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Глава Минобороны Германии не понял радости общественности из-за решения отправить танки Киеву
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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что не понимает тех, кто готов кричать «Аллилуйя» после решения ФРГ отправить Киеву танки.
В общении с журналистами он заявил, что понимает обеспокоенность каждого человека по поводу отправки танков в зону боевых действий, передает РИА «Новости».
«Не понимаю тех, кто готов кричать «Аллилуйя» по поводу того, что будут отправлены танки», – заметил Писториус.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Столтенберг призвал убедить Россию в невозможности победить на поле боя
Генсек НАТО Столтенберг призвал вооружить Украину для победы над Россией на поле боя
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Необходимо ускорить обеспечение Украины более тяжелым и совершенным вооружением, чтобы дать понять России, что она не победит на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи с министром обороны Германии Борисом Писториусом заявил о необходимости ускорить вооружение Киева совершенными системами вооружений. Он считает, что это единственный путь к миру, который даст понять России, что ей не победить, пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов).
Столтенберг также уверен, что решение по поставкам танков Leopard для Украины будет принято уже скоро, а Писториус заявил, что в НАТО нет раскола по этому вопросу.
До этого министр обороны Германии заявил, что результаты инвентаризации танков Leopard 2 будут готовы в скором времени.
Германия как страна – производитель танков Leopard 1 и 2 несет особую ответственность, подчеркнул министр обороны. Решение о передаче танков Украине находится в полномочии ведомства федерального канцлера, отметил Писториус.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard 2 при условии согласия США поставить Киеву танки Abrams.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как «Леопарды» для Украины вызвали раскол в НАТО.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
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Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.
«Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.
«Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.
«Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.
Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.
Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.
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Песков заявил о последствиях для Германии из-за поставок танков Киеву
Песков: Поставки танков Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии
Возможные поставки немецких танков Украине негативно скажутся на будущих отношениях Германии и России, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения Москвы и Берлина уже находятся в достаточно низкой точке, хоть сколь-нибудь субстантивного диалога с ФРГ и другими странами ЕС и НАТО не наблюдается, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что, безусловно, поставки танков не сулят ничего хорошего и обязательно оставят неминуемый след для будущих отношений.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить танки Leopard-2 при условии согласия США Киеву танки Abrams.
В Rheinmetall заявили о готовности передать Украине 139 танков Leopard
Представитель Rheinmetall: Концерн может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard
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Германский оборонный концерн Rheinmetall может отправить на Украину в общей сложности 139 танков Leopard, сообщил представитель предприятия.
Представитель концерна заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что у Rheinmetall есть 22 танка типа Leopard 2A4, которые предприятие могло бы подготовить к эксплуатации и отправить на Украину. При этом он выступил с утверждением, что ремонт этих машин займет почти год, поставка возможна в конце 2023-го – начале 2024 года. Он также сообщил, что у концерна есть еще 29 танков типа Leopard 2A4, которые будут готовы к отправке уже в апреле–мае 2023 года. Кроме того, по словам представителя предприятия, в Rheinmetall могли бы подготовить еще 88 танков Leopard 1, передает ТАСС.
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц поставил США условие для передачи танков Украине. По сообщениям американских СМИ, позиция Шольца по танкам разочаровала США.
Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России
Захарова: Запад заранее спланировал войну против России
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Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».
«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.
Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».
Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.
Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.
Немцы вышли на массовую демонстрацию против поставки танков Киеву
Сотни жителей Мюнхена стали участниками акции протеста из-за решения властей Германии поставок немецких танков Украине
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В Мюнхене в ночь на среду улицы заполнили сотни жителей, выступающих против поставок танков и вооружения Киеву и за мирное урегулирование конфликта.
Организовала митинг мирная инициатива Munchen steht auf («Мюнхен встает»), которая требует урегулировать конфликт путем мирных переговоров и строить мир без производства оружия, передает РИА «Новости».
На выложенных жителями видеозаписях видно, что собралась большая толпа митингующих и прошла с группой барабанщиков по городу до центральной площади перед ратушей на Мариенплаце.
В руках протестующих мелькали плакаты и флаги с призывами не посылать немецкие танки на Украину.
Напомним, власти Германии одобрили поставку на Украину немецких танков Leopard. Берлин в качестве условия поставок требовал, чтобы тяжелые танки Украине передали также США. В результате Вашингтон согласился передать Украине танки M1 Abrams. К настоящему времени танки Киеву готовы предоставить как минимум 12 стран НАТО.
Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
Шольц пообещал не вводить бесполетную зону над Украиной
Шольц пообещал немецким депутатам не открывать бесполетную зону над Украиной
Введение бесполетной зоны над украинской территорией и отправка туда натовских войск исключены, заявил германский канцлер Олаф Шольц в Бундестаге.
Североатлантический альянс сразу высказался, что не станет выступать за введение бесполетной зоны, в этой позиции ничего не поменялось и не поменяется, заявил Шольц, передает ТАСС.
Также туда не будут оправляться наземные войска, прямого участия в конфликте «не будет», пообещал канцлер. Он подчеркнул, что этого нет сейчас «и не будет в будущем, на это все могут положиться».
Ранее бывший главком Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский желает введения бесполетной зоны над Украиной.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что будет происходить в небе над украинской территорией в случае поставок Киеву истребителей.
Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
В Бундестаге обвинили Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага обвинил канцлера Шольца в попрании послевоенных принципов Германии
Депутат Бундестага от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в «выбрасывании за борт» послевоенных принципов из-за решения передать Киеву танки Leopard 2.
«Больше никогда не воевать, не поставлять оружие в зоны конфликта – это были фундаменты внешней политики Германии в послевоенное время. Вы войдете в историю как канцлер, который это наследие пинал ногами», – передает РИА «Новости» слова политика.
По его словам, великие предшественники Шольца Гельмут Шмидт и Вилли Брандт делали особую ставку на мир.
Быстрон напомнил об ответственности Германии за жертвы Второй мировой войны, о погибших советских семьях и миллионах погибших евреев.
Напомним, правительство ФРГ заявило, что приняло решение передать Украине немецкие танки Leopard 2.
В Германии назвали сроки замещения газа из России
Стало известно о невозможности Германии заместить газ из России до 2026 года
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ФРГ сможет заместить российский газ, поступающий по трубопроводам, только к 2026 году, полагает немецкое министерство по делам экономики и защиты климата, сообщают СМИ со ссылкой на документ ведомства.
Стране необходим срок до 2026 года, чтобы создать условия для поставок 56 млрд кубометров сжиженного природного газа (СПГ), передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Подобные объемы страна получала из России в 2021 году. К 2030 году Германия планирует импортировать 76,5 млрд кубометров газа.
Депутат Левой партии Кристиан Лей подчеркнул, что в ближайшие несколько лет мощностей по производству СПГ в мире будет недостаточно для удовлетворения растущего спроса. По его словам, «негласная стратегия» заключается в том, что Берлин продолжит платить «сумасшедшие деньги», а менее богатые страны останутся с пустыми руками.
Напомним, французский лидер Эммануэль Макрон объявлял, что Париж и Берлин пришли к соглашению по разработке совместных закупок газа.
Подобные решения приведут к росту цен на рынке, предположил эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД.
В Сенате США усомнились в надежности Германии как союзника по НАТО
Сенатор Корнин усомнился в надежности ФРГ как союзника США по НАТО из-за нежелания Берлина нарастить поддержку Украины
Нежелание Берлина наращивать военную помощь Украине ставит вопрос о надежности Германии как члена НАТО, заявил сенатор-республиканец от Техаса Джон Корнин во время выступления в American Enterprise Institute.
Корнин задался вопросом, могут ли США с учетом подхода Берлина положиться на Германию в контексте договоренностей в рамках НАТО в случае возникновения угрозы альянсу. Он выразил надежду, что Германия найдет возможности «более агрессивно» нарастить поддержку Украины, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.
Германия назвала сроки поставок танков Leopard Киеву
Киевские власти могут получить немецкие танки Leopard от Берлина через несколько месяцев, заявил глава германского министерства обороны Борис Писториус.
Поставки танков произойдут не ранее чем через три-четыре месяца, заявил Писториус в эфире телеканала Welt, передает ТАСС.
Ранее в среду правительство ФРГ подтвердило, что направит Украине 14 танков Leopard 2 («Леопард-2») из запасов германских ВС и выдаст другим странам разрешения на реэкспорт.
До этого представитель немецкого руководства Штеффен Хебештрайт объявил, что Берлин намерен передать Киеву танки Leopard 2.
Глава Минобороны Германии выступил против вовлечения НАТО в конфликт на Украине
Глава Минобороны Германии Писториус: НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине
НАТО не должна становиться стороной конфликта на Украине, заявил министр обороны Германии Борис Писториус на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он подчеркнул, что этот принцип действует и сегодня. Писториус также добавил, что Германия оказывает существенную помощь Киеву, а также лидирует по объему оказанной помощи, сообщает РИА «Новости».
В прошлую субботу американские СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц разочаровал США ответом по поводу отправки танков Leopard Украине. В прошлую среду немецкие СМИ сообщили, что Шольц поставил США условие для поставок танков Украине.