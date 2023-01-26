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КТРВ создала межвидовую ракету для ударных дронов
«Национальная оборона»: В России создана межвидовая ракета Х-МД-Э для ударных дронов
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В России создана межвидовая многоцелевая ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала «Национальная оборона», посвященной 70-летию гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.
По сообщению журнала, для беспилотников была создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э с тремя вариантами исполнения по головкой самонаведения: активной радиолокационной у Х-МД-Э2, с полуактивной лазерной у Х-МД-Э1 и пассивной радиолокационной у Х-МД-Э3, которую можно применять с кораблей и БПЛА, передает РИА «Новости».
Как рассказал Обносов, конструкторы учитывают все тенденции развития высокоточного оружия: повышение мощности, точности и скорости наведения, переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели, также совершенствуется интеллект боеприпаса, вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе.
Ранее Обносов рассказал, что КТРВ разрабатывает новые авиационные ракеты в тесном взаимодействии с концерном ВКО «Алмаз-Антей».
Напомним, в декабре 2021 года Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России.
Spiegel: Шольц принял решение отправить Киеву танки Leopard 2A6
Spiegel: Канцлер Шольц решил отправить на Украину танки Leopard 2A6
Правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера, пишет издание Spiegel.
По данным источников издания, Германия поставит целую роту танков модели 2A6, которые находятся на вооружении бундесвера, передает РИА «Новости».
Другие союзники, в том числе из скандинавских стран, как пишет Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Кроме того, власти Германии решили разрешить экспорт танков другим странам, в частности Польше, передает ТАСС.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов передать Украине 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
«Адмирал Горшков» отработал удар «Цирконом» в Атлантике
Фрегат «Адмирал Горшков» отработал в Атлантике удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»
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Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что фрегат отработал удар гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров, передает ТАСС.
В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.
Минобороны опубликовало кадры электронного пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон».
Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.
В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон», не имеющими аналогов в мире, на боевую службу.
Политолог: После передачи Украине танков Leopard «зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение
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Отправленные на Украину немецкие танки Leopard окажутся в коллекции танкового музея в Кубинке, считает научный сотрудник Института международных исследований Артем Соколов.
«И все же, Шольц смог продержаться сравнительно продолжительное время. Судя по отдельным сообщениям в СМИ, США приняли в том или ином виде его формулу по «Абрамсам». Почти наверняка есть набор специальных договоренностей и с Варшавой», – написал Соколов в своем Telegram-канале.
«Анонсированное количество поставляемых танков пока невелико. Будут ли они прикрывать тыловые районы или отправятся на фронт – непонятно. Но прецедент создан, и его последствия будут значительны. «Зверинец» в Кубинке может ожидать пополнение», – считает Соколов.
Ранее издание Spiegel написало, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.
Бронетанковый музей в городе Кубинка – один из крупнейших в мире музеев, экспонирующих броневое и танковое вооружение и технику (БТВТ), различных видов и исторических периодов. Экспозиция музея включает крупнейшую коллекцию танков, самоходных артиллерийских установок (САУ), бронеавтомобилей, броневых транспортеров (БТР) и иное вооружение различных государств мира, включая серийные машины и уникальные прототипы. Там представлены танки времен Великой Отечественной, в том числе трофейные немецкие «Тигры» и «Пантеры», самоходные установки вермахта «Elefant» (Слон), в экспозиции присутствет противотанковая САУ «Nashorn» (Носорог), названная так лично Гитлером.
Эксперт предсказал исход ракетной дуэли российской Х-31ПД и американской Patriot
Эксперт Обносов: Российская ракета Х-31ПД может выиграть дуэльные бои у американской системы Patriot
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Российская авиационная противорадиолокационная ракета Х-31ПД одержит победу в дуэльном бою у американского зенитного ракетного комплекса Patriot («Пэтриот»), заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Герой России Борис Обносов.
Обносов сказал ТАСС, что у Х-31ПД очень высокая скорость – более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. По его словам, для создания этой ракеты необходимо было выйти на совершенно новый технологический уровень. Гендиректор КТРВ признался, что данная ракета является одной из гордостей коллектива корпорации и его личной.
«А изделие такое, которое может выиграть дуэльные бои у системы Patriot», – подчеркнул он.
26 января Обносову исполнилось 70 лет, он является автором более 100 научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники. В 2021 году указом президента Обносову было присвоено звание Героя России за «значительный вклад в укрепление обороноспособности страны». Также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Дружбы, отмечен благодарностью президента России.
