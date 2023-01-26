КТРВ создала межвидовую ракету для ударных дронов

«Национальная оборона»: В России создана межвидовая ракета Х-МД-Э для ударных дронов

В России создана межвидовая многоцелевая ракета Х-МД-Э, которая может применяться с беспилотников и кораблей, говорится в статье журнала «Национальная оборона», посвященной 70-летию гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова.

По сообщению журнала, для беспилотников была создана межвидовая многоцелевая самонаводящаяся ракета Х-МД-Э с тремя вариантами исполнения по головкой самонаведения: активной радиолокационной у Х-МД-Э2, с полуактивной лазерной у Х-МД-Э1 и пассивной радиолокационной у Х-МД-Э3, которую можно применять с кораблей и БПЛА, передает РИА «Новости».

Как рассказал Обносов, конструкторы учитывают все тенденции развития высокоточного оружия: повышение мощности, точности и скорости наведения, переход на сверхвысокие скорости и гиперзвук, уменьшение габаритов, улучшение избирательности при опознавании цели, также совершенствуется интеллект боеприпаса, вплоть до создания сетевых интеллектуальных систем оружия, применяемых в залпе.

Ранее Обносов рассказал, что КТРВ разрабатывает новые авиационные ракеты в тесном взаимодействии с концерном ВКО «Алмаз-Антей».

Напомним, в декабре 2021 года Обносову указом президента Владимира Путина было присвоено звание Героя России.