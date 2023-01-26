Эксперт рассказал о причинах украинского взлома телевещания в Севастополе

«В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются», – сказал газете ВЗГЛЯД гендиректор Lab.Ag, разработчик сайта «Госуслуги» Артем Геллер, комментируя кратковременный взлом телевещания в Севастополе.

В Севастополе произошла «несанкционированная замена эфирного сигнала» на нескольких телевизионных каналах, в результате чего в течение нескольких минут транслировалось выступление украинского президента Владимира Зеленского. Взлом также произошел в Республике Крым, Краснодарском крае и Белгородской области. В правительстве сообщили, что ситуация находится под контролем.

«Несанкционированная замена эфирного сигнала – это подмена запланированных программ эфира на любые другие, в данном случае, на обращение президента Украины. В 99% случаев в этом виноват человек, который работает внутри компании и имеет доступ к оборудованию, дающему сигналы, которые далее удаленно или напрямую подменяются. По факту тут нет никакого большого хакерского взлома, особенно учитывая то, что сейчас телевидение в большинстве своем цифровое», – говорит Геллер, обращая внимание на то, что это его личное мнение.

Он объясняет, что раньше телевидение было аналоговым, для взлома необходимо было подключаться исключительно напрямую. Цифровое же телевидение подвержено хакерским атакам в большей степени, так как это возможно осуществлять как напрямую, так и удаленно. Собеседник отмечает, что, к сожалению, телеканалы не сильно думают о своей безопасности, по крайней мере, не так, как это делают, например, веб-сервисы и веб-продукты.

«Чтобы обеспечить должную безопасность на телевидении, необходимо соблюдать ряд банальных мер: проверять и обучать персонал, использовать программные решения, аналогичные обычным антивирусам, нанять в штат людей, занимающихся безопасностью, которые будут смотреть за тем, как нанимаются и какие сотрудники, обучать их регулярно менять пароль и так далее», – рекомендует специалист.

В случае, если у одного конкретного сотрудника есть расширенный доступ к эфиру, то такой человек должен пройти ряд проверок и доказать свою лояльность телеканалу, подчеркивает Геллер. Кроме того, имеющий «расширенный доступ» обязан также соблюдать все меры безопасности, в том числе регулярно менять пароли на всех своих рабочих аккаунтах, чтобы максимально обезопасить себя от взломов.

В мае прошлого года произошел взлом расписания телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс, а также сбой наблюдался у «Яндекс». В программе на некоторое время вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.