Ранее корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (ТРВ) объявила, что рассчитывает начать экспорт двух специализированных ракет «воздух – поверхность» Х-31ПД и Х-31АД.
Российскую боевую авиацию развернули на севере Сирии
Минобороны: Российскую боевую авиацию развернули на восстановленном аэродроме на севере Сирии
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На восстановленном аэродроме «Джейрах» на севере Сирии развернули российскую боевую авиацию для прикрытия госграницы республики во взаимодействии с ВВС САР, сообщило Минобороны России.
В ведомстве сообщили, что российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром «Джейрах» в северной части республики, что позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил РФ и военно-воздушных сил САР, передает РИА «Новости».
На аэродроме восстановили светотехническое оборудование, более девяти километров фортификационных сооружений, летное поле для приема всех типов военно-транспортной, оперативно-тактической и армейской авиации. Командно-диспетчерский пункт оборудовали средствами связи и радиотехнического обеспечения полетов, позволяющих осуществлять круглосуточные полеты. Вокруг аэродрома организовали наземную охрану и оборону, развернули российские и сирийские системы ПВО.
В Минобороны сообщили, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии на аэродроме «Джейрах» позволяет осуществлять прикрытие государственной границы и обеспечит безопасность мирных жителей в северных и северо-восточных районах САР.
В церемонии открытия аэродрома приняли участие командующий группировки войск (сил) Вооруженных сил России в Сирии генерал-полковник Андрей Сердюков, министр обороны Сирии корпусной генерал Али бен Махмуд Аббас, военнослужащие и почетные гости двух стран. Во время церемонии боевые возможности продемонстрировали самолеты и вертолеты ВКС России и ВВС Сирии, а спецназ САР высадился штурмовым и парашютным способом из вертолетов и отработал блокирование и уничтожение условного противника.
Напомним, 14 января глава МИД Сирии Фейсал Микдад исключил нормализацию отношений с Турцией до деоккупации Сирии. В конце декабря появились сообщения о согласии Турции вывести военных с севера Сирии.
В России сравнили танки Abrams и Leopard с российским Т-80
Дипломат Гаврилов: Танки Abrams и Leopard уступают по характеристикам российским Т-80
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Танки Abrams и Leopard, которые Запад решил поставлять Украине, по характеристикам хуже российских Т-80, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат в эфире «России 24» заявил, что танки – это «такие же обычные коробки, снаряженные оружием». По его словам, Abrams и Leopard мало чем отличаются и даже хуже, чем российские Т-80. «Военные знают это», – приводит его слова РИА «Новости».
Гаврилов подчеркнул, что поставки Украине танков и самолетов не изменят ситуацию на фронте, и призвал не делать из этого «катастрофу». Россия, по его словам, доказала свою решимость и не откажется от целей и задач специальной военной операции.
При этом чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации, сказал он.
Если раньше обсуждались вопросы поставок на Украину легкого стрелкового оружия, то теперь Запад, поставляя танки, переходит на новый уровень противостояния.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Медведев: Россия наращивает поставки беспилотников для нужд армии
Медведев заявил о наращивании поставок беспилотников для нужд ВС России в СВО
Количество поставляемых российской армии в зоне спецоперации беспилотников растет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Предприятия военно-промышленного комплекса увеличивают поставки в ВС России разведывательных и ударных БПЛА и барражирующих боеприпасов для нужд СВО, сообщил Медведев в своем Telegram-канале.
В ходе посещения завода «Калашников» в Ижевске зампред Совбеза ранее заявил, что у России достаточно вооружений, передает ТАСС.
Медведев подчеркнул, что за российским производством беспилотников и производством вооружений в целом «все наблюдают». Противники России периодически делают заявления о том, что у страны осталось «то одного, то другого» на два с половиной раза. «Вот, хочу их разочаровать – у нас вполне достаточно всего», – сказал он по итогам поездки в Ижевск.
«И в этом году, с начала года, происходит поставка наиболее востребованных видов вооружений, военной техники и средств поражения. Речь идет о тысячах единиц, и естественно, что такой темп, который был в конце года обеспечен, его необходимо сохранить и в настоящий период», — подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев отмечал, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США.
Чехия отказалась поставлять Украине обещанные Германией танки Leopard 2
Премьер Чехии заявил о невозможности поставить Киеву обещанные Германией танки Leopard 2
Чехия не намерена отказываться в пользу Украины от боевых танков Leopard 2 немецкого производства, которые Германия пообещала передать Праге в рамках «кругового обмена», заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Фиала после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что невозможно отправить «Леопарды» Киеву, поскольку эти танки нужны нам для обеспечения нашей собственной безопасности, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что Чехия и Словакия поддержали инициативу Польши передать танки Leopard 2 германского производства Киеву.
Между тем СМИ сообщили, что Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Путин назвал систему ПВО России лучшей в мире
Путин: Система ПВО России показала себя лучшей в мире
Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом президент сообщил на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.
«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot – у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», – отметил глава государства.
Ранее Путин обсудил с белгородским губернатором вопросы безопасности региона. Гладков доложил президенту, что с начала СВО при обстрелах со стороны Украины в регионе погибли 25 человек, 96 получили ранения.
Песков ответил на вопрос об изменении статуса СВО
Песков: Вопрос об изменении статуса СВО на повестке не стоит
На повестке дня нет вопроса об изменении статуса специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля ответил на просьбу оценить идею об изменении статуса СВО после решения США и ФРГ о поставках танков Украине, передает ТАСС.
Как обратил внимание Песков, европейские страны и США постоянно заявляют, что направление различных систем вооружений, в том числе танков, на Украину «никоим образом не означает» вовлеченность этих стран или Североатлантического альянса в боевые действия на Украине. Россия с этим категорически не согласна и воспринимает эти действия как прямую вовлеченность в конфликт, которая растет, указал представитель Кремля.
Газета ВЗГЛЯД писала, в чем основные преимущества и недостатки танков Abrams и Leopard 2, кто будет ими управлять и как их присутствие отразится на ходе боев.
Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
Минск сообщил о боевом слаживании российских и белорусских войск
Региональная группировка войск (РГВ) Союзного государства приступила к снятию техники с длительного хранения, заявили в белорусском Минобороны.
Это мероприятие проводится в рамках совместных мероприятий боевого слаживания региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и России, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское ведомство.
Ранее российское руководство представило президенту Владимиру Путину предложение о подписании с Белоруссией соглашения о совместных центрах подготовки военных.
Минобороны показало работу ЗРПК «Панцирь-С1»
Опубликована видеозапись боевой работы российского ЗРПК «Панцирь-С1»
В ходе несения боевого дежурства расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» продолжают уничтожать украинские беспилотные летательные аппараты и ракеты, сообщило Минобороны России.
Начальник расчета ЗРПК «Панцирь-С1» рассказал о прикрытии военных объектов, а также гражданской инфраструктуры. Видеозапись работы ЗРПК опубликована в Telegram военного ведомства.
Напомним, в декабре глава российского государства Владимир Путин посетил тульский машиностроительный завод «Щегловский вал», где ему показали производство комплексов «Панцирь-С» и «Панцирь-С1».
Стало известно об обсуждении в Белом доме отправки 30 танков Abrams Украине
Politico сообщила об изучении Вашингтоном возможности отправить 30 танков Abrams на Украину
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Администрация США рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams на Украину, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
Два источника сообщили, что объявить о поставке могут на этой неделе, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов США, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
«Один из двух представителей властей США» заявил, что обсуждается поставка примерно 30 танков, передает РИА «Новости».
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя сообщения в СМИ о возможных поставках Украине танков Abrams, заявила, что Пентагон никогда не исключал такую возможность, хотя «с танками всегда были сложности». По ее словам, Белый дом ведет постоянные консультации с Киевом, но сейчас «нет каких-либо заявлений о каких-либо новых типах военной помощи».
Песков предсказал «хорошие барыши» США от поставок танков на Украину
Песков: США останутся с хорошими барышами при любом сценарии поставок танков на Украину
Плата за поставки тяжелых танков Украине станет бременем для европейских налогоплательщиков, а Соединенные Штаты при этом останутся «с хорошими барышами», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, комментируя противоречивую информацию о возможности поставок киевскому режиму американских танков Abrams, отметил, что эти танки «сгорят так же, как и все остальные», передает ТАСС.
Только, по словам Пескова, стоят они очень дорого, и все это «ляжет и ложится на плечи в первую очередь европейских налогоплательщиков». Американцы же «останутся как минимум при своих и скорее всего – с хорошими барышами».
Представитель Кремля также заявил, что суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам.