесь собрано большинство ведущих фармпроизводителей нашей страны. В настоящее время открыто уже шесть производств. В этом году будет открыто еще три и в ближайшие четыре года – еще шесть», – приводятся на сайте мэра Москвы его слова.

«Объем производства на этой площадке вырастет в 15 раз, и это будет один из крупнейших фармкластеров нашей страны, и не только нашей. Здесь будет производиться более 100 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, большинство из которых сегодня не выпускаются в стране», – добавил Собянин.

Благодаря новому производству, в частности, удастся на 80% закрыть потребность России в препаратах для лечения онкологических заболеваний.

Проект создания предприятия по выпуску твердых лекарственных форм был реализован с нуля, и это стало важным событием для всей фармацевтической отрасли страны, отметила Матвиенко. По ее словам, на предприятии предполагается выпуск более 300 лекарственных препаратов важных групп. С выходом на проектную мощность будет создано более тысячи новых современных рабочих мест.

Матвиенко добавила, что претворение в жизнь такого амбициозного проекта было бы невозможным без поддержки государства и мэра Москвы. Она выразила благодарность Сергею Собянину за те качественные изменения, которые происходят в столице при его участии.

Строительство фармацевтического комплекса началось в декабре 2019-го и завершилось ровно через три года – в декабре 2022-го. Его площадь составила 33,7 тыс. квадратных метров. Здесь будет организовано не только производство полного цикла, но и разработка лекарственных препаратов.

В ближайшие годы планируется начать выпуск препаратов для лечения рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности, болезней дыхательных путей, кардиологических, онкологических и других заболеваний. «Здесь наладят выпуск препаратов, многие из которых прежде не выпускались в России. В 2023–2024 годах на заводе планируется ввести в эксплуатацию 10 линий для производства твердых и стерильных лекарственных форм и выпускать более 300 наименований препаратов», – добавил Собянин.

Мощности нового завода позволят ежегодно выпускать до 1,7 млрд таблеток, в том числе покрытых оболочкой, 180 млн твердых желатиновых капсул, порошки в объеме 45 млн пакетов (саше), 1,7 млн флаконов лиофилизированных продуктов, 24 млн флаконов глазных капель, пять миллионов преднаполненных шприцев.