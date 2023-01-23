МИД пообещал ответные меры к французским СМИ после ситуации с RT France

В отношении французских СМИ будут приняты серьезные меры в ответ на блокировку счетов RT France и прекращения трансляции трех российских телеканалов спутниковым оператором Eutelsat, заявила журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в Москве с возмущением восприняли очередные шаги Парижа, передает РИА «Новости».

«Вновь наблюдаем вопиющее поведение западных элит, пытающихся любыми методами отрезать народы своих стран от альтернативных точек зрения, заставить воспринимать транслируемую Вашингтоном и Брюсселем информацию как единственно верную, как истину в последней инстанции. Только боязнью правды можно объяснить навязчивое стремление запретить, отменить, вычеркнуть все русское; давление на СМИ», – сказала Захарова.

Она также добавила, что решительные ответные меры последуют в отношении французских СМИ.

Напомним, главный редактор RT France Ксения Федорова объявила о прекращении деятельности телеканала в связи с блокировкой счетов.

Федорова сообщила, что счета телеканала заморожены по требованию главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции, в связи с чем канал не может более продолжать деятельность.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ответит на блокировку счетов RT France во Франции, ограничения затронут французские средства массовой информации в России.

Напомним, 30 марта Европейский суд общей юрисдикции сообщил, что его председатель отклонил иск RT France о приостановке действия санкций ЕС, в рамках которых было запрещено RT.