Неизвестные взломали ТВ-программу ведущих операторов российских кабельных сетей

Расписание телепрограммы в кабельных сетях операторов «Ростелеком», МТС и НТВ-Плюс было взломано, в программе вместо названий передач появился текст о спецоперации на Украине.

Аналогичная ситуация произошла с ТВ-расписанием «Яндекса». Пользователи в сети сообщают, что программа передач была изменена у «Первого канала» и «России 1». На момент 9.47 понедельника расписание данных каналов не отображается в разделе «Яндекс. Телепрограмма», передает «Интерфакс».

В «Яндекс» пояснили, что отключили обновление данных для сервиса «Телепрограммы» после получения сигнала от поставщика об их некорректных данных.

«Данные для телепрограммы мы получаем от единого поставщика, они обновляются в автоматическом режиме. Мы отключили обновление данных сразу после сигнала от поставщика об их некорректном содержании», – передает сообщение компании ТАСС.

При этом взлома сервисов именно «Яндекса» не было. В пресс-службе «Ростелекома» заявили, что проблема была оперативно устранена рано утром. «Ведется изучение причин для упреждения подобных ситуаций в будущем», – уточнили там.

Между тем российский видеохостинг Rutube сообщил о мощной кибератаке, на данный момент зайти на платформу невозможно.

«Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube», – передает ТАСС.

К 8.00 специалисты локализовали инцидент, в данный момент ведутся работы по обеспечению безопасности. В компании пообещали сообщить о сроках восстановления позже.

Ранее в МИД заявили, что в отношении России ведется война в киберпространстве, ее ведет целая армия кибернаемников, перед ними поставлены конкретные боевые задачи.