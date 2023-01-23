Лавров отреагировал на «смешанную реакцию» на военные учения России-КНР-ЮАР

Лавров отреагировал на «смешанную реакцию» общества на военные учения России-КНР-ЮАР

Глава МИД Сергей Лавров рассказал, что не понимает, почему военные учения России, КНР и ЮАР могут вызывать «смешанную реакцию» у общества, в то время как учения США у берегов Китая не вызывают таких вопросов.

По итогам переговоров с главой МИД ЮАР Лавров подчеркнул, учения проводят три суверенные страны, которые не нарушают никаких норм международного права, передает РИА «Новости».

При этом министр отметил, что учения, наверное, могут вызвать смешанную реакцию у американских коллег.

«Американские коллеги считают, что учения по всему миру могут проводить только они. Сейчас они активно занимаются военно-морскими учениями в рамках индоокеанских стратегий вокруг КНР, в Южно-Китайском море, в Тайванском проливе, и ни у кого это не вызывает никакой смешанной реакции», – отметил Лавров. Он добавил, что российская сторона «не хочет никаких скандалов и никакой конфронтации».

Министр отметил, что военно-морские учения с дружественными странами – нормальная практика, в этом вопросе не может быть давления со стороны третьих стран.

При этом глава Минобороны ЮАР Танди Модисе заявляла, что США оказывают давление на африканские страны, поддерживающие отношения с Россией.

«Все страны, которые проводят военные учения, имеют право со своими партнерами просто в рамках отношений между странами, и, может быть, необходимо составить список тех военных учений, которые проходили в последнее время, и одним из этих учений являются учения между Россией, Китаем и ЮАР. Таким образом происходят все военные учения между странами, и это просто в рамках развития отношений между странами, и каждая страна имеет право участвовать в этих учениях, которые она выберет», – сказала она.

Ранее стало известно, что носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» примет участие в совместных учениях с ВМС Китая и ЮАР. Как сообщалось, учения пройдут у берегов Южно-Африканской Республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия и Африка могут помочь друг другу в борьбе против Запада.