Глава Минобороны Германии не понял радости общественности из-за решения отправить танки Киеву

Захарова прокомментировала признание Бербок о войне Германии против России

Захарова: Запад заранее спланировал войну против России

Высказывания министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что Европа ведет войну против России свидетельствуют о том, что Запад ее заранее спланировал, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова в своем Telegram-канале привела речь Бербок на заседании ПАСЕ 24 января, в которой та говорит, что «если мы продолжим эту игру показывания пальцем на других (потому что это удобнее и легче), то Россия и Путин выиграют».

«Вот почему я не обращаюсь к вашей стране, к другим странам, спрашивая, почему вы не поставили самоходные артиллерийские установки – гаубицы PzH 2000, хотя их поставили Нидерланды и Германия. Это ни к чему не приведет. Это закончится только разделением Европы. Поэтому я уже говорила недавно: да, мы должны больше делать для защиты Украины, да, мы должны больше делать в том, что касается танков. Но самая важная и решающая вещь заключается в том, чтобы мы делали это вместе, а не играли в игру «найди виновного» в Европе, потому что мы ведем войну против России, а не друг против друга», – сказала Бербок.

Захарова считает, что если прибавить к этому слова Меркель о том, что «они укрепляли Украину и не рассчитывали на минские договоренности, то речь идет о заранее спланированной против России войне».

Меркель в интервью газете «Цайт» признала, что подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Более того, экс-канцлер заявила, в те годы страны НАТО не смогли бы оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.

Президент России Владимир Путин отмечал, что заявление Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы Украина «стала сильнее», разочаровывает и лишь подтверждает правильность начала спецоперации